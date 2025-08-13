České naděje na Hlinka Gretzky Cupu držel Poletín, ale Kanada se v závěru rozstřílela

V pátek budou Češi hrát v Brně jen o páté místo se Slovenskem, které skončilo třetí v trenčínské skupině B. Duel začne v 15.30.
Ve středečním odpoledním utkání zdolali mladí Švýcaři v prodloužení Finsko 4:3 a pomohli tak domácímu výběru v tom, že k postupu mezi čtyři nejlepší by mu stačila jakákoliv výhra nad Kanadou, tedy i v prodloužení či po nájezdech.
Domácí tým vstoupil do utkání aktivně, dobrým napadáním eliminoval kombinační sílu zámořského celku, ale kapituloval ve 12. minutě po střele Liama Rucka.
Ve druhé třetině byl na pět minut a do konce utkání vyloučen Kanaďan Žilkin, jenže čeští mladíci přesilovku nevyužili a pak se museli bránit náporu soupeře. Při něm podržel domácí tým výbornými zákroky gólman Poletín a před posledním dějstvím držel naději na zvrat.
Českým hráčům v něm ale chyběl větší klid v koncovce a lepší finální přihrávka. V 51. minutě měl velkou šanci Trefný, jenže minul. Rozhodnutí přišlo o chvíli později, kdy Edwards překonal po objetí brány Poletína. Kanaďané si pak výhru pojistili dalšími trefami a zakončili skupinu bez porážky.
Semifinálové dvojice Hlinka Gretzky Cupu tvoří Kanada s USA a Švédsko s Finskem. Oba zápasy se hrají v pátek od 19.00 v Brně a Trenčíně, v sobotu jsou ve stejných městech od 17 hodin na programu finále a duel o 3. místo.
Hlinka Gretzky Cup hokejistů do 18 let:
Skupina A (Brno)
Finsko - Švýcarsko 3:4 v prodl. (0:0, 1:1, 2:2 - 0:1)
Konečná tabulka
Skupina B (Trenčín)
Tabulka