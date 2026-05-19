Kvalifikant z Peru překvapil, v Hamburku vyzve Menšíka. Kopřiva vypadl

  16:40
Český tenista Vít Kopřiva vypadl na antukovém turnaji v Hamburku v prvním kole. S nejvýše nasazeným Félixem Augerem-Aliassimem z Kanady prohrál 5:7 a 1:6. Tereza Martincová při prvním startu na okruhu WTA od začátku února skončila v Rabatu hned na úvod, s Camilou Osoriovou z Kolumbie padla 0:6 a 4:6.
Tenisový turnaj mužů v Hamburku

Kopřiva dokázal pátému hráči světového žebříčku vzdorovat jen v prvním setu, který prohrál po ztrátě servisu za stavu 5:6.

Ve druhé sadě už na Augera-Aliassima nestačil, v šesté hře se mu alespoň podařilo odvrátit kanára.

Soupeřem Jakuba Menšíka ve druhém kole bude překvapivě Ignacio Buse. Peruánský kvalifikant vyřadil Flavia Cobolliho, čtvrtého nasazeného Itala porazil na úvod 6:2, 7:5. S Menšíkem se utkají poprvé.

Tenisový turnaj mužů v Hamburku

antuka, dotace 2 219 670 eur

Dvouhra - 1. kolo:
Auger-Aliassime (1-Kan.) - Kopřiva (ČR) 7:5, 6:1

Rychlý konec Martincové

Jednatřicetiletá Martincová neměla v prvním setu šanci – třikrát přišla o podání a prohrála za 22 minut. Ve druhé sadě hned v úvodu vzala Osoriové servis, poté dokázala smazat manko 1:3, ale víc už zápas zdramatizovat nedokázala.

Martincová se v Rabatu představila na okruhu WTA letos teprve podruhé. Jediným startem bývalé 40. hráčky světa, která i kvůli operaci kolena nyní figuruje až ve třetí stovce žebříčku, byl mezi elitou únorový turnaj v Ostravě, kde došla do druhého kola.

Tenisový turnaj žen v Rabatu

antuka, dotace 283 347 dolarů

Dvouhra - 1. kolo:
Osoriová (Kol.) - Martincová (ČR) 6:0, 6:4

Tenisový turnaj žen ve Štrasburku

antuka, dotace 1 206 446 dolarů

Čtyřhra - čtvrtfinále:
Eikeriová, Gleasonová (Nor./USA) - Malečková, Škoch (ČR) 6:1, 7:5

Kvalifikace na tenisové Roland Garros v Paříži:

Muži - 1. kolo:
Kolář (ČR) - McCabe (Austr.) 6:3, 7:6 (7:1)

Ženy - 1. kolo:
Plíšková (20-ČR) - Ku Jon-u (Korea) 0:6, 6:3, 6:1

