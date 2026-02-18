Velké selhání rozhodčích. Palátův gól neměl platit, Češi hráli i slavili v šesti

Autor:
  20:16
V Miláně vypukla obrovská česká euforie. Na ledě, na střídačce i mezi fanoušky na tribunách. Zdálo se, že postup přes favorizovanou Kanadu do semifinále olympijského turnaje je skutečně blízko. Gól Ondřeje Paláta na 3:2 ale neměl platit. Národní tým, který nakonec prohrál 3:4 v prodloužení, byl v tu chvíli na ledě v šesti.
Česká radost po gólu Kanadě.

Česká radost po gólu Kanadě. | foto: Reuters

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.
Lukáš Dostal po prohře v olympijském čtvrtfinále s Kanadou.
České zklamání po prohraném zápase s Kanadou.
Mitch Marner rozhodl skvostným sólem utkání proti Česku.
63 fotografií

Přímo v aréně si toho zřejmě nikdo nevšiml. Ani čtveřice rozhodčích, která se přestupkem proti hokejovým regulím vůbec nezabývala.

Jako by se snad všichni soustředili na rodící se zázrak a suverénně největší překvapení, které dosavadní průběh olympijského turnaje mohl nabídnout.

V obranném pásmu se před gólovým výpadem sešla šestice Čechů. Obránci Radko Gudas s Michalem Kempným, útočníci David Pastrňák, Martin Nečas, Tomáš Hertl a jako poslední dorazil i Palát.

Nejprve to zavánělo kanadským tlakem, další prací pro Lukáše Dostála.

Nick Suzuki u mantinelu získal kotouč, posunul jej na Thomase Harleyho, jehož střelu obětavě zablokoval Hertl. A právě tady se rozjel rychlý protiútok národního mužstva.

Puk se odrazil do jízdy Nečasovi, který si počkal na z druhé vlny najíždějícího Paláta, za jehož přesně umístěnou ranou se kanadský brankář Jordan Binnington jen ohlédl.

V nepovoleném počtu se hokejisté posléze radovali také u mantinelu, místo Gudase a Kempného ale už stihli dostřídat a na led naskočili Jan Rutta s Davidem Špačkem.

Kanada si ani v tomto případě nemohla vybrat trenérskou výzvu. V aktuálním výkladu pravidel podle IIHF a NHL je uvedeno, že trenéři mohou nechat situaci přezkoumat pouze v případě ofsajdu, nedovoleného bránění gólmanovi či v situaci, kdy měla být před dosažením branky přerušena hra kvůli přihrávce rukou nebo hře vysokou holí.

Pochybení rozhodčích si všimli až fanoušci na sociálních sítích.

Výběr Radima Rulíka měl i díky neregulérní trefě blízko k senzaci, nakonec ale těsný náskok neudržel a s olympijským turnajem se po čtvrtfinálové porážce rozloučil.

V čase 56:33 vrátila Kanadu do hry šikovná teč Nicka Suzukiho, rozhodující trefu obstaral v prodloužení Mitch Marner, který se hbitě protáhl mezi třemi soupeři a pověsil puk pod horní tyč.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.