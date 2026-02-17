ONLINE: Česko - Dánsko. Klíčové utkání turnaje, hokejisté zabojují o čtvrtfinále

Autor:
  14:05aktualizováno  14:05
Zápas, který výrazně ovlivní, jaký dojem čeští hokejisté na olympijském turnaji v Miláně zanechají. V úterním osmifinále proti Dánsku bude národní tým zastávat roli favorita, zvládne ji potvrdit i na ledě? Utkání začíná v 16.40, sledovat jej můžete v podrobné online reportáži.

Filip Chlapík (14) otevírá skóre v zápase se Švýcarskem. (15. února 2026) | foto: Reuters

Nedělní porážkou 3:4 v prodloužení se Švýcarskem si výběr Radima Rulíka zkomplikoval další působení v Miláně. Skupinu zakončil na třetím místě, hráči tak mají před sebou těžší cestu v play off.

ONLINE: Česko - Dánsko

Osmifinále hokejového turnaje na ZOH sledujeme od 16.40 podrobně

V osmifinále jdou na Dány místo domácích Italů, ve čtvrtfinále případně číhají favorizovaní Kanaďané, s nimiž Češi na úvod prohráli 0:5, místo přijatelnějších Finů.

„Dělali jsme změny, stáhli sestavu, zkoušeli, co šlo. Vše pro to, abychom uspěli a zápas neztratili. Všichni cítíme, že to není úplně ono,“ přiznal kouč Rulík.

Na pondělním tréninku chyběl zraněný Radek Faksa, trenéři opět zamíchali složením formací, v té čtvrté zřejmě centra z Dallasu nahradí David Tomášek.

Do první lajny k Davidu Pastrňákovi se posunuli Roman Červenka a Lukáš Sedlák, společně nastupovali na loňském světovém šampionátu. Třetí útok nově tvoří Ondřej Palát, Tomáš Hertl a Ondřej Kaše.

„Není to jednoduché, snažíme se tím zamíchat. Dáváme impulzy, hledáme souhru. Kluci jsou zkušení, znají se z různých formací. I když se teď jejich skladba pozmění, věřím, že to zvládnou,“ hlásil asistent Jiří Kalous.

Dánové odehráli skupinu C s bilancí jednoho vítězství a dvou porážek. Třetí místo si zajistili úspěchem proti Lotyšsku (4:2), předtím podlehli Německu (1:3) i Spojeným státům (3:6).

Poslední vzájemný duel skončil na loňském mistrovství světa jasným českým triumfem 7:2. Ale když se obě reprezentace střetly před čtyřmi lety na hrách v Pekingu, outsider překvapivě uspěl poměrem 2:1.

Kdo se bude radovat tentokrát?

Zimní olympijské hry 2026
17. 2. 2026 16:40
Česko : Dánsko
()
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.