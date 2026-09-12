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Hložek dvěma góly zařídil Hoffenheimu výhru, Schick trefil bod Leverkusenu

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  19:02aktualizováno  19:02
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Fotbalisté Hoffenheimu se radují z gólu Adama Hložka.

Fotbalisté Hoffenheimu se radují z gólu Adama Hložka. | foto: AP

Útočník Adam Hložek z Hoffenheimu oslavuje vstřelený gól.
Fotbalisté Hoffenheimu se radují z gólu Adama Hložka.
Útočník Adam Hložek z Hoffenheimu právě překonal brankáře Fabiana Bredlowa ze...
Útočník Patrik Schick z Leverkusenu (vlevo) slaví vstřelený gól.
5 fotografií
Útočník Adam Hložek rozhodl dvěma góly o vítězství fotbalistů Hoffenheimu 2:1 ve třetím kole německé ligy nad Stuttgartem. V bundeslize skóroval poprvé od začátku května minulého roku. Patrik Schick v dresu Leverkusenu naskočil do hry z lavičky a minutu před koncem svému týmu zajistil bod za remízu 2:2 na hřišti Augsburgu.

Hložek otevřel skóre zápasu ve 13. minutě, když po nahrávce Contého zakončil rychlý protiútok střelou ke vzdálenější tyči.

Stuttgart vyrovnal tři minuty po začátku druhého dějství. Zmatků v domácí obraně, během nichž se obránce Vladimír Coufal střetl s gólmanem Baumannem, využil Mittelstädt, který skóroval do odkryté branky i s Coufalovou tečí.

Vítěznou branku vstřelil Hložek v 67. minutě, kdy se trefil ranou k bližší tyči. Hoffenheim tak po dvou porážkách poprvé v sezoně zvítězil. Hložek v zápase odehrál 82 minut, Coufal střídal v 69. minutě a Robin Hranáč do utkání nezasáhl.

Útočník Adam Hložek z Hoffenheimu oslavuje vstřelený gól.

Před Schickem dostal na hrotu útoku Leverkusenu přednost Kofane. Kamerunský reprezentant se své šance chopil a v 18. minutě poslal Bayer do vedení. Dosud stoprocentnímu Augsburgu se podařilo skóre zápasu otočit v úvodních deseti minutách druhého poločasu, kdy se dvakrát trefil Rakušan Gregoritsch.

Schick na hřiště přišel po hodině hry a po Tillmanově tečované střele podruhé v sezoně skóroval patičkou. Celkově se bývalý reprezentant trefil ve čtvrtém soutěžním zápase po sobě. Augsburg poprvé v sezoně ztratil body, zatímco Leverkusen má po třech kolech vyrovnanou bilanci jedné výhry, porážky a nyní i remízy.

Útočník Patrik Schick z Leverkusenu (vlevo) slaví vstřelený gól.

Fotbalisté Dortmundu porazili 3:0 Paderborn a zvítězili v pátém soutěžním zápase po sobě. Díky dvěma brankám záložníka Nmechy z posledních deseti minut a trefě útočníka Silvy z úvodu zápasu zaznamenali poprvé od sezony 2015/16 tři výhry v prvních třech ligových kolech. Paderborn po návratu do nejvyšší soutěže po šesti letech nezvítězil ani na třetí pokus.

Stejně jako Dortmund zůstal stoprocentní i Freiburg. Na domácím hřišti zvítězil 5:0 nad Mönchengladbachem a zaznamenal šesté soutěžní vítězství po sobě, dvakrát se trefili Engelhardt a Matanovič. Freiburg zároveň poprvé vyhrál v prvních třech kolech, zatímco Mönchengladbach po jedenácti letech v úvodních třech hracích týdnech prohrál.

Mohuč poprvé v sezoně prohrála, když doma podlehla 1:3 Eintrachtu Frankfurt. Dvěma góly rozhodl turecký křídelník Uzun, jednou se do sítě svého bývalého klubu trefil útočník Burkardt. Minutu před koncem snížil Tietz, který ve čtvrtém soutěžním zápase zaznamenal sedmý gól, ale prvnímu vítězství Frankfurtu v nové sezoně už nezabránil.

Německá Bundesliga
3. kolo 12. 9. 2026 15:30
Hoffenheim Hoffenheim : Stuttgart Stuttgart 2:1 (1:0)
Góly:
13. Hložek
67. Hložek
Góly:
48. Mittelstädt
Sestavy:
Baumann (C) – Coufal (69. Gendrey), Kabak, Hajdari, Rots (69. Mačida) – Conte (55. Wimmer), Avdullahu, Burger, Daghim – Hložek (82. Kramarić), Lemperle (82. Asllani).
Sestavy:
Bredlow – Jeltsch, Chabot, Hendriks (81. Sauer) – Vagnoman (81. Leweling), Prömel (C), Stiller (35. Spalt), Mittelstädt – Demirović (65. Undav), Führich (65. el-Chanús) – Pejčinović.
Náhradníci:
Philipp – De Cat, Hranáč, Moerstedt.
Náhradníci:
Funk – Herwerth, Karazor, Stergiou.
Žluté karty:
63. Burger
Žluté karty:

