Hokejová Sparta při slavnostní přehlídce odtajnila nové dresy. Čistý vzhled zůstává

Autor:
  7:18aktualizováno  7:18
Novou sezonu už oficiálně začala, to hlavní si ale hokejová Sparta nechává až na start extraligy. Příští úterý do ní vstoupí nejen s novým kapitánem, ale také výbavou a dresy. Pražský klub je představil v pondělí večer při slavnostní přehlídce. Zařadil pár úprav, stejně jako loni však opět vsadil na vizuální jednotnost a čistotu.
Hokejová Sparta představila dresy pro novou extraligovou sezonu. Na pondělním...

Hokejová Sparta představila dresy pro novou extraligovou sezonu. Na pondělním slavnostním večeru se v nich ukázali kapitán Filip Chlapík (uprostřed) a také asistenti Michal Řepík s Romanem Horákem (vpravo), dalšími dvěma asistenty jsou ještě Jakub Krejčík a Jani Lajunen. | foto: ČTK

Hokejová Sparta představuje kolekci vybavení pro nadcházející sezonu. Role...
Hokejová Sparta představuje kolekci oblečení a vybavení pro nadcházející...
Hokejová Sparta představila dresy pro novou extraligovou sezonu. Konkrétně se v...
Generální ředitel hokejové Sparty Petr Vosmík dodatečně předává Aaronu...
32 fotografií

„Je to super! V týmu opět odvedli skvělou práci a jsme spokojení,“ usmíval se obránce Jakub Krejčík při pomyšlení na nový úbor, jako obvykle v tradiční rudé barvě.

Ve spodní části dresu budou namísto pruhů figurovat názvy pražských čtvrtí dle identity, s níž Pražané od loňska pracují. Bílá venkovní sada už má stejně jako ta domácí černé rukávy. Na hrudi pak přibyl nový sponzor.

Hokejová Sparta představila dresy pro novou extraligovou sezonu. Konkrétně se v nich na pondělním slavnostním večeru ukázali kapitán Filip Chlapík (uprostřed) a jeho čtveřice asistentů – zleva Jakub Krejčík a Michal Řepík (pro domácí zápasy) a Roman Horák s Jani Lajunenem (pro venkovní utkání).

Partneři ale stále nechávají svá loga sladěná s dominantními barvami, díky čemuž dresy nepůsobí přeplácaně.

Na scéně se v nich ukázali nově jmenovaný kapitán Filip Chlapík a jeho čtveřice asistentů. V domácí Krejčík s Michalem Řepíkem, ve venkovní pak Jani Lajunen s Romanem Horákem. Po tomto vzoru si obě dvojice také rozdělí soutěžní klání.

Ještě si ale počkají.

Lídři kabiny se zatím jen fotili v Centru architektury a městského plánování (CAMP), po jehož prostorách se procházeli také modelové a poskakovali energií nabití tanečníci.

Zatímco se širokým sálem nesla hlasitá hudba a v pozadí na ohromné projekční stěně běžely záběry z minulé sezony i spoty. Představovaly se partnerské značky, výstroje, oblečení i pět úspěšných návrhů v designérské soutěži, které Sparta zařazuje do prodeje.

Klub rovněž opět upozornil na akce typu Sparťanská krev (darování krve) či Sparta vzdává hold, u nějž se složkám integrovaného záchranného systému chystá věnovat už sedmnáctý ročník. Naposledy se ve spolupráci s policií zabýval tématem kyberšikany.

Atmosféra v pražské O2 areně při šestnáctém ročníku akce Sparta vzdává hold, tentokrát věnované boji proti kyberšikaně

„Myslím, že je velmi dobře, že se Sparta nesnaží být jen hokejovým klubem. Společenská otázka je taky důležitá a za dva roky, co jsem tady, klub udělal hned několik akcí a ty byly vždy vynikající, dobře zorganizované,“ podotýká hlavní kouč Pavel Gross. „Tady se nasadí level, který se pak další rok překonává.“

Podobně je to i s návštěvností. Celek z hlavního města se chystá na jubilejní desátou sezonu v O2 areně.

A ze zhruba sedmi a půl tisíc se v diváckém průměru vyšplhal až k cifře 12 804. V Evropě jí patří čtvrté místo, za Eisbären Berlín (14 035), švýcarským Bernem (15 821) a Kolínem nad Rýnem (17 829).

Teď si dělá zálusk na posun do top trojky.

Klíčová je ale jiná meta. Titul, na který se čeká už osmnáct let. Byť třeba Řepík momentálně popírá, že by nad ním uvažoval: „Tak daleko nekoukám, soustředím se jen na nejbližší zápas a jdu postupně.“

„Extraliga šla obrovsky nahoru, lidi táhne a dostala se do evropské špičky. Je super, že se Sparta stala lídrem jedné z nejlepších soutěží. Rád bych, abychom potvrdili, co předvádíme poslední roky. Hrát na prvních příčkách a být lídrem na ledě i mimo něj. I tam, kde můžeme pomáhat,“ prohlásil Petr Vosmík, který zároveň využil příležitosti a dodatečně předal Aaronu Irvingovi cenu pro nejlepšího obránce uplynulé extraligové sezony.

Generální ředitel hokejové Sparty Petr Vosmík dodatečně předává Aaronu Irvingovi (vpravo) cenu pro nejlepšího obránce uplynulého extraligového ročníku.

Ta skončila zklamáním v sedmém semifinále na domácí půdě, kde se radovala Kometa Brno, pozdější mistr.

Sparta posléze částečně obměnila tým, včetně zavedených tváří. Jak jí to pomůže v bitvě o vysněný primát, kterou načne 9. září od 17.30 v Českých Budějovicích?

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.