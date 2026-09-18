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ONLINE: Třinec zvládl přestřelku s Brnem, Sparta hraje v Kladně prodloužení

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  19:47aktualizováno  20:26
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Hráči Sparty slaví gól na ledě Kladna.

Hráči Sparty slaví gól na ledě Kladna. | foto: ČTK

Adam Brízgala, brankář Kladna, při zákroku během zápasu se Spartou.
Závar před brankou Kladna, kterou stráží Adam Brízgala.
Hráči Českých Budějovic slaví gól v zápase s Hradcem Králové.
Daniel Kurovský z Třince bojuje s Janem Ščotkou z Brna.
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Pátek přinesl druhé kolo hokejové extraligy. První zápas obstarali hráči Třince a Komety. Jedenáctigólovou přestřelku zvládli lépe Oceláři, Brno tak dál čeká na první výhru v nové sezoně. Mladá Boleslav doma prohrála 1:4 s Karlovými Vary. Prohrané derby napravily Pardubice, které v Litvínově zvítězily 3:1. Slaví i České Budějovice, jež uspěly v Hradci, Olomouc doma po prodloužení zdolala Plzeň. V akci je stále Sparta na ledě Kladna. Utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.

Třinec – Kometa Brno 6:5

Hokejisté Třince porazili ve 2. kole extraligy doma Kometu Brno 6:5 a i ve druhém utkání v nové sezoně naplno bodovali. Oceláři, v jejichž dresu se v jednom střídání rozloučili s kariérou útočníci Petr Vrána a Vladimír Dravecký, nejdříve vedli 2:0 a potom prohrávali 2:5. Svým prvním hattrickem v domácí nejvyšší soutěži se na vítězství podílel Daniel Voženílek. V čase 49:38 rozhodl obránce David Musil. Kometa zůstává bez bodu.

Hokejisté Třince slaví gól proti Kometě Brno.

Začátek utkání se zdržel z důvodu velkého loučení Vrány a Draveckého přibližně o patnáct minut. Emotivní okamžiky třinecké hokejisty nabudily. Už po 52 vteřinách totiž Oceláři vedli 1:0, když pohlednou kombinaci zakončil do prázdné branky Flynn.

Domácí pokračovali v aktivitě, Kometa dlouho nemohla zachytit tempo hry. A tak se třinečtí hokejisté radovali v polovině první třetiny podruhé. Voženílek vybojoval puk za brankou, předal jej na modrou čáru Kochovi a pak sám tečoval kotouč na cestě do branky. Branku vzápětí rozhodčí potvrdili také po poradě u videa. Hosty dostala do hry až přesilová hra ze závěru úvodní třetiny, když odražený kotouč do branky zametl Flek.

Přestože do druhé třetiny vlétli aktivněji znovu domácí, následující momenty patřily kvůli velkým chybám třineckým obráncům Kometě. V 25. minutě Pyrochta ztratil puk za brankou a sedmnáctiletý Hartl překvapil Mazance a vyrovnal. Oslavil tak v 16. extraligovém utkání v kariéře premiérovou branku. Hned za šest vteřin už Kometa dokonce vedla. Zbořil využil zaváhání domácí obrany na modré čáře a po rychlém úniku poslal hosty poprvé v sezoně do vedení.

V polovině utkání odskočili brněnští hokejisté zásluhou Kunce už do dvoubrankového vedení. Domácí střídačka se pokusila zareagovat oddechovým časem. Z třineckých hokejek jako by se vytratila veškerá lehkost, hosté trestali jednu chybu Ocelářů za druhou. Tu ze 33. minuty využil Kunc a přesnou ránou do šibenice navýšil už na 5:2 pro Kometu.

Jenomže druhá třetina nabídla ještě další příběhy. V 36. minutě hráli Oceláři přesilovku, ve které se na brankovišti prosadil důrazný Voženílek. Domácí tým se po kontaktní brance zmátořil a brzy snížil zase na rozdíl jednoho gólu. Z pravého kruhu pálil tvrdě a přesně Flynn.

Ve třetí třetině do toho Oceláři opět šlápli. Jejich snahu podpořili následné hosté svým vyloučením. Tuto nabídku domácí hokejisté přijal a Voženílek rychlou střelou zaskočil Stezku. Za 84 sekund už Třinec už vedl. Trefil se sváteční střelec Musil.

Sedm minut před koncem daroval brněnský Pospíšil po zbytečném faulu mimo hru Ocelářům další přesilovku. V útočném pásmu strávili prakticky celé dvě minuty, avšak skóre se tentokrát nezměnilo. V závěru už musela Kometa všechno vsadit na hru bez brankáře, ale neuspěla.

