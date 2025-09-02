Hokejová Sparta při slavnostní přehlídce odtajnila nové dresy. Čistý vzhled zůstává

„Je to super! V týmu opět odvedli skvělou práci a jsme spokojení,“ usmíval se obránce Jakub Krejčík při pomyšlení na nový úbor, jako obvykle v tradiční rudé barvě.
Ve spodní části dresu budou namísto pruhů figurovat názvy pražských čtvrtí dle identity, s níž Pražané od loňska pracují. Bílá venkovní sada už má stejně jako ta domácí černé rukávy. Na hrudi pak přibyl nový sponzor.
Partneři ale stále nechávají svá loga sladěná s dominantními barvami, díky čemuž dresy nepůsobí přeplácaně.
Na scéně se v nich ukázali nově jmenovaný kapitán Filip Chlapík a jeho čtveřice asistentů. V domácí Krejčík s Michalem Řepíkem, ve venkovní pak Jani Lajunen s Romanem Horákem. Po tomto vzoru si obě dvojice také rozdělí soutěžní klání.
Ještě si ale počkají.
Lídři kabiny se zatím jen fotili v Centru architektury a městského plánování (CAMP), po jehož prostorách se procházeli také modelové a poskakovali energií nabití tanečníci.
Zatímco se širokým sálem nesla hlasitá hudba a v pozadí na ohromné projekční stěně běžely záběry z minulé sezony i spoty. Představovaly se partnerské značky, výstroje, oblečení i pět úspěšných návrhů v designérské soutěži, které Sparta zařazuje do prodeje.
Klub rovněž opět upozornil na akce typu Sparťanská krev (darování krve) či Sparta vzdává hold, u nějž se složkám integrovaného záchranného systému chystá věnovat už sedmnáctý ročník. Naposledy se ve spolupráci s policií zabýval tématem kyberšikany.
„Myslím, že je velmi dobře, že se Sparta nesnaží být jen hokejovým klubem. Společenská otázka je taky důležitá a za dva roky, co jsem tady, klub udělal hned několik akcí a ty byly vždy vynikající, dobře zorganizované,“ podotýká hlavní kouč Pavel Gross. „Tady se nasadí level, který se pak další rok překonává.“
Podobně je to i s návštěvností. Celek z hlavního města se chystá na jubilejní desátou sezonu v O2 areně.
A ze zhruba sedmi a půl tisíc se v diváckém průměru vyšplhal až k cifře 12 804. V Evropě jí patří čtvrté místo, za Eisbären Berlín (14 035), švýcarským Bernem (15 821) a Kolínem nad Rýnem (17 829).
Teď si dělá zálusk na posun do top trojky.
Klíčová je ale jiná meta. Titul, na který se čeká už osmnáct let. Byť třeba Řepík momentálně popírá, že by nad ním uvažoval: „Tak daleko nekoukám, soustředím se jen na nejbližší zápas a jdu postupně.“
„Extraliga šla obrovsky nahoru, lidi táhne a dostala se do evropské špičky. Je super, že se Sparta stala lídrem jedné z nejlepších soutěží. Rád bych, abychom potvrdili, co předvádíme poslední roky. Hrát na prvních příčkách a být lídrem na ledě i mimo něj. I tam, kde můžeme pomáhat,“ prohlásil Petr Vosmík, který zároveň využil příležitosti a dodatečně předal Aaronu Irvingovi cenu pro nejlepšího obránce uplynulé extraligové sezony.
Ta skončila zklamáním v sedmém semifinále na domácí půdě, kde se radovala Kometa Brno, pozdější mistr.
Sparta posléze částečně obměnila tým, včetně zavedených tváří. Jak jí to pomůže v bitvě o vysněný primát, kterou načne 9. září od 17.30 v Českých Budějovicích?