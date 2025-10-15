Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
„Po debatách i v rámci výkonného výboru bylo jednohlasně schváleno, že jsme ukončili spolupráci s hlavním trenérem Haškem,“ sdělil předseda asociace Trunda.
Spolu s Haškem končí i asistent Jaroslav Veselý, současně kouč pražských Bohemians. „Plnou kompetenci k výběru nového trenéra dostal manažer Pavel Nedvěd,“ doplnil Trunda.
Nového kouče bude vybírat pomocí několika kol. „V mezidobí naváže tzv. bridge trenér, který reprezentaci povede, než se vybere nové jméno,“ nastínil předseda dočasné řešení.
To může být například Miroslav Koubek z Plzně, nebo Michal Bílek z jedenadvacítky, o kterých se v posledních hodinách nejvíce spekulovalo. Úkolem dočasného trenéra bude vést tým minimálně během listopadového finiše kvalifikace o mistrovství světa proti Gibraltaru, předtím čeká národní tým přátelské utkání se San Marinem.
Nový stálý kouč by měl poté uzavřít s fotbalovou asociací smlouvu na čtyři roky. „Může to být v lednu, nebo klidně až v červenci. To se uvidí, hledáme dlouhodobé řešení.“
Kdo to bude?
Zatím končí trenér, který byl v samostatné historii u české reprezentace po Petru Radovi nejkratší dobu, nepočítaje dočasné záskoky.
Loni v lednu dostal kontrakt do konce kvalifikace o mistrovství světa, kam patří i březnová baráž, s tím, že v případě úspěchu se mu automaticky prodlouží i na závěrečný turnaj. Baráž mají Češi jistou, v ní už šanci Hašek nedostane.
Mužstvo vedl v jedenadvaceti zápasech, z nichž tým jedenáct vyhrál. Jenže neporazil nikoho ani ze širší evropské špičky.
Úspěchem byl triumf v loňské Lize národů, Češi ovládli jednu ze skupin druhé úrovně, když doma zdolali Ukrajinu, Albánii i Gruzii. Venku utrpěli debakl 1:4 v Gruzii, bez branek hráli v Albánii a s Ukrajinou na neutrálním hřišti remizovali 1:1.
V kvalifikaci o postup na světový šampionát zapisovali povinné výhry nad outsidery v Gibraltaru (4:0), doma s Faerskými ostrovy (2:1) a Černou Horou (2:0). Ale v červnu dostali pět branek v Chorvatsku (1:5), čímž si zásadně ztížili možnost postoupit na závěrečný turnaj přímo z první příčky.
Bylo to krátce po valné hromadě fotbalové asociace, po které Hašek ztratil svého hlavního ochránce. „Ano, Ivan byl taky mým osobním kandidátem, známe se třicet let a v celé řadě záležitostí se shodneme,“ říkal v lednu 2024 tehdejší předseda Petr Fousek.
Jenže o pět měsíců později ve volbách neuspěl a nové vedení nebylo Haškovi zrovna nakloněno. Vzápětí nový šéf asociace Trunda přivedl Pavla Nedvěda, jednoho z nejlepších českých fotbalistů všech dob, a udělal z něj Haškova nadřízeného.
„Probírali jsme všechno asi tři hodiny a z toho jsme dvě a půl spolu nesouhlasili,“ poznamenal Nedvěd po prvním setkání. „S Ivanem se známe dlouho, vím, jak uvažuje. Já po něm budu chtít, aby z něj byl ten starej Ivan Hašek. On v sobě měl takové ty věci, odvahu, sázka na mladé hráče. Nebál se ničeho. Chci, aby byl tím Ivanem znovu.“
Neprobudil to v něm. Češi ve většině zápasů pod Haškem předváděli neatraktivní fotbal, mužstvo nemělo tvář, hra vyhlížela opatrně, postrádalo jiskru, chyběla mu odvaha.
I v nedávném souboji s Chorvatskem (0:0), kdy hrálo o naději na první příčku ve skupině zvolilo spíš pragmatický styl, až příliš bylo vidět, že chce především neprohrát, nikoli že by šlo tvrdě za vítězstvím.
Když o tři dny později tým absolutně nezvládl utkání na Faerských ostrovech (1:2), pro Trundu, Nedvěda i další lidi z vedení asociace už neexistovala žádná polehčující okolnost, která by Haška ve funkci podržela.
Hašek býval vynikajícím záložníkem, kapitánem reprezentace. Svou trenérskou kariéru začal už jako pětatřicetiletý ve Spartě. Hned ovládl ligu, další sezonu titul obhájil, vyhrál skupinu Champions League.
V roce 2001 zamířil do zahraničí, jeho práci si pochvalovali ve francouzském Štrasburku i japonském Viselu Kobe. Po krátké štaci v Gabonu se usídlil ve Spojených arabských emirátech.
Domů se vrátil na jaře 2009, aby se stal předsedou asociace. Tenkrát národní mužstvo bylo bez trenéra a jelikož Haškovi odmítl Karel Jarolím ze Slavie, kvalifikaci o světový šampionát dojel on sám. Češi neuspěli, Hašek se vrátil do kanceláře, po dvou letech na funkci předsedy rezignoval a vrátil se do arabského světa.
Naposledy tam od léta 2021 necelý rok působil u reprezentace Libanonu.
U české reprezentace nahradil Jaroslava Šilhavého. Ten sice s týmem postoupil na Euro 2024, ale po posledním zápase kvalifikace rezignoval.
Trenéři české reprezentace v samostatné historii
Ivan Hašek (2024 až 2025)
Jaroslav Šilhavý (2018 až 2023)
Karel Jarolím (2016 až 2018)
Pavel Vrba (2014 až 2016)
Josef Pešice (2013)
Michal Bílek (2009 až 2013)
Ivan Hašek (2009)
František Straka (2009)
Petr Rada (2008 až 2009)
Karel Brückner (2002 až 2008)
Jozef Chovanec (1998 až 2001)
Dušan Uhrin (1994 až 1997)