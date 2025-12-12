Biatlon ONLINE: Sprint mužů v Hochfilzenu, Hornig na stojce minul jeden terč

  11:52aktualizováno  12:05
Světový pohár biatlonistů zahajuje druhou kapitolu sezony, prvním závodem v rakouském Hochfilzenu je mužský sprint na 10 kilometrů. Pětičlennou českou sestavu tvoří Michal Krčmář, Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Jakub Štvrtecký a Jonáš Mareček. Jak si reprezentanti vedou, sledujte od 11:25 v podrobné online reportáži.

Vítězslav Hornig na trati vytrvalostního závodu v Lenzerheide. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Jeden sprint už se v nové olympijské sezoně uskutečnil, před šesti dny byl ve švédském Östersundu nejlepším z reprezentace Hornig na 22. pozici. Český biatlonista pak kvůli lehké nemoci vynechal stíhačku, takže se dnes po krátké pauze vrací do závodního režimu.

„Jsem zvědavý, jak se mé tělo bude při sprintu probouzet, když jsem poslední závod jel minulou sobotu,“ přemítal v Hochfilzenu, který je pravidelným hostitelem Světového poháru.

S číslem 42 na dresu startuje Hornig jako druhý z Čechů, ještě před ním jde do akce nejzkušenější člen týmu Krčmář (číslo 29). Třetím českým biatlonistou v pořadí je Karlík (55), následuje Štvrtecký (63) a nakonec Mareček (77), který reprezentační pětici uzavírá.

Úvodnímu sprintu před šesti dny dominovali Norové, kteří měli v sedmičce nejlepších hned pětinásobné zastoupení. Vítězem se tehdy stal Johan-Olav Botn, momentální lídr Světového poháru.

Budou Norové podobně suverénní také dnes? A jak do dění na trati promluví čeští biatlonisté?

