Haraslín odešel do Saúdské Arábie. Spartu už opustili střelci poloviny loňských gólů

Byl říjen 2021, třísté derby. Sparta rivala neporazila už víc než pět let a čtrnáct zápasů. Slovenský útočník Haraslín svými průniky deptal obranu, vykartoval se na něm stoper Ousou a sám z přímého kopu souboj proti Slavii rozhodl.
Když měl den, soupeře dokázal porazit sám.
Sparta ztrácí rozdílového hráče i jednoho z lídrů. Třicetiletý fotbalista odchází z klubu po pěti letech, poslední rok dělal kapitána.
Ze Sparty odešlo 46 gólů a 19 asistencí
produktivní sparťané v ročníku 2025/2026
Jan Kuchta
Albion Rrahmani
Lukáš Haraslín
Jeho odchod se zrodil během pár dnů. Když minulý týden v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů proti Lyonu nenastoupil v základní sestavě, byl to pro něj signál, aby o nabídkách z ciziny začal uvažovat. Že v plánech trenéra Briana Priskeho nemusí být v důležitých zápasech první volbou na pozici levého křídla.
Rozhodl se po dvou dnech, o víkendu už s týmem necestoval na ligové utkání v Mladé Boleslavi a místo toho vyrazil za arabským dobrodružstvím. Mezitím se kluby musely domluvit na odstupném, Haraslín totiž loni podepsal ve Spartě novou smlouvu.
Za pět let odehrál v rudém dresu 194 zápasů, dal 59 branek a připsal si 36 asistencí. V minulé sezoně měl bilanci patnáct branek a sedm asistencí.
Podobně kvalitní příspěvek doručili mužstvu i jeho ofenzivní parťáci Albion Rrahmani s Janem Kuchtou. Ani oni už ve Spartě nejsou.
Letní odchody hráčů užšího kádru Sparty
Kaan Kairinen (přestup AEK Atény) - 4 miliony eur
Albion Rrahmani (přestup Benátky) - 7,5 milionu eur + 2 miliony v bonusech
Lukáš Haraslín (přestup do al-Fátí)
Jan Kuchta (hostování s opcí Legia)
Peter Vindahl (hostování bez opce Sampdoria)
Oliver Sonne (konec hostování z Burnley)
Kosovský útočník, se šestnácti brankami nejlepší sparťanský střelec minulé sezony, přestoupil do italských Benátek, nováčka první ligy.
Jan Kuchta, nejproduktivnější hráč minulého ligového ročníku po slávistovi Tomáši Chorém, odešel na hostování s opcí do Legie Varšava. Za Spartu dal loni patnáct branek a dalších devět připravil spoluhráčům.
V součtu Sparta přišla o 46 branek ze sta, do nichž je započítána i pětigólová výhra nad divizními Karlovými Vary v domácím poháru, kdy ani jeden z nich nenastoupil.
V součtu všichni nasbírali devatenáct asistencí. Sparta tak přišla o značnou ofenzivní sílu. O produktivitu se musí postarat jiní.
Nejvíc se spoléhá na norského hroťáka Jonatana Brunese, který je přímou náhradou za Kuchtu, a na ekvádorského útočníka Johna Mercada, který měl v uplynulé sezoně bilanci devíti branek a pěti asistencí.
Všichni sparťané budou také doufat, že se „probere“ Matyáš Vojta, jenž po lednovém přestupu z Mladé Boleslavi dal za jaro jediný gól.
Ofenzivními čísly musí přispět dále posila Josimar Alcócer a také Adam Karabec, jasně nejlepší sparťan v úvodu sezony.
Trenér Brian Priske po úterním vyřazení z kvalifikace o Ligu mistrů v Lyonu naznačil, že klub za Haraslína s Kuchtou přivede náhradu.
„Přestupy neustále řešíme s Tomášem Rosickým. Když vidíte, co se stalo tenhle týden, kdy jsme se loučili s kapitánem, brankářem a útočníkem, tak je pravděpodobné, že se něco stane. Ale co a kdy, to vám říct nemůžeme. To zůstane mezi námi,“ prohlásil Priske.