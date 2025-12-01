Český tým si po úvodních porážkách s favorizovanými Švédkami a Brazilkami připsal na turnaji první body a do další části světového šampionátu postoupil ze třetího místa.
V jedné ze čtyř šestičlenných osmifinálových skupin se od středy do neděle v Dortmundu utká s olympijskými vítězkami Norkami, Angolou a Jižní Koreou, přesný program zápasů zatím není znám. Do čtvrtfinále projdou první dva celky, český výběr si z úvodní fáze nepřenesl žádný bod.
Češky vstupovaly do zápasu proti jednomu z nejslabších účastníků turnaje v roli jasných favoritek a s výjimkou nervózní úvodní pětiminutovky po celou dobu dominovaly. V deváté minutě zakončila Cholevová gólem na 7:2 pětibrankovou šňůru národního týmu a soupeř sáhl k oddychovému času.
Favorit nadále diktoval tempo a díky rychlým brejkům navyšoval náskok. Češky už před poločasem vedly dvouciferným rozdílem poté, co se v 25. minutě trefila Vávrová. Mezi tyčemi se dařilo brankářce Novotné, která jen za první poločas zapsala přes deset úspěšných zákroků.
Její tým šel do kabin s pohodlným náskokem 21:10 a nepolevil ani po přestávce. Kubánkám postupně ubývaly síly a za polovinou druhého dějství zhruba osm minut neskórovaly. Češky toho využily k vedení už o dvacet gólů.
Zářila především Cholevová, která všech jedenáct střeleckých pokusů proměnila v branku. Český tým se v závěru dokázal dostat přes čtyřicet gólů a připsal si jedno z nejvyšších vítězství v historii. Více branek dal jen v roce 2003 při výhře 46:16 nad Uruguayí. Češky zároveň zvítězily po sérii sedmi porážek.
Národní tým se účastní světového šampionátu potřetí za sebou. Předloni ještě pod vedením norského trenéra Benta Dahla osmým místem vyrovnal maximum od rozdělení federace. Letošní mistrovství hostí Německo a Nizozemsko.
Mistrovství světa házenkářek
Utkání skupiny G ve Stuttgartu:
Česko - Kuba 44:21 (21:10)
20:30 Švédsko - Brazílie
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Švédsko
|2
|2
|0
|0
|77:40
|4
|2.
|Brazílie
|2
|2
|0
|0
|69:42
|4
|3.
|Česko
|3
|1
|0
|2
|89:80
|2
|4.
|Kuba
|3
|0
|0
|3
|58:131
|0