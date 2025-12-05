Osmatřicetiletá Sáblíková, která avizovala po sezoně konec kariéry, nastoupila do prvního pětikilometrového závodu v sezoně ve třetí jízdě. Její soupeřkou byla Belgičanka Sandrine Tasová. Ta nakonec Češku překonala o více než tři vteřiny. V průběžném pořadí Světového poháru patří Sáblíkové sedmé místo se 108 body.
V divizi B obsadili druhá místa Metoděj Jílek a Nikola Zdráhalová. Jílek byl druhý na patnáctistovce, Zdráhalová na kilometru. Oba se tak za týden při pokračování seriálu v Hamaru představí na těchto tratích v elitní skupině.
Jílek má na patnáctistovce prakticky jistou účast na olympijských hrách v Miláně, dosud získal v poháru 50 bodů a má zajetý i kvalitní čas. „S výsledkem jsem spokojený, jel jsem na to, abych se dostal do divize A, což se povedlo. Navíc jsem si zlepšil osobní rekord na této dráze z minulého roku, z čehož jsem nadšený,“ uvedl v audionahrávce pro média Jílek, jenž dnes zajel čas 1:45,84. Jeho národní rekord z rychlé dráhy v Salt Lake City je zhruba o dvě sekundy lepší.
Hlavní závod v Nizozemsku čeká devatenáctiletého českého reprezentanta v sobotu, kdy se představí na trati 10 000 metrů.
SP v rychlobruslení v Heerenveenu (Nizozemsko)
Muži:
Ženy