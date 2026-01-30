Heroický výkon Alcaraze! Trápily ho křeče, ztratil vedení 2:0. Přesto je ve finále

Téměř pět a půl hodiny dlouhá bitva rozhodla o prvním finalistovi Australian Open. Carlos Alcaraz udolal Alexandera Zvereva 6:4, 7:6, 6:7, 6:7 a 7:5, přestože ho od konce třetího setu trápily křeče a v pátém dlouho prohrával. O titul si v Melbourne zahraje poprvé, v neděli vyzve vítěze duelu mezi Jannikem Sinnerem a Novakem Djokovičem.
Carlose Alcaraze trápí v semifinále Australian Open zranění. | foto: AP

První hráč světa Alcaraz přesvědčivě získal úvodní dvě sady, ve druhé otočil skóre 5:2. Ve třetím dějství si ale za stavu 5:4 nechal promasírovat oblast pravého třísla a náhle se nemohl pořádně pohybovat.

Ochromily ho křeče, kvůli kterým nehrál naplno ani servis, ani další údery. Snažil se riskovat a výměny co nejrychleji ukončovat. Ale viditelně se trápil. Světová trojka Zverev jeho indispozice využil, třetí set získal v tiebreaku a do zápasu se vrátil.

Přestože se zdravotní stav 22letého Španěla s postupem času zlepšoval, stále nebyl stoprocentní. Šestinásobný grandslamový šampion nezvládl zkrácenou hru ani ve čtvrté sadě, a když hned zkraje páté přišel o servis, bylo jasné, že má před sebou velmi těžký úkol.

Postupně si vypracoval pět brejkbolů na srovnání, ale všechny promarnil. Radoval se až v nejzazší možný moment, za stavu 4:5, kdy Zverev servíroval na vítězství a postup do finále.

V ten moment se Alcaraz nadechl k famóznímu obratu, soupeře brejknul a získal zbylé tři gamy v zápase. Po proměněném mečbolu spadl na kurt a z vydřeného postupu se mohutně radoval.

„Byl to jeden z fyzicky nejnáročnějších zápasů v mé kariéře,“ přiznal. „Ale vždycky říkám, že v sebe pořád musíte věřit, nehledě na to, s jakými překážkami se potýkáte. Věřil jsem, že dostanu šance. V pátém setu jsem byl trpělivý a jsem na sebe extrémně pyšný, jak jsem to zvládl.“

Maratónský duel se natáhl na pět hodin a 27 minut, stal se tak nejdelším semifinále v historii Australian Open.

Alcaraz si udržel naději, že letos v Melbourne zkompletuje kalendářní Grand Slam, naopak jeho přemožitel Zverev neobhájí loňskou účast ve finále.

Ve druhém semifinále se střetnou vítěz posledních dvou ročníků Australian Open Sinner a majitel 24 grandslamových titulů Djokovič. Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Tenisový grandslam Australian Open v Melbourne

tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů

Muži
Dvouhra - semifinále:
Alcaraz (1-Šp.) - Zverev (3-Něm.) 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5.

Juniorky
Čtyřhra - semifinále:
A. Kovačková, J. Kovačková (1-ČR) - Makarovová, Zolotarevová (Rus.) 6:4, 6:4
Heřmanová, Žoldáková (ČR) - Malovová, Terentěvová (Rus.) 6:4, 7:6 (8:6)

