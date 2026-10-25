Kladnu se v pátek povedlo zdolat Pardubice (4:3P) a v tabulce je na šestém místě. Zazářil především útočník Jakub Konečný, který vsítil 9000. branku Rytířů v extralize. Na domácím ledě měří tým síly s papírově slabšími Vítkovicemi.
Osmé místo v tabulce patří po páteční výhře nad Spartou (3:1) Liberci. Plzeň sice ve stejný den prohrála s Litvínovem (0:2), v tabulce má ale pouze o bod méně než právě domácí Liberec.
Mladá Boleslav ve čtvrtek nezvládla střet na chvostu tabulky s Olomoucí (2:4), na barážovou pozici přesto nespadla a v tabulce je třináctá. Hon za body ale pokračuje i v neděli, v cestě tentokrát stojí České Budějovice.
Zápasy 14. kola hokejové extraligy
Repríza duelu z prvního kola probíhajícího ročníku extraligy čeká Hradec Králové s Pardubicemi. Derby tentokrát hostí Mountfield, Dynamo se stále musí obejít bez svých opor Lukáše Sedláka a Romana Červenky.
Rozdíl jednoho bodu v tabulce dělí Kometu Brno a Litvínov, který byl úspěšnější v posledních vzájemných utkáních. Peprný zápas hraje obránce Stanislav Svozil, který ve žluto-černém dresu poprvé tváří v tvář čelí svému předchozímu klubu. Z Brna byl vyměněn teprve před deseti dny.
Co přineslo 14. kolo hokejové extraligy?
- Zápas pro ranní ptáčata. Aby se začínalo už v 10.30 hodin dopoledne? To extraliga nepamatuje. Hokejisté Třince však ukázali, že ani nezvyklý čas jim nevadí. Karlovy Vary porazili 2:1 a slavili dvanáctou výhru v sezoně.
Třinec – Karlovy Vary 2:1
Zápas startoval neobvykle v 10:30 a domácím svědčil víc. V úvodní třetině si vypracovali více šancí a v desáté minutě otevřel skóre Kubiesa, jenž se prosadil z hranice brankoviště. Král před gólem ještě zachránil hosty při úniku Ondřeje Kovařčíka.
Oceláři se z vedení radovali jen šestnáct sekund. Brzy kontroval z otočky Šťastný a vzápětí moc nescházelo, aby Eronen přidal druhý gól Karlových Varů. Na druhé straně se během jednoho střídání dvakrát vytáhl Král, když obral o gól Hudáčka a Daňa. Z bezprostřední blízkosti chytil i pokus Michala Kovařčíka.
V úvodu prostřední třetiny se dostal za hostující obranu Hudáček, ale minul branku. V dobré pozici se neprosadil ani třinecký kapitán Růžička a na druhé straně Kočí.
Ve 29. minutě rozhodčí řešili u videa, zda puk prošel po střele Eronena i s gólmanem Kacetlem za brankovou čáru. Situaci prozkoumávali skoro deset minut, z tribun se už začal ozývat pískot. Pak rozjásal domácí příznivce verdikt, že platí rozhodnutí na ledě a stav 1:1. Ve zbytku druhé třetiny byli aktivnější Oceláři, jenže puk do branky nedostali v šancích Ondřej Kovařčík ani Galvas.
Rozhodčí se znovu přesunuli k videu ve 45. minutě, aby si prohlédli zákrok Kocha, který u mantinelu dohrál Bambulu. Domácímu obránci udělili vyšší trest za zásah do oblasti hlavy a krku. Hosté si během početní převahy nejenže nic nevytvořili, ale ještě šli na půl minuty do oslabení tří proti čtyřem, když fauloval Sapoušek a později Mamčics.
Rozhodující gól padl v 51. minutě, Kurovský zakončil individuální průnik střelou pod horní tyč. Ve zbytku si domácí těsný náskok aktivní hrou pohlídali, soupeře nepustili ani ke hře bez gólmana a reprízu jarního semifinále vyhráli v sezoně i podruhé.
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9:58 M. Kubiesa, 50:59 D. Kurovský (R. Petrovický)
10:14 D. Šťastný (N. Jones, J. Bambula)
O. Kacetl - M. Adámek, J. Galvas - R. Petrovický, P. Koch - D. Musil, F. Pyrochta - D. Aubrecht - A. Nestrašil, M. Kovařčík , O. Kovařčík - M. Kubiesa, L. Hudáček, M. Daňo - M. Růžička , P. Chlán, D. Voženílek - D. Kurovský, M. Roman, P. Hrehorčák
D. Král - M. Kočí , D. Brickley - R. Mamčics, Q. Schmiemann - E. Eronen - J. Myšák, O. Beránek, J. Černoch - J. Minárik, J. Bambula, N. Jones - D. Šťastný, P. Tomek, H. Egle - R. Sapoušek, A. Lukošik, V. Jiskra - T. Redlich
Vyloučení: 4:6, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 27:27, Počet diváků: 5 400 (100 % z kapacity 5 400)Přejít na online reportáž