Halové MS v atletice 2026: Kdy jdou do akce Češi a kde závody sledovat?

Autor:
  11:12
Atletický vrchol letošní halové sezony míří do Polska. V Toruni se od 20. do 22. března koná mistrovství světa, kterého se zúčastní i početná česká výprava. Program závodů, českou nominaci i informace o tom, kde šampionát sledovat živě, najdete v našem přehledu.

Lurdes Gloria Manuel bude v Toruni usilovat především o postup do finále a umístění v elitní osmičce | foto: Iva Roháčková

  • Největší českou medailovou nadějí na halovém mistrovství světa v atletice 2026 bude výškař Jan Štefela. Výkon 232 centimetrů ho řadí na druhé místo letošních světových tabulek za Rusa Danila Lysenka, který skočil o centimetr více, na šampionátu v Toruni však startovat nemůže.
  • Velké ambice má i tyčkařka Amálie Švábíková, která výkonem 476 centimetrů figuruje na děleném třetím místě mezi kvalifikovanými závodnicemi.

Program halového MS v atletice 2026 v Toruni

Pátek 20. března 2026

ČasDisciplínaČeši v akci
10:0560 m - muži (sedmiboj)Ondřej Kopecký, Vilém Stráský
10:2060 m - muži (rozběhy)-
10:53skok daleký - muži (sedmiboj)Ondřej Kopecký, Vilém Stráský
11:08400 m - ženy (rozběhy)Lurdes Gloria Manuel, Lada Vondrová
11:39skok vysoký - ženy (finále)-
12:01400 m - muži (rozběhy)Tomáš Horák, Matěj Krsek
12:51800 m - ženy (rozběhy)Kimberley Ficenec
12:57vrh koulí - muži (sedmiboj)Ondřej Kopecký, Vilém Stráský
13:26800 m - muži (rozběhy)-
18:10vrh koulí - ženy (finále)-
18:16skok vysoký - muži (sedmiboj)Ondřej Kopecký, Vilém Stráský
18:221 500 m - ženy (rozběhy)-
18:541 500 m - muži (rozběhy)-
19:35trojskok - muži (finále)-
19:42400 m - ženy (semifinále)Lurdes Gloria Manuel, Lada Vondrová*
20:1660 m - muži (semifinále)-
20:44400 m - muži (semifinále)Tomáš Horák, Matěj Krsek*
21:2260 m - muži (finále)-
Průběžné pořadí sedmiboje mužů (po 1. dni)Ondřej Kopecký, Vilém Stráský
  • hvězdička (*) = pouze pokud postoupí z rozběhů

Sobota 21. března 2026

ČasDisciplínaČeši v akci
10:0560 m př. - muži (sedmiboj)Ondřej Kopecký, Vilém Stráský
10:2060 m př. - muži (rozběhy)Jonáš Kolomazník, Štěpán Štefko
11:0560 m - ženy (rozběhy)Karolína Maňasová
11:10skok o tyči - muži (sedmiboj)Ondřej Kopecký, Vilém Stráský
12:004x400 m - mix (finále)-
12:15skok vysoký - muži (finále)Jan Štefela
12:22800 m - ženy (semifinále)Kimberley Ficenec*
13:08800 m - muži (semifinále)-
18:25skok o tyči - muži (finále)David Holý
18:34400 m - muži (finále)Tomáš Horák, Matěj Krsek*
18:521 000 m - muži (sedmiboj - finále)Ondřej Kopecký, Vilém Stráský
19:043 000 m - ženy (finále)-
19:223 000 m - muži (finále)-
19:38trojskok - ženy (finále)-
19:4860 m př. - muži (semifinále)Jonáš Kolomazník, Štěpán Štefko*
20:1460 m - ženy (semifinále)Karolína Maňasová*
20:40400 m - ženy (finále)Lurdes Gloria Manuel, Lada Vondrová*
21:0260 m př. - muži (finále)Jonáš Kolomazník, Štěpán Štefko*
21:2060 m - ženy (finále)Karolína Maňasová*
Konečné pořadí sedmiboje mužůOndřej Kopecký, Vilém Stráský
    • hvězdička (*) = pouze pokud postoupí z rozběhů

Neděle 22. března 2026

ČasDisciplínaČeši v akci
10:0560 m př. - ženy (pětiboj)-
10:20skok daleký - ženy (finále)-
10:43skok vysoký - ženy (pětiboj)-
10:484x400 m - muži (rozběhy)Tomáš Horák, Matěj Krsek, Martin Koreček, Šimon Ceplý, Milan Ščibráni, David Bix*
11:30vrh koulí - muži (finále)-
12:054x400 m - ženy (rozběhy)Lurdes Gloria Manuel, Lada Vondrová, Johanka Šafářová, Terezie Táborská, Nikola Bisová, Kateřina Emily Šmilauerová*
12:5560 m př. - ženy (rozběhy)-
13:21vrh koulí - ženy (pětiboj)-
17:40skok daleký - ženy (pětiboj)-
17:55skok o tyči - ženy (finále)Amálie Švábíková
18:381 500 m - muži (finále)-
18:5260 m př. - ženy (semifinále)-
19:12skok daleký - muži (finále)-
19:221 500 m - ženy (finále)-
19:38800 m - muži (finále)-
19:53800 m - ženy (finále)Kimberley Ficenec*
20:03800 m - ženy (pětiboj - finále)-
20:1360 m př. - ženy (finále)-
20:264x400 m - muži (finále)Tomáš Horák, Matěj Krsek, Martin Koreček, Šimon Ceplý, Milan Ščibráni, David Bix*
20:474x400 m - ženy (finále)Lurdes Gloria Manuel, Lada Vondrová, Johanka Šafářová, Terezie Táborská, Nikola Bisová, Kateřina Emily Šmilauerová*
Konečné pořadí pětiboje žen
  • hvězdička (*) = pouze pokud postoupí z rozběhů

Česká nominace na halové MS v atletice 2026

Na halové mistrovství světa do Toruně pojede 21 českých atletů. V tabulce najdete rozdělení podle disciplín.

DisciplínaMužiŽeny
60 mKarolína Maňasová
60 m př.Jonáš Kolomazník, Štěpán Štefko
400 mTomáš Horák, Matěj KrsekLurdes Gloria Manuel, Lada Vondrová
800 mKimberley Ficenec
4x400 mTomáš Horák, Matěj Krsek, Martin Koreček, Šimon Ceplý, Milan Ščibráni, David BixLurdes Gloria Manuel, Lada Vondrová, Johanka Šafářová, Terezie Táborská, Nikola Bisová, Kateřina Emily Šmilauerová
skok vysokýJan Štefela
skok o tyčiDavid HolýAmálie Švábíková
sedmiboj / pětibojOndřej Kopecký, Vilém Stráský

Kde sledovat HMS v atletice 2026 v Toruni živě?

Halové mistrovství světa v atletice můžete sledovat na stanici ČT sport i na její webové platformě ČT sport Plus.

České medaile na halovém MS v atletice

Česká atletika čeká na medaili z halového mistrovství světa od roku 2018. Pavel Maslák tehdy získal zlato v běhu na 400 metrů a Tomáš Staněk vybojoval bronz ve vrhu koulí. Nejúspěšnějším českým atletem je Roman Šebrle, jenž v sedmiboji získal dvě zlaté a dvě bronzové medaile.

RokMěstoJménoUmístěníDisciplína
2018BirminghamPavel Maslák1. místo400 metrů
2018BirminghamTomáš Staněk3. místovrh koulí
2016PortlandPavel Maslák1. místo400 metrů
2016PortlandJakub Holuša2. místo1500 metrů
2014SopotyPavel Maslák1. místo400 metrů
2014SopotyJiřina Svobodová2. místoskok o tyči
2014SopotyJan Kudlička3. místoskok o tyči
2012IstanbulJakub Holuša2. místo800 metrů
2010DauháDenisa Rosolová, Jitka Bartoníčková, Zuzana Bergrová, Zuzana Hejnová3. místo4x400 metrů
2006MoskvaRoman Šebrle3. místosedmiboj
2004BudapešťRoman Šebrle1. místosedmiboj
2004BudapešťAdam Ptáček2. místoskok o tyči
2004BudapešťJaroslav Bába3. místoskok vysoký
2003BirminghamRoman Šebrle3. místosedmiboj
2001LisabonPavla Hamáčková1. místoskok o tyči
2001LisabonRoman Šebrle1. místosedmiboj
2001LisabonHelena Fuchsová3. místo800 metrů

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.