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Tipsport extraliga 2026/27
18. 9. 2026 17:00
Konec zápasu
Třinec : Kometa 6 : 5
(2 : 1, 2 : 4, 2 : 0)
Góly:
0:52 O. Flynn (L. Hudáček, P. Koch), 10:12 D. Voženílek (P. Koch), 35:52 D. Voženílek (M. Růžička ), 38:06 O. Flynn (L. Hudáček, M. Daňo), 48:14 D. Voženílek (A. Nestrašil), 49:38 D. Musil (M. Roman)
Góly:
16:44 J. Flek (M. Kunc, R. Leino), 24:17 M. Hartl, 24:23 A. Zbořil, 28:04 M. Kunc (L. Zábranský, J. Brabenec), 32:53 M. Kunc (L. Zábranský)
Sestavy:
M. Mazanec (32:53 O. Kacetl) - M. Adámek, M. Marinčin - J. Galvas, P. Koch - D. Musil, F. Pyrochta - D. Aubrecht - M. Daňo, A. Nestrašil, O. Kovařčík, P. Vrána - D. Kurovský, L. Hudáček, O. Flynn - M. Růžička , D. Voženílek, M. Kubiesa - P. Chlán, M. Roman, P. Hrehorčák - V. Dravecký, M. Lazovský
Sestavy:
A. Stezka - L. Zábranský, R. Kučeřík - F. Král, J. Ščotka - M. Gulaši, D. Mikyska - R. Nedomlel - L. Witkowski, J. Flek, R. Leino - K. Pospíšil, A. Zbořil, T. Zohorna - H. Zohorna, M. Hartl, J. Brabenec - M. Kunc, A. Kollár, A. Ilomäki - S. Kusko

Vyloučení: 2:4, Využití: 2:1, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 16:33, Počet diváků: 5 243 (97 % z kapacity 5 400)

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Litvínov – Pardubice 1:3

podrobnosti připravujeme...

Pardubický útočník Červenka zakončuje na Čajana.

Tipsport extraliga 2026/27
18. 9. 2026 17:30
Konec zápasu
Litvínov : Pardubice 1 : 3
(0 : 1, 1 : 1, 0 : 1)
Góly:
29:17 T. Pištěk (O. Kaše, M. Moravčík)
Góly:
16:15 M. Stránský (J. Košťálek, R. Červenka), 28:01 J. Smejkal (M. Tourigny, R. Will), 57:03 V. Sobotka (R. Červenka)
Sestavy:
P. Čajan - V. Husinecký, M. Moravčík - J. Jaks, K. Czuczman - O. Baláž, A. Polášek - V. Beran - M. Maštalířský, D. Kämpf, O. Kaše - T. Pištěk, M. Sukeľ, P. Koblasa - P. Zygmunt, M. Gut, V. Šámal - M. Havelka, O. Jurčík, T. Urban - L. Bednařík
Sestavy:
R. Will - J. Košťálek, M. Tourigny - P. Čerešňák, O. Mikliš - D. Gazda, T. Dvořák - O. Chabada - M. Stránský, L. Sedlák, R. Červenka - D. Tomášek, T. Nosek, J. Smejkal - J. Mandát, J. Kondelík , M. Válek - T. Vondráček, V. Sobotka, M. Kelemen - V. Macek

Vyloučení: 5:6, Využití: 1:2, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 24:27, Počet diváků: 5 316 (88 % z kapacity 6 011)

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Mladá Boleslav – Karlovy Vary 1:4

podrobnosti připravujeme...

Hráči Karlových Varů se radují z vedoucího gólu na ledě Mladé Boleslavi.

Tipsport extraliga 2026/27
18. 9. 2026 17:30
Konec zápasu
Ml. Boleslav : K. Vary 1 : 4
(0 : 2, 1 : 0, 0 : 2)
Góly:
24:44 R. Koblížek (A. Rekonen, F. Gavars)
Góly:
3:08 N. Jones (J. Bambula, R. Mamčics), 19:18 N. Jones (J. Bambula), 54:01 J. Bambula (N. Jones), 59:51 D. Šťastný
Sestavy:
D. Furch - M. Skärberg, P. Zámorský - V. Budík, F. Pavlík - D. Moravec, Š. Kubíček - K. Křepelka - P. Skalický, D. Gríger, J. Buchtele - S. Jandric, A. Morand, J. Martel - R. Koblížek, T. Fořt, A. Rekonen - J. Lichtag, F. Gavars, M. Gardoň - V. Malínek
Sestavy:
D. Frodl - D. Brickley , M. Kočí - T. Winberg, R. Mamčics - E. Eronen, Q. Schmiemann - J. Myšák, V. Jiskra, J. Černoch - O. Beránek, D. Šťastný, N. Jones - J. Bambula, J. Minárik, H. Egle - P. Tomek, T. Redlich, M. Váňa - F. Koffer

Vyloučení: 4:4, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 25:36, Počet diváků: 2 714 (65 % z kapacity 4 200)

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Hradec Králové – České Budějovice 0:2

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Tomáš Kundrátek z Českých Budějovic a Robert Kousal z Hradce Králové bojují před bránou Milana Kloučka.

Tipsport extraliga 2026/27
18. 9. 2026 18:00
Konec zápasu
Hradec Kr. : Č. Budějovice 0 : 2
(0 : 0, 0 : 2, 0 : 0)
Góly:
Góly:
22:20 J. Pour (P. Pýcha), 24:32 N. Olesen (M. Toman, R. Vráblík)
Sestavy:
S. Škorvánek - G. McCormack, P. Kalina - T. Melancon, M. Vukojevic - D. Mudrák, A. Koch - M. Pláněk, R. Pilař - P. Zdráhal, A. Tamáši, J. Perret - L. Radil, P. Miškář, R. Pavlík - A. Jergl, K. Klíma , R. Kousal - M. Nenonen, V. Čacho, M. Kohout
Sestavy:
M. Klouček - T. Kundrátek, O. Vála - R. Vráblík, J. Štencel - L. Nordsäter, P. Pýcha - O. Andersen - R. Lantoši, M. Bulíř, J. Ordoš - R. Krastenbergs, P. Bell, N. Olesen - J. Pour, Š. Hoch, F. Ahl - M. Hejduk, M. Zachar, M. Beránek - M. Toman

Vyloučení: 2:2, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0, Počet diváků: 3 938 (57 % z kapacity 6 890)

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Olomouc – Plzeň 3:2P

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Tomáš Černý z Olomouce a Danny Katic z Plzně.

Tipsport extraliga 2026/27
18. 9. 2026 18:00
Konec zápasu
Olomouc : Plzeň 3 : 2P
(0 : 1, 0 : 1, 2 : 0, 1 : 0)
Góly:
48:14 J. Orsava (D. Vitouch), 58:21 J. Kos (C. Berglund), 61:37 T. Černý
Góly:
8:58 A. Měchura (K. Rubins), 29:25 M. Teplý (M. Filip, C. Robertson)
Sestavy:
M. Machovský - E. Stella, R. Freibergs - P. Gewiese, T. Černý - J. Ondrušek, A. Rutar - T. Cosgrove - K. Plášek, C. Berglund, J. Navrátil - D. Herčík, D. Vitouch, J. Orsava - M. Spodniak, R. Macuh, O. Matýs - J. Kos, M. Štohanzl, Z. Senyshyn - M. Vitouch
Sestavy:
N. Malík - K. Rubins, D. MacPherson - D. Malák, I. Merežko - J. Jeřábek, C. Robertson - A. Čech - D. Simon, M. Filip, L. Strnad - D. Katic, C. Lalancette, O. Rohlík - M. Teplý, V. Petman, M. Petman - A. Měchura, R. Žemlička, J. Schleiss - I. Sedláček

Vyloučení: 4:2, Využití: 0:1, V oslabení: 0:0

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Souboj bývalých reprezentačních trenérů láká do Kladna. Mužstvo Radima Rulíka i Sparta pod vedením Patrika Augusty vstoupily do nové sezony vítězně, první porážku tak nechce utrpět ani jeden z nich.

Utkání druhého kola hokejové extraligy

Tipsport extraliga 2026/27
18. 9. 2026 18:00
Zápas probíhá
Kladno : Sparta 2 : 2P
(0 : 1, 1 : 0, 1 : 1, 0 : 0)
Góly:
38:12 J. Konečný (N. Hlava, F. Přikryl), 44:49 K. Klíma (M. Jandus)
Góly:
15:08 M. Řepík (M. Seppälä, M. Špaček), 59:36 D. Shore (F. Chlapík, J. Krejčík)
Sestavy:
A. Brízgala - M. Kempný, M. Jandus - G. Mendel, F. Westerlund - T. Tomek, P. Pietroniro - M. Houdek - D. Audette, F. Přikryl, N. Ojamäki - M. Marcel, S. Vigneault, K. Klíma - A. Kubík, J. Konečný, N. Hlava - M. Forman, O. Lisler, M. Ryšavý - M. Procházka
Sestavy:
J. Kovář - D. Mašín, M. Pysyk - J. Krejčík, M. Seppälä - J. Sirota, R. Knot - N. Tomov - M. Blümel, D. Shore, F. Chlapík - M. Řepík, M. Špaček, P. Kousal - T. Hyka, K. Vesalainen, J. Sekáč - M. Dzierkals, O. Najman, K. Hrabík

Vyloučení: 1:4, Využití: 1:0, V oslabení: 0:0, Počet diváků: 5 200 (100 % z kapacity 5 200)

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ONLINE: Třinec, Pardubice i Motor vyhrály. V Kladně i v Olomouci se prodlužuje

Hráči Sparty slaví gól na ledě Kladna.

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