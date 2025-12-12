Biatlon ONLINE: Sprint mužů v Hochfilzenu, Hornig na stojce minul jeden terč

Jeden sprint už se v nové olympijské sezoně uskutečnil, před šesti dny byl ve švédském Östersundu nejlepším z reprezentace Hornig na 22. pozici. Český biatlonista pak kvůli lehké nemoci vynechal stíhačku, takže se dnes po krátké pauze vrací do závodního režimu.
ONLINE: Sprint mužů 10 kilometrů
Závod sledujeme v podrobné reportáži.
„Jsem zvědavý, jak se mé tělo bude při sprintu probouzet, když jsem poslední závod jel minulou sobotu,“ přemítal v Hochfilzenu, který je pravidelným hostitelem Světového poháru.
S číslem 42 na dresu startuje Hornig jako druhý z Čechů, ještě před ním jde do akce nejzkušenější člen týmu Krčmář (číslo 29). Třetím českým biatlonistou v pořadí je Karlík (55), následuje Štvrtecký (63) a nakonec Mareček (77), který reprezentační pětici uzavírá.
Úvodnímu sprintu před šesti dny dominovali Norové, kteří měli v sedmičce nejlepších hned pětinásobné zastoupení. Vítězem se tehdy stal Johan-Olav Botn, momentální lídr Světového poháru.
Budou Norové podobně suverénní také dnes? A jak do dění na trati promluví čeští biatlonisté?
Sledujte online.