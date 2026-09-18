ONLINE: Třinec zvládl přestřelku s Brnem, Sparta hraje v Kladně prodloužení

Třinec – Kometa Brno 6:5
Hokejisté Třince porazili ve 2. kole extraligy doma Kometu Brno 6:5 a i ve druhém utkání v nové sezoně naplno bodovali. Oceláři, v jejichž dresu se v jednom střídání rozloučili s kariérou útočníci Petr Vrána a Vladimír Dravecký, nejdříve vedli 2:0 a potom prohrávali 2:5. Svým prvním hattrickem v domácí nejvyšší soutěži se na vítězství podílel Daniel Voženílek. V čase 49:38 rozhodl obránce David Musil. Kometa zůstává bez bodu.
Začátek utkání se zdržel z důvodu velkého loučení Vrány a Draveckého přibližně o patnáct minut. Emotivní okamžiky třinecké hokejisty nabudily. Už po 52 vteřinách totiž Oceláři vedli 1:0, když pohlednou kombinaci zakončil do prázdné branky Flynn.
Domácí pokračovali v aktivitě, Kometa dlouho nemohla zachytit tempo hry. A tak se třinečtí hokejisté radovali v polovině první třetiny podruhé. Voženílek vybojoval puk za brankou, předal jej na modrou čáru Kochovi a pak sám tečoval kotouč na cestě do branky. Branku vzápětí rozhodčí potvrdili také po poradě u videa. Hosty dostala do hry až přesilová hra ze závěru úvodní třetiny, když odražený kotouč do branky zametl Flek.
Přestože do druhé třetiny vlétli aktivněji znovu domácí, následující momenty patřily kvůli velkým chybám třineckým obráncům Kometě. V 25. minutě Pyrochta ztratil puk za brankou a sedmnáctiletý Hartl překvapil Mazance a vyrovnal. Oslavil tak v 16. extraligovém utkání v kariéře premiérovou branku. Hned za šest vteřin už Kometa dokonce vedla. Zbořil využil zaváhání domácí obrany na modré čáře a po rychlém úniku poslal hosty poprvé v sezoně do vedení.
V polovině utkání odskočili brněnští hokejisté zásluhou Kunce už do dvoubrankového vedení. Domácí střídačka se pokusila zareagovat oddechovým časem. Z třineckých hokejek jako by se vytratila veškerá lehkost, hosté trestali jednu chybu Ocelářů za druhou. Tu ze 33. minuty využil Kunc a přesnou ránou do šibenice navýšil už na 5:2 pro Kometu.
Jenomže druhá třetina nabídla ještě další příběhy. V 36. minutě hráli Oceláři přesilovku, ve které se na brankovišti prosadil důrazný Voženílek. Domácí tým se po kontaktní brance zmátořil a brzy snížil zase na rozdíl jednoho gólu. Z pravého kruhu pálil tvrdě a přesně Flynn.
Ve třetí třetině do toho Oceláři opět šlápli. Jejich snahu podpořili následné hosté svým vyloučením. Tuto nabídku domácí hokejisté přijal a Voženílek rychlou střelou zaskočil Stezku. Za 84 sekund už Třinec už vedl. Trefil se sváteční střelec Musil.
Sedm minut před koncem daroval brněnský Pospíšil po zbytečném faulu mimo hru Ocelářům další přesilovku. V útočném pásmu strávili prakticky celé dvě minuty, avšak skóre se tentokrát nezměnilo. V závěru už musela Kometa všechno vsadit na hru bez brankáře, ale neuspěla.
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0:52 O. Flynn (L. Hudáček, P. Koch), 10:12 D. Voženílek (P. Koch), 35:52 D. Voženílek (M. Růžička ), 38:06 O. Flynn (L. Hudáček, M. Daňo), 48:14 D. Voženílek (A. Nestrašil), 49:38 D. Musil (M. Roman)
16:44 J. Flek (M. Kunc, R. Leino), 24:17 M. Hartl, 24:23 A. Zbořil, 28:04 M. Kunc (L. Zábranský, J. Brabenec), 32:53 M. Kunc (L. Zábranský)
M. Mazanec (32:53 O. Kacetl) - M. Adámek, M. Marinčin - J. Galvas, P. Koch - D. Musil, F. Pyrochta - D. Aubrecht - M. Daňo, A. Nestrašil, O. Kovařčík, P. Vrána - D. Kurovský, L. Hudáček, O. Flynn - M. Růžička , D. Voženílek, M. Kubiesa - P. Chlán, M. Roman, P. Hrehorčák - V. Dravecký, M. Lazovský
A. Stezka - L. Zábranský, R. Kučeřík - F. Král, J. Ščotka - M. Gulaši, D. Mikyska - R. Nedomlel - L. Witkowski, J. Flek, R. Leino - K. Pospíšil, A. Zbořil, T. Zohorna - H. Zohorna, M. Hartl, J. Brabenec - M. Kunc, A. Kollár, A. Ilomäki - S. Kusko
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Litvínov – Pardubice 1:3
29:17 T. Pištěk (O. Kaše, M. Moravčík)
16:15 M. Stránský (J. Košťálek, R. Červenka), 28:01 J. Smejkal (M. Tourigny, R. Will), 57:03 V. Sobotka (R. Červenka)
P. Čajan - V. Husinecký, M. