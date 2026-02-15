Dánové vstupují do závěrečného skupinového utkání z poslední příčky se dvěma porážkami, když nejprve nestačili na Němce (1:3) a v sobotním duelu i přes počáteční vedení padli také s Američany (3:6).
ONLINE: Dánsko – Lotyšsko
Zápas sledujeme od 19.10 podrobně
Vzpomenout si můžou na vzájemný zápas před čtyřmi lety, kdy v Pekingu v osmifinále přetlačili Lotyše 3:2. V případě vítězství ještě můžou situaci ve skupině zamotat.
Svěřenci Harijse Vitolinse nejprve drželi krok v první třetině zápasu se Spojenými státy, porážku 1:5 pak odčinili díky sobotnímu triumfu v zápase s Německem, které po přestřelce porazili 4:3. Nyní se pokoušejí uhájit druhé místo ve skupině, které by jim zajistilo lepší pozici do play off.
0:23 N. Olesen (M. Aagaard), 4:54 M. Aagaard (C. Wejse, N. Olesen), 16:28 N. Ehlers (O. Bjorkstrand, M. Lauridsen)
19:44 K. Zile (J. Jaks, E. Tralmaks), 26:41 E. Tralmaks (K. Zile, Z. Girgensons)
F. Andersen - M. Lauridsen, J. Jensen Aabo - M. Setkov, B. Jensen Nicholas - P. Bruggisser, O. Lauridsen - M. Lassen - N. Ehlers, A. True, O. Bjorkstrand - N. Jensen, L. Eller, J. Blichfeld - M. Aagaard, O. Fisker Molgaard, N. Olesen - P. Russell, C. Wejse, F. Storm - M. Poulsen
A. Šilovs - U. Balinskis, K. Rubins - K. Zile, J. Jaks - R. Mamčics, A. Šmits - O. Cibulskis - E. Tralmaks, Z. Girgensons, S. Vilmanis - K. Daugavinš, T. Blugers, R. Krastenbergs - R. Balcers, D. Ločmelis, R. Bukarts - M. Dzierkals, O. Batna, A. Ravinskis - R. Bukarts
Vyloučení: 2:3, Využití: 1:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž
Dva zápasy, dvě tříbodové výhry a jedenáct vstřelených gólů. Američtí hokejisté v Miláně potvrzují roli favoritů, ačkoliv jim zatím příliš nevycházejí první třetiny.
ONLINE: USA – Německo
Zápas sledujeme od 21.10 podrobně
Spoléhat se však můžou na drtivou ofenzivní sílu, která je má dotáhnout k prvenství ve skupině a přímému postupu do čtvrtfinále.
Němci si nasazení do play off zkomplikovali sobotní porážkou s Lotyšskem, kdy nenavázali na úvodní vítězství nad Dány. Tým kolem hvězdného Leona Draisaitla tentokrát zkusí zaskočit zámořského giganta.
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž