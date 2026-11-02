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Sparta hlásí velkou posilu do obrany. Ze Švýcarska přichází mistr světa Rutta

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  12:06aktualizováno  12:06
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Obránce Jan Rutta v dresu švýcarského Servette.

Obránce Jan Rutta v dresu švýcarského Servette. | foto: ČTK / imago sportfotodienst / Fabrice De Gasperis

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Vlevo Jan Rutta, vpravo Radko Gudas.
Chomutov, 9. 8. 2025. Charitativní Utkání Ondřeje Buchtely. Jan Rutta.
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Na začátku reprezentační pauzy vítá hokejová Sparta velkou posilu. Ze švýcarského Servette přichází do obrany šestatřicetiletý Jan Rutta, vítěz dvou Stanley Cupů a mistr světa z Prahy.

„Je to zkušený obránce, který má za sebou velké úspěchy a ví, co je potřeba k vítězství. Věříme, že svou vítěznou mentalitu přenese i do naší kabiny. Pečlivě jsme ho sledovali a je vidět, že je výborně fyzicky připravený a ve skvělé kondici,“ pochvaloval si sportovní ředitel Tomáš Divíšek.

Sparta získává zadáka s více než 400 starty v NHL, kde Rutta v letech 2020 a 2021 získal Stanley Cup s Tampou. V elitní lize světa oblékal také dres Chicaga, Pittsburghu a San Jose.

Po zámořských angažmá se vrátil do Evropy, kde nastupoval v Ženevě za tamní Servette. Za necelé dvě sezony odehrál 70 zápasů včetně play off, nastřádal v nich 28 bodů (8+20).

„Čekali jsme od Ženevy asi trošku něco jiného. Hlavně i kvůli jazyku. Kdo neumí francouzsky, neobjedná si ani pečivo,“ vysvětlil se smíchem dřívější konec švýcarského angažmá písecký rodák.

V Česku nastupoval v juniorce za Plzeň, mezi dospělými pak za Chomutov. Přesto nyní přichází do známého prostředí, s pražským klubem totiž v posledních letech pravidelně trénoval během letní přípravy.

„V kabině jsem už pár let byl a mám tam i Kovárnu (gólmana Jakuba Kováře), který je taky z Písku. Známých tváří bude určitě dost. Tím, že přicházím v reprezentační přestávce, je větší prostor se se všemi novými tvářemi poznat,“ líčil Rutta.

Jan Rutta v benefičním utkání pro zesnulého hokejistu Ondřeje Buchtelu uspořádal Jakub Lauko.

Pražané momentálně řeší v defenzivě personální výpadky, se zdravotními komplikacemi se potýká Ronald Knot, chybí také Mark Pysyk.

Rutta tak má vypomoct i současnému stavu, námluvy se Spartou však nejsou novinkou. „S Honzou jsme byli dlouhodobě v kontaktu, ale teprve nyní nastaly podmínky, abychom se dohodli,“ přiblížil Divíšek.

„Když jsem se vracel z Ameriky, podepsal jsem v Ženevě, ale po Spartě jsem pořád trošku koukal,“ přiznal Rutta.

Účastník tří světových šampionátů a letošních olympijských her se k týmu připojuje po třetině soutěže, po které Pražanům patří šestá příčka. Do reprezentační přestávky jdou po dvou výhrách v řadě, naposledy si poradili s Litvínovem 3:0.

„Sparta není tam, kde bychom chtěli být. Pauza nám určitě pomůže. Po ní udělám všechno pro to, abych týmu pomohl a zvedli jsme se,“ burcoval po podpisu.

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