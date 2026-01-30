První hráč světa Alcaraz přesvědčivě získal úvodní dvě sady, ve druhé otočil skóre 5:2. Ve třetím dějství si ale za stavu 5:4 nechal promasírovat oblast pravého třísla a náhle se nemohl pořádně pohybovat.
Ochromily ho křeče, kvůli kterým nehrál naplno ani servis, ani další údery. Snažil se riskovat a výměny co nejrychleji ukončovat. Ale viditelně se trápil. Světová trojka Zverev jeho indispozice využil, třetí set získal v tiebreaku a do zápasu se vrátil.
Přestože se zdravotní stav 22letého Španěla s postupem času zlepšoval, stále nebyl stoprocentní. Šestinásobný grandslamový šampion nezvládl zkrácenou hru ani ve čtvrté sadě, a když hned zkraje páté přišel o servis, bylo jasné, že má před sebou velmi těžký úkol.
Postupně si vypracoval pět brejkbolů na srovnání, ale všechny promarnil. Radoval se až v nejzazší možný moment, za stavu 4:5, kdy Zverev servíroval na vítězství a postup do finále.
V ten moment se Alcaraz nadechl k famóznímu obratu, soupeře brejknul a získal zbylé tři gamy v zápase. Po proměněném mečbolu spadl na kurt a z vydřeného postupu se mohutně radoval.
„Byl to jeden z fyzicky nejnáročnějších zápasů v mé kariéře,“ přiznal. „Ale vždycky říkám, že v sebe pořád musíte věřit, nehledě na to, s jakými překážkami se potýkáte. Věřil jsem, že dostanu šance. V pátém setu jsem byl trpělivý a jsem na sebe extrémně pyšný, jak jsem to zvládl.“
Maratónský duel se natáhl na pět hodin a 27 minut, stal se tak nejdelším semifinále v historii Australian Open.
Alcaraz si udržel naději, že letos v Melbourne zkompletuje kalendářní Grand Slam, naopak jeho přemožitel Zverev neobhájí loňskou účast ve finále.
Ve druhém semifinále se střetnou vítěz posledních dvou ročníků Australian Open Sinner a majitel 24 grandslamových titulů Djokovič. Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.
