  14:54
Těžšího soupeře dostat nemohli. O síle Kanady, největšího adepta na celkový triumf, se čeští hokejisté přesvědčili hned v úvodním duelu olympijského turnaje (0:5). Ve čtvrtfinále, které startuje v 16.40, se pokusí o zázrak. Oproti osmifinále mění trenér Radim Rulík sestavu jen lehce, na pozici sedmého obránce nastoupí Tomáš Kundrátek. Utkání můžete sledovat prostřednictvím podrobné online reportáže.

Střela na českou branku a bránící Lukáš Dostál. (12. února 2026) | foto: Reuters

Ani osmifinálový výkon proti Dánsku nešlo považovat za povedený. Národní tým sice po výhře 3:2 proklouzl mezi nejlepší osmičku, ale v závěru se pořádně strachoval o výsledek.

Mezi střelce se zapsali Martin Nečas, David Kämpf a kapitán Roman Červenka. K postupu pomohl i Lukáš Dostál, který zastavil několik slibných možností soupeře.

„Bylo to mdlé, bez energie. Pan Rulík po druhé třetině zvedl hlas, že to takto nejde, že nehrajeme individuální sport. Musíme se probrat, jinak to bude ostuda,“ hlásil Radim Šimek.

Sestava Česka

Dostál (Vladař) – Šimek, Hronek, Kempný, Gudas, Špaček, Rutta, Kundrátek – Červenka, Sedlák, Pastrňák – Chlapík, Kämpf, Nečas – Palát, Hertl, Kaše – Flek, Tomášek, Stránský – Kubalík

I jeho slova ukazují, že hokejisté mají stále co zlepšovat. Ve středu odpoledne ale v Miláně budou čelit jednomu z nejsilnějších reprezentačních výběrů v historii.

Znovu, už podruhé v rozmezí sedmi dnů. Ve skupině zámořskému gigantovi vzdorovali jen v první třetině, utkání skončilo jednoznačným výsledkem 5:0.

Kanada si po českém výběru hravě poradila i se Švýcarskem (5:1) a s Francií (10:2), do čtvrtfinále prošla naprosto hladce. Ukázala, jak našlapané mužstvo do Itálie přivezla.

V jeho čele stojí těžko polapitelný Connor McDavid, jeden z nejlepších hokejistů současnosti, který s devíti body (2+7) vede tabulku produktivity celého turnaje.

Zvládnou Češi hvězdu z Edmontonu a její parťáky zastavit?

Zimní olympijské hry 2026
18. 2. 2026 16:40
Kanada : Česko
()
Sestavy:
J. Binnington - C. Makar, D. Toews - D. Doughty, T. Harley - C. Parayko, T. Sanheim - S. Theodore - T. Wilson, C. McDavid, M. Celebrini - N. Suzuki, N. MacKinnon, B. Hagel - M. Stone, S. Crosby, M. Marner - S. Reinhart, B. Horvat, B. Marchand - S. Jarvis
Sestavy:
L. Dostál - F. Hronek, R. Šimek - R. Gudas, M. Kempný - J. Rutta, D. Špaček - T. Kundrátek - D. Pastrňák, L. Sedlák, R. Červenka - M. Nečas, D. Kämpf, F. Chlapík - O. Kaše, T. Hertl, O. Palát - M. Stránský, D. Tomášek, J. Flek - D. Kubalík

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

