Přímo v aréně si toho zřejmě nikdo nevšiml. Ani čtveřice rozhodčích, která se přestupkem proti hokejovým regulím vůbec nezabývala.
Jako by se snad všichni soustředili na rodící se zázrak a suverénně největší překvapení, které dosavadní průběh olympijského turnaje mohl nabídnout.
Český tým hrál před gólem úplně jasně v šesti lidech. pic.twitter.com/qlhtJEjpvf— Jiří Vítek (@JVitek94) February 18, 2026
V obranném pásmu se před gólovým výpadem sešla šestice Čechů. Obránci Radko Gudas s Michalem Kempným, útočníci David Pastrňák, Martin Nečas, Tomáš Hertl a jako poslední dorazil i Palát.
Nejprve to zavánělo kanadským tlakem, další prací pro Lukáše Dostála.
Nick Suzuki u mantinelu získal kotouč, posunul jej na Thomase Harleyho, jehož střelu obětavě zablokoval Hertl. A právě tady se rozjel rychlý protiútok národního mužstva.
Puk se odrazil do jízdy Nečasovi, který si počkal na z druhé vlny najíždějícího Paláta, za jehož přesně umístěnou ranou se kanadský brankář Jordan Binnington jen ohlédl.
V nepovoleném počtu se hokejisté posléze radovali také u mantinelu, místo Gudase a Kempného ale už stihli dostřídat a na led naskočili Jan Rutta s Davidem Špačkem.
Kanada si ani v tomto případě nemohla vybrat trenérskou výzvu. V aktuálním výkladu pravidel podle IIHF a NHL je uvedeno, že trenéři mohou nechat situaci přezkoumat pouze v případě ofsajdu, nedovoleného bránění gólmanovi či v situaci, kdy měla být před dosažením branky přerušena hra kvůli přihrávce rukou nebo hře vysokou holí.
Pochybení rozhodčích si všimli až fanoušci na sociálních sítích.
Výběr Radima Rulíka měl i díky neregulérní trefě blízko k senzaci, nakonec ale těsný náskok neudržel a s olympijským turnajem se po čtvrtfinálové porážce rozloučil.
V čase 56:33 vrátila Kanadu do hry šikovná teč Nicka Suzukiho, rozhodující trefu obstaral v prodloužení Mitch Marner, který se hbitě protáhl mezi třemi soupeři a pověsil puk pod horní tyč.