Nové halové maximum a postup na MS. Manuel se blýskla na Czech Indoor Gala

Juniorská mistryně světa z roku 2024 Manuel, která loni dlouho nemohla závodit kvůli zranění zadního stehenního svalu, začala před domácím publikem svižně.
Na seběhu se před ni dostaly jen Klaverová a bronzová překážkářka z MS 2025 Emma Zapletalová, ale ve finiši se čtvrtá žena loňského HME Manuel vrátila před Slovenku na druhou pozici.
Osobní rekord po dlouhé pauze považovala za úspěšně zahájenou halovou sezonu. „Mám neskutečnou radost a jsem ráda, že to mohlo dopadnout tady mezi českými fanoušky. Jsem ráda, že jsem si mohla potvrdit, že i po několikaměsíční pauze, kdy jsem nemohla trénovat, to někde najdu,“ řekla Manuel České televizi.
Společně s Klaverovou se zařadily na první dvě místa letošních halových světových tabulek.
Mužský závod na 400 metrů ozdobil Atiila Molnár evropským rekordem 45,01 sekundy. Čtyřiadvacetiletý Maďar zlepšil o čtyři setiny výkon Němce Thomase Schönlebeho z roku 1988, jemuž se loni v Ostravě na tři setiny přiblížil. Z českých reprezentantů si vedl nejlépe Matěj Krsek, jenž skončil s časem 46,12 sekundy pátý.
Česká rekordmanka Karolína Maňasová se na šedesátce dělila o třetí příčku za 7,17 sekundy. Vyhrála Italka Zaynab Dossová (7,09) před Lucemburčankou Patrizií van der Wekenovou (7,14). Na tisícinu shodný čas jako Maňasová měla Britka Amy Huntová.
Účast na halovém mistrovství světa si už v rozběhu na 60 metrů překážek zajistil Jonáš Kolomazník, jenž výkonem 7,62 sekundy o tři setiny pokořil limit Světové atletiky. Ve finále byl jen o dvě setiny pomalejší a obsadil páté místo. Závod vyhrál Polák Jakub Szymaňski (7,48).
Naopak tyčkařka Amálie Švábíková neúspěšně útočila na ostrý limit pro HMS, který Světová atletika stanovila na 470 centimetrů. Výkonem 460 cm obsadila druhou příčku za Slovinkou Tinou Šutejovou (470). Česká rekordmanka uznala, že neměla dobrý závod. „Dneska se mi neskákalo vůbec dobře, už od rozcvičení to bylo udřené. Ještě se peru s rozběhem, nešla jsem ani z plného, šla jsem z polovičního,“ uvedla.
Kvalitní soutěž dálkařů ovládl úřadující mistr světa Mattia Furlani z Itálie, který vlastní rekord mítinku z loňského roku zlepšil na 830 centimetrů. Přes 820 centimetrů se dostali i druhý Řek Miltiadis Tentoglu (823) a třetí Bulhar Božidar Sarabojukov (821). Nejlepším z českých dálkařů byl na páté příčce Radek Juška za výkon 776 centimetrů.
Filipu Sasínkovi se nepodařil avizovaný útok na český rekord v běhu na 3000 metrů. Celý závod se pohyboval na posledním místě daleko za skupinou před sebou a nakonec proběhl cílem v čase 7:53,94, kterým za národním maximem Lubomíra Tesáčka z roku 1981 zaostal o více než pět sekund. Zvítězil Portugalec Isaac Nader (7:38,05).
Czech Indoor Gala v Ostravě
halový atletický mítink zlaté kategorie World Indoor Tour
Muži
Ženy