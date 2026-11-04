Čeští házenkáři začali kvalifikaci o Euro, s outsiderem byli rádi za hubenou výhru

Devět gólů si v českém dresu připsal Tomáš Piroch, za hosty se desetkrát prosadil Joav Lumbroso.
V druhém utkání skupiny se národní celek v neděli představí v Bosně a Hercegovině, kde odehraje poslední letošní zápas. Zbylým soupeřem v kvalifikaci bude Slovinsko. Na šampionát v lednu 2028 postoupí první dva celky z každé skupiny a nejlepší čtveřice z třetích míst. Šestikolová kvalifikace vyvrcholí na jaře příštího roku březnovým a květnovým blokem.
„Drama jsem nečekal, ale tušil jsem, že zápas bude těžký. Myslím, že jsme dobře začali a šest proti šesti byli jasně lepší. Ale v šesti proti sedmi jsme měli velký problém, hlavně v druhém poločase,“ řekl novinářům Kubeš.
„Dělala nám problémy obrovská pohyblivost jejich středního hráče, na to nejsme zvyklí. V Bosně to bude chtít lepší efektivitu, dnes to bylo rozehrané tak na 35 branek,“ doplnil bývalý český reprezentant.
Český tým do prvního utkání od květnového neúspěšného play off o mistrovství světa proti Francii vstoupil dominantně. Favorit dal úvodní čtyři branky a teprve v páté minutě poprvé inkasoval.
Pak si domácí vybrali první slabší chvilku v zápase a Izrael se dotáhl na rozdíl jednoho gólu. Závěrečnou část prvního poločasu ale Češi zvládli již lépe a také díky tříbrankové šňůře odskočili do vedení 15:10.
Po změně stran si pětigólový náskok dlouho udržovali a nic nenasvědčovalo pozdějšímu dramatu. Od 51. do 57. minuty však domácí celek střelecky mlčel a Izraelci, kteří dosud startovali na Euru jen v roce 2002, se nečekaně dotáhli na rozdíl jedné trefy.
Závěr poznamenala série vyloučení. Necelou minutu před koncem mohl ze sedmičky za stavu 27:26 definitivně rozhodnout Piroch, náhradního gólmana však nepřekonal. Dvojice srbských rozhodčích krátce předtím poslala český tým do čtyř, Izraelci ale ani ve dvojnásobné přesilovce poslední útok nezakončili a na senzační vyrovnání těsně nedosáhli.
Národní celek usiluje o šestý postup na mistrovství Evropy po sobě. Na minulém šampionátu v lednu neprošel ze základní skupiny a obsadil 17. místo. Jeho maximem jsou dvě šesté příčky. Účast na mistrovství již mají jistou obhájce titulu Dánsko a trojice pořadatelů Španělsko, Portugalsko a Švýcarsko.
Kvalifikace Eura házenkářů - skupina 5
Česko - Izrael 27:26 (15:10)
Nejvíce branek Izraele: Lumbroso 10, Cohen 6. Rozhodčí: Antičová, Jakovljevičová (obě Srb.). Sedmimetrové hody: 6/4 - 4/2. Vyloučení: 6:5. Diváci: 1500.
Slovinsko - Bosna a Hercegovina 38:28 (22:11)
Tabulka:
|1.
|Slovinsko
|1
|1
|0
|0
|38:28
|2
|2.
|Česko
|1
|1
|0
|0
|27:26
|2
|3.
|Izrael
|1
|0
|0
|1
|26:27
|0
|4.
|Bosna a Hercegovina
|1
|0
|0
|1
|28:38
|0