Hokejová osmnáctka porazila Slovensko a na Hlinka Gretzky Cupu skončila pátá

  18:54aktualizováno  18:54
Česká hokejová reprezentace do 18 let porazila ve svém posledním zápase na Hlinka Gretzky Cupu Slovensko 5:2 a obsadila konečné páté místo. Dvě branky vítězů vstřelil v Brně plzeňský obránce Jiří Kamas.

Hlinka Gretzky Cup hokejistů do 18 let: utkání o 5. místo. Čeští hokejisté slaví výhru nad Slovenskem. | foto: ČTK

Tým Jana Tomajka neobhájil dvě předchozí stříbrné medaile. Na turnaji, který se poprvé hrál v Brně, ve skupině porazil nejprve Švýcarsko 6:2, ale prohry s Finskem 1:4 a Kanadou 0:5 je z bojů o cenné kovy vyřadily.

V dnešním duelu se Slovenskem, které obsadilo třetí místo ve skupině B v Trenčíně za Švédskem a USA, si mladí Češi chtěli spravit chuť i bilanci. A to se jim povedlo.

V brance dostal poprvé na turnaji příležitost Marek Sklenička a než si poprvé sáhl na puk, vedl český tým 1:0 po nájezdu Švancary. Druhý gól přidal v závěru prvního dějství Kamas a korunoval pak herní i bruslařskou převahu domácího celku.

V druhém dějství Česko rychle odpovědělo na snížení Slováků zásluhou Tomka a pak bez potíží ubránilo pětiminutové oslabení při vyloučení Řípy. Ve třetí třetině se projevila herní dominance Tomajkova výběru, jenž přidal další dva góly a dovedl duel do vítězného konce.

Od 19:00 jsou na programu semifinále. V Brně se odehraje zámořské derby Kanada - USA a v Trenčíně skandinávské Švédsko - Finsko.

Hlinka Gretzky Cup hokejistů do 18 let v Brně a Trenčíně:

O 5. místo:
Česko - Slovensko 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Branky: 19. a 53. Kamas, 2. Švancar, 33. Tomek, 49. Maxa - 26. Ozogány, 55. Lukáčik.

O 7. místo:
Švýcarsko - Německo 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
19:00 semifinále: Kanada - USA (Brno), Švédsko - Finsko (Trenčín).