Rozhodčí: Jablonski – Beitinger, Thielert

Německá Bundesliga
3. kolo 12. 9. 2026 15:30
Augsburg Augsburg : Leverkusen Leverkusen 2:2 (0:1)
Góly:
50. Gregoritsch
54. Gregoritsch
Góly:
19. Kofane
90. Schick
Sestavy:
Dahmen – Banks, Behrens, Brackelmann – Fellhauer (78. Kömür), Gregoritsch (85. Ribeiro), Ibrahimović (58. Claude-Maurice), Massengo (85. Keitel) – Matsima, Wolf (78. Sol Jong-u) – Rieder.
Sestavy:
Flekken – Diaby, Fernández (78. Terrier), García, Gutiérrez – Kofane (63. Schick), Maza – Medina (85. Vázquez), Moreira (78. Tillman), Quansah (63. Badé) – Tapsoba.
Náhradníci:
Labrović – Bah, Gouweleeuw, Ogundu.
Náhradníci:
Blaswich – Andrich, Hofmann.
Žluté karty:
38. Banks
Žluté karty:
72. Badé

Rozhodčí: Siebert – Seidel, Foltyn

Počet diváků: 29775

Německá Bundesliga
3. kolo 12. 9. 2026 15:30
Borussia Dortmund Borussia Dortmund : SC Paderborn SC Paderborn 3:0 (1:0)
Góly:
5. Silva
80. Nmecha
89. Nmecha
Góly:
Sestavy:
Kobel – Anton, N. Schlotterbeck (77. Bensebajní), Gadou – Ryerson (77. Beier), Veerman (65. Nmecha), Bellingham, Svensson – Nwaneri (65. Sabitzer), Silva (65. Chukwuemeka) – Guirassy.
Sestavy:
Noll – ter Horst, Scheller, Hansen (82. Philippe), Curda (67. Lippmann), Castañeda – Obermair, Ulrich (77. Djurić), Vidović (67. Batista Meier) – Marino (67. Tigges), Pieringer.
Náhradníci:
Meyer – Prates, Albert, Reggiani.
Náhradníci:
Schubert – F. Götze, Baack, Sticker.
Žluté karty:
66. Bellingham
Žluté karty:
39. Ulrich

Rozhodčí: Osmers – Gittelmann, Heft

Počet diváků: 81365

Německá Bundesliga
3. kolo 12. 9. 2026 15:30
Freiburg Freiburg : Mönchengladbach Mönchengladbach 5:0 (2:0)
Góly:
23. Engelhardt
29. Matanović
77. Matanović
79. Engelhardt
86. Eggestein
Góly:
Sestavy:
Backhaus – Treu (82. Kübler), Ginter, Lienhart, Makengo – Eggestein (C), Engelhardt – Beste (82. Irié), Suzuki (78. Gotó), Scherhant (68. Grifo) – Matanović (78. Höler).
Sestavy:
Nicolas – Scally, Itakura, Diks, Herold – Honorat (67. Lidberg), Sander, Stöger (84. Nguefack), Hack (67. Mohya) – Bolin, Kleindienst (C).
Náhradníci:
F. Müller – Yılmaz, Günter, Rosenfelder.
Náhradníci:
Batz – Chiarodia, Leszczyński, Ullrich, Neuhaus, Mačino.
Žluté karty:
90+2. Irié
Žluté karty:
13. Kleindienst, 14. Diks, 90+2. Scally
Červené karty:
Červené karty:
53. Kleindienst

Rozhodčí: Richard Hempel

Německá Bundesliga
3. kolo 12. 9. 2026 15:30
Mohuč Mohuč : Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1:3 (0:2)
Góly:
89. Tietz
Góly:
9. Uzun
45+1. Burkardt
60. Uzun
Sestavy:
Zentner – Posch, Gruber, Potulski – Sano – Caci (62. da Costa), Amiri (C) (85. Ruoppi), I Čä-song (46. Königsdörffer), Mwene (74. Nakuzola) – S. Becker (74. Hollerbach), Tietz.
Sestavy:
Atubolu – Brassier, Koch (C), Maluze – Kosugi, Onyedika, Aseko (59. M. Götze), Baum (87. Chandler) – Uzun (87. Amajmúni), Dóan – Burkardt (73. Ebnoutalib).
Náhradníci:
Schwolow – Bell, Kawasaki, Maloney.
Náhradníci:
Santos – Arrhov, Collins, Otávio, Pimpong.
Žluté karty:
Žluté karty:
42. Onyedika, 70. M. Götze

Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Kimmeyer

Počet diváků: 34000

Německá Bundesliga
3. kolo 12. 9. 2026 18:30
zápas probíhá
1. FC Köln 1. FC Köln : Werder Brémy Werder Brémy 1:0 (-:-)
Góly:
11. Maina
Góly:
Sestavy:
Schwäbe (C) – Castro-Montes, Simpson-Pusey, Ločošvili, G. Mensah – Schirí, Krauß – Bülter, Moore, Maina – Dallinga.
Sestavy:
Hein – Arthur, Pieper, Friedl (C), Deman – Reis, Regeer – Dinkçi, Chuki, Grüll – Füllkrug.
Náhradníci:
Zieler – Ache, M. El Mala, Jóhannesson, Okon-Engstler, Schmied, Sebulonsen, Sosa, Thielmann.
Náhradníci:
Schlager – Erevbenagie, Itten, Musah, Schmetgens, Stalmach, Stark, Weiser, Wójcik.

Rozhodčí: Exner – Dietz, Stegemann

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