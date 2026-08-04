Hokejová osmnáctka zahájila Hlinka Gretzky Cup prohrou s Američany

Dvakrát skóroval obránce Lukáš Kachlíř, soupeři pomohl hattrickem Gavin Burcar.
Česká osmnáctka odehrála v přípravě na prestižní akci tři zápasy a ani jednou neinkasovala. Po dvou výhrách nad Švýcary deklasovala v generálce Kanadu 6:0. Američany, kteří loni, kdy se hrálo v Brně a Trenčíně, turnaj vyhráli, však pustili v první třetině do dvoubrankového náskoku. V 19. minutě snížil v přesilovce Kachlíř.
O osudu zápasu rozhodl nástup do druhé části. Hned po 17 sekundách zvýšil Burcar, když se prosadil v oslabení. Na začátku 25. minuty vyhnal Rooney na střídačku gólmana Martínka. Jeho náhradník Štěpánek však inkasoval už po 24 sekundách a Američané vedli 5:1. Na Gombárovo snížení pak odpověděl v přesilovce Burcar.
Ve třetí dvacetiminutovce se prosadili ještě podruhé Kachlíř a po něm Němec. Američané kvůli tomu sáhli v polovině třetiny po oddechovém času, ale náskok uhájili. Do konce zápasu se skóre nezměnilo ani přes dlouhou hru národního týmu bez gólmana.
Druhý zápas čeká Nedvědův výběr hned v úterý, rovněž od 21:00 SELČ proti Německu. Posledním účastníkem základní skupiny B je Finsko. Se Seveřany se čeští mladíci utkají ve středu od 23:00.
Hlinka Gretzky Cup hokejistů do 18 let v Edmontonu
Skupina B
Česko - USA 4:6 (1:2, 1:4, 2:0)