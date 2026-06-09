Krejčíková v Hertogenboschi začala přesvědčivě, Bejlek první tráva nesvědčila

Třicetiletá Krejčíková v Nizozemsku, kde startuje poprvé od roku 2016, bezpečně splnila roli favoritky. Zarazúaovou, pro níž je tráva nejméně oblíbeným povrchem, porazila za 79 minut a ve druhém kole může narazit na dvacetiletou krajanku Nikolu Bartůňkovou. Ta v úterý hraje proti Hanne Vandewinkelové z Belgie.
Bejlek od začátku na šestadvacetiletou soupeřku nestačila. Celkem pětkrát přišla o podání, zatímco Jastremská odvrátila pět ze šesti brejkbolů. Dvacetiletá Češka nezvládla první zápas na čtvrtém z posledních pěti turnajů.
Turnaj žen v Hertogenboschi
tráva
Dvouhra - 1. kolo: