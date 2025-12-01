Házenkářky slaví postup. Na MS rozdrtily Kubu, narazí i na olympijské vítězky

České házenkářky na mistrovství světa v závěrečném utkání základní skupiny G rozdrtily Kubu 44:21 a po prvním vítězství na turnaji prošly do další fáze. Svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a Tomáše Hlavatého měly přímý souboj o postup od úvodu pod kontrolou a rozhodly už v prvním poločase, který vyhrály jasně 21:10. Nejlepší střelkyně utkání Charlotte Cholevová se ve Stuttgartu blýskla 11 brankami.

Česká házenkářka Charlotte Cholevová během zápasu se Švédskem na mistrovství světa. | foto: David Švarc / Česká házená

Český tým si po úvodních porážkách s favorizovanými Švédkami a Brazilkami připsal na turnaji první body a do další části světového šampionátu postoupil ze třetího místa.

V jedné ze čtyř šestičlenných osmifinálových skupin se od středy do neděle v Dortmundu utká s olympijskými vítězkami Norkami, Angolou a Jižní Koreou, přesný program zápasů zatím není znám. Do čtvrtfinále projdou první dva celky, český výběr si z úvodní fáze nepřenesl žádný bod.

Češky vstupovaly do zápasu proti jednomu z nejslabších účastníků turnaje v roli jasných favoritek a s výjimkou nervózní úvodní pětiminutovky po celou dobu dominovaly. V deváté minutě zakončila Cholevová gólem na 7:2 pětibrankovou šňůru národního týmu a soupeř sáhl k oddychovému času.

Favorit nadále diktoval tempo a díky rychlým brejkům navyšoval náskok. Češky už před poločasem vedly dvouciferným rozdílem poté, co se v 25. minutě trefila Vávrová. Mezi tyčemi se dařilo brankářce Novotné, která jen za první poločas zapsala přes deset úspěšných zákroků.

Česká házenkářka Charlotte Cholevová v utkání proti Švédsku,

Její tým šel do kabin s pohodlným náskokem 21:10 a nepolevil ani po přestávce. Kubánkám postupně ubývaly síly a za polovinou druhého dějství zhruba osm minut neskórovaly. Češky toho využily k vedení už o dvacet gólů.

Zářila především Cholevová, která všech jedenáct střeleckých pokusů proměnila v branku. Český tým se v závěru dokázal dostat přes čtyřicet gólů a připsal si jedno z nejvyšších vítězství v historii. Více branek dal jen v roce 2003 při výhře 46:16 nad Uruguayí. Češky zároveň zvítězily po sérii sedmi porážek.

Národní tým se účastní světového šampionátu potřetí za sebou. Předloni ještě pod vedením norského trenéra Benta Dahla osmým místem vyrovnal maximum od rozdělení federace. Letošní mistrovství hostí Německo a Nizozemsko.

Mistrovství světa házenkářek

Utkání skupiny G ve Stuttgartu:

Česko - Kuba 44:21 (21:10)
Sestava a branky Česka: Novotná, Wizurová - Kordovská 2, Pejšová, Šustáčková, Desortová 5, J. Franková, Smetková 1, A. Franková 7, Vávrová 2, Holečková 3, Zachová 4, Kafka Malá 5, K. Kubálková 3, Jestříbková 1, Cholevová 11
Nejvíce branek Kuby: Tellezová a Toledová po 6 Rozhodčí: Mikelič, Paradina (oba Chorv.) Sedmimetrové hody: 4/4 - 3/1 Vyloučení: 4:5 Diváci: 2908

20:30 Švédsko - Brazílie

Tabulka skupiny G
PořadíTýmZVRPSkóreBody
1.Švédsko220077:404
2.Brazílie220069:424
3.Česko310289:802
4.Kuba300358:1310
Házenkářky slaví postup. Na MS rozdrtily Kubu, narazí i na olympijské vítězky

