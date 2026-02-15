ONLINE: Kdo se postaví Čechům? Lotyši proti Dánům snižují, USA vyzvou Němce

Autor: ,
  19:07
Závěrečnými zápasy vrcholí skupinová fáze olympijského turnaje hokejistů. Soupeře pro osmifinále se dozví Češi, kteří vyzvou třetí tým skupiny C. Kdo tuto pozici obsadí? Od 19.10 nejprve bojují Dánové s Lotyši, o dvě hodiny později pak chtějí první místo potvrdit favorizovaní Američané proti Němcům. Obě utkání sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.

Dánští hokejisté se radují z gólu, který vstřelil Nick Olesen. | foto: Reuters

Dánové vstupují do závěrečného skupinového utkání z poslední příčky se dvěma porážkami, když nejprve nestačili na Němce (1:3) a v sobotním duelu i přes počáteční vedení padli také s Američany (3:6).

ONLINE: Dánsko – Lotyšsko

Zápas sledujeme od 19.10 podrobně

Vzpomenout si můžou na vzájemný zápas před čtyřmi lety, kdy v Pekingu v osmifinále přetlačili Lotyše 3:2. V případě vítězství ještě můžou situaci ve skupině zamotat.

Svěřenci Harijse Vitolinse nejprve drželi krok v první třetině zápasu se Spojenými státy, porážku 1:5 pak odčinili díky sobotnímu triumfu v zápase s Německem, které po přestřelce porazili 4:3. Nyní se pokoušejí uhájit druhé místo ve skupině, které by jim zajistilo lepší pozici do play off.

Zimní olympijské hry 2026
15. 2. 2026 19:10
Zápas probíhá
Dánsko : Lotyšsko 3 : 2
(3 : 1, 0 : 1)
Góly:
0:23 N. Olesen (M. Aagaard), 4:54 M. Aagaard (C. Wejse, N. Olesen), 16:28 N. Ehlers (O. Bjorkstrand, M. Lauridsen)
Góly:
19:44 K. Zile (J. Jaks, E. Tralmaks), 26:41 E. Tralmaks (K. Zile, Z. Girgensons)
Sestavy:
F. Andersen - M. Lauridsen, J. Jensen Aabo - M. Setkov, B. Jensen Nicholas - P. Bruggisser, O. Lauridsen - M. Lassen - N. Ehlers, A. True, O. Bjorkstrand - N. Jensen, L. Eller, J. Blichfeld - M. Aagaard, O. Fisker Molgaard, N. Olesen - P. Russell, C. Wejse, F. Storm - M. Poulsen
Sestavy:
A. Šilovs - U. Balinskis, K. Rubins - K. Zile, J. Jaks - R. Mamčics, A. Šmits - O. Cibulskis - E. Tralmaks, Z. Girgensons, S. Vilmanis - K. Daugavinš, T. Blugers, R. Krastenbergs - R. Balcers, D. Ločmelis, R. Bukarts - M. Dzierkals, O. Batna, A. Ravinskis - R. Bukarts

Vyloučení: 2:3, Využití: 1:0, V oslabení: 0:0

Přejít na online reportáž

Dva zápasy, dvě tříbodové výhry a jedenáct vstřelených gólů. Američtí hokejisté v Miláně potvrzují roli favoritů, ačkoliv jim zatím příliš nevycházejí první třetiny.

ONLINE: USA – Německo

Zápas sledujeme od 21.10 podrobně

Spoléhat se však můžou na drtivou ofenzivní sílu, která je má dotáhnout k prvenství ve skupině a přímému postupu do čtvrtfinále.

Němci si nasazení do play off zkomplikovali sobotní porážkou s Lotyšskem, kdy nenavázali na úvodní vítězství nad Dány. Tým kolem hvězdného Leona Draisaitla tentokrát zkusí zaskočit zámořského giganta.

Zimní olympijské hry 2026
15. 2. 2026 21:10
USA : Německo
()
Sestavy:
Sestavy:

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.