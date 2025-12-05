Sáblíková byla v Heerenveenu šestá na pětce, Jílek a Zdráhalová jeli v divizi B

  21:11aktualizováno  21:15
Rychlobruslařka Martina Sáblíková skončila šestá v závodě Světového poháru v Heerenveenu na 5000 metrů. Zvítězila Norka Ragne Wiklundová, na kterou trojnásobná olympijská šampionka ztratila 6,95 sekundy. Druhá byla Isabelle Weidemannová z Kanady, třetí příčku obsadila domácí Nizozemka Joy Beuneová.

Martina Sáblíková na patnáctistovce v Salt Lake City | foto: Reuters

Osmatřicetiletá Sáblíková, která avizovala po sezoně konec kariéry, nastoupila do prvního pětikilometrového závodu v sezoně ve třetí jízdě. Její soupeřkou byla Belgičanka Sandrine Tasová. Ta nakonec Češku překonala o více než tři vteřiny. V průběžném pořadí Světového poháru patří Sáblíkové sedmé místo se 108 body.

V divizi B obsadili druhá místa Metoděj Jílek a Nikola Zdráhalová. Jílek byl druhý na patnáctistovce, Zdráhalová na kilometru. Oba se tak za týden při pokračování seriálu v Hamaru představí na těchto tratích v elitní skupině.

Jílek má na patnáctistovce prakticky jistou účast na olympijských hrách v Miláně, dosud získal v poháru 50 bodů a má zajetý i kvalitní čas. „S výsledkem jsem spokojený, jel jsem na to, abych se dostal do divize A, což se povedlo. Navíc jsem si zlepšil osobní rekord na této dráze z minulého roku, z čehož jsem nadšený,“ uvedl v audionahrávce pro média Jílek, jenž dnes zajel čas 1:45,84. Jeho národní rekord z rychlé dráhy v Salt Lake City je zhruba o dvě sekundy lepší.

Hlavní závod v Nizozemsku čeká devatenáctiletého českého reprezentanta v sobotu, kdy se představí na trati 10 000 metrů.

SP v rychlobruslení v Heerenveenu (Nizozemsko)

Muži:
1500 m, divize B: 2. Jílek (ČR) 1:45,84

Ženy
1000 m, divize B: 2. Zdráhalová (ČR) 1:15,63
5000 m: 1. Wiklundová (Nor.) 6:49,01, 2. Weidemannová (Kan.) 6:50,11, 3. Beuneová (Niz.) 6:51,83, ...6. Sáblíková 6:55,96, divize B: 23. Korvasová 7:16,48, 34. Kuršová (všechny ČR) 7:27,74
Průběžné pořadí SP (po 3 z 5 závodů): 1. Beuneová 168, 2. Wiklundová 162, 3. Weidemannová 137, ...7. Sáblíková 108, 33. Zdráhalová 28, 46. Korvasová 6

