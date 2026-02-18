ONLINE: Slovensko - Německo 5:2. Hlavaj inkasuje, rychlou akci zakončuje Tiffels

  13:42
Obhajují bronz a dalšímu cennému kovu se můžou přiblížit. Slovenští hokejisté bojují na olympijském turnaji o postup mezi čtyři nejlepší týmy, ve čtvrtfinále čelí od 12.10 Německu. Zápas můžete sledovat prostřednictvím podrobné online reportáže.
Němec Tim Stutzle (18) bojuje se slovenským Patrikem Kochem (64). (18. února...

Němec Tim Stutzle (18) bojuje se slovenským Patrikem Kochem (64). (18. února 2026) | foto: Petr David JosekAP

Oliver Okuliar ze Slovenska slaví gól se svými spoluhráči. (18. února 2026)
Milos Kelemen ze Slovenska slaví druhý gól se slovenským spoluhráčem Martinem...
Slovenský hráč Dalibor Dvorský střílí čtvrtý gól svého týmu. (18. února 2026)
Slovenský hráč Libor Hudáček (79) slaví poté, co Dalibor Dvorský (není na...
Slováci zvítězili ve vyrovnané skupině B, když v minitabulce tří týmů předčili Finy i Švédy díky trefě Dalibora Dvorského 39 sekund před koncem závěrečného skupinového utkání.

ONLINE: Slovensko – Německo

Čtvrtfinále hokejového turnaje na ZOH sledujeme od 12.10 podrobně

Zajistili si tak přímý postup do čtvrtfinále a měli tři dny zápasového volna. To Němci museli v úterý absolvovat osmifinále proti Francii, které i díky třem bodů hvězdného Leona Draisaitla opanovali 5:1.

Kromě kanonýra Edmontonu, jenž na turnaji nasbíral dva góly a čtyři asistence, se v dobré formě představují Tim Stützle (4+2) a JJ Peterka (1+3).

To Slováci spoléhají tradičně na Juraje Slafkovského (3+3) či zmíněného Dvorského (2+2), mezi nejlepší brankáře v Miláně patří Samuel Hlavaj.

Oba týmy se v posledních letech pravidelně utkávají, v minulém roce se z pěti zápasů třikrát radovali svěřenci Vladimíra Országha a dvakrát soupeř. Poslední duel na vrcholné akci skončil před dvěma lety na mistrovství světa triumfem Němců 6:4.

Zimní olympijské hry 2026
18. 2. 2026 12:10
Zápas probíhá
Slovensko : Německo 5 : 2
(1 : 0, 3 : 1, 1 : 1)
Góly:
18:06 P. Regenda (P. Čerešňák, M. Fehérváry ), 24:01 M. Kelemen (P. Regenda ), 24:34 O. Okuliar (L. Hudáček, D. Dvorský), 30:21 D. Dvorský (O. Okuliar, P. Koch), 40:58 P. Regenda (P. Koch, M. Pospíšil)
Góly:
34:59 L. Reichel (L. Draisaitl), 49:09 F. Tiffels (L. Reichel, M. Müller )
Sestavy:
S. Hlavaj - Š. Nemec, M. Fehérváry - E. Černák, M. Gernát - P. Čerešňák, M. Marinčin - P. Koch - T. Tatar, A. Ružička, J. Slafkovský - P. Regenda , M. Pospíšil, M. Kelemen - L. Hudáček, D. Dvorský, O. Okuliar - S. Takáč , M. Sukeľ, A. Liška - L. Cingel
Sestavy:
P. Grubauer - M. Seider, F. Wagner - K. Wissmann, J. Müller - L. Gawanke, L. Kälble - M. Müller - F. Tiffels , L. Draisaitl, L. Reichel - J. Peterka, T. Stützle, J. Samanski - M. Michaelis, D. Kahun, P. Tuomie - A. Ehl, N. Sturm, T. Rieder - J. Schütz

Vyloučení: 3:3, Využití: 0:1, V oslabení: 0:0

