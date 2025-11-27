Házenkářky na úvod MS statečně čelily silným Švédkám. Ztráta narostla v závěru

Národní tým skončil na minulém světovém šampionátu předloni ještě pod vedením norského kouče Benta Dahla osmý a vyrovnal nejlepší umístění od rozdělení federace. Tentokrát mají reprezentantky skromnější ambice, jejich prvotním cílem je postup ze základní skupiny.
V té se Češky v sobotu utkají s Brazílií a v pondělí s Kubou. Vzájemný duel těchto celků vyhrály Brazilky jednoznačně 41:20. Do další fáze turnaje, kterou budou čtyři šestičlenné osmifinálové skupiny, projdou první tři týmy.
„Na jednu stranu převládá určitá spokojenost v tom, že jsme bojovali celé utkání, že jsme tam nechali fakt úplně všechno. Že jsme soupeře donutili k tomu, aby hrál celou dobu téměř se základní sestavou. Velkou část zápasu jsme prohráli pouze o čtyři góly. Na druhou stranu ve mně převládá zklamání, že jsme tohle nedokázali dotáhnout až do konce a nedrželi soupeře na dostřel ještě víc,“ řekl v nahrávce pro média Čurda.
Švédky na předchozím MS skončily těsně pod stupni vítězů čtvrté, do semifinále se probojovaly i na olympijských hrách v Paříži, ale na medaili rovněž nedosáhly. Na loňském Euru byly páté.
Se Švédskem český tým od rozdělení federace na velké akci pokaždé prohrál. V posledním vzájemném duelu v říjnu 2022 se celky rozešly v přípravě smírně 26:26.
Ve Stuttgartu odpověděl švédský tým na úvodní góly Dominiky Zachové a Kamily Kordovské pětibrankovou šňůrou, ale do trháku se i díky zákrokům brankářky Sabriny Novotné nedostal.
Valerie Smetková v 22. minutě vyrovnala na 10:10, závěr poločasu však vyšel mnohem lépe soupeřkám a kapitánka Veronika Kafka Malá v poslední sekundě alespoň snížila na 13:17.
Naopak po změně stran Švédky více než sedm minut nedokázaly Novotnou překonat a český tým skoro celou ztrátu vymazal. Když to ale bylo potřeba, favoritky zabraly v obraně i v útoku a pomohly jim i přibývající chyby v české hře, ze které v závěru zápasu prakticky vymizely góly.
„Rozhodla efektivita střelby, 45 procent je se Švédskem málo. Navíc se nám nedařily přesilové hry. Dvakrát jsme házeli na prázdnou branku, ani jednou jsme nedali. Pak jsme trefili tyčku po rychlém útoku. Tohle měly být minimálně dva tři góly a pak by byl výsledek lepší. Je tam dost faktorů, na kterých můžeme stavět. Když necháme na hřišti všechno, můžeme se měřit i se soupeřem, který tu cílí na medaili,“ uvedl Čurda.
Mistrovství světa házenkářek
Skupina G (Stuttgart):
Švédsko - Česko 31:23 (17:13)
Brazílie - Kuba 41:20 (18:13)
Tabulka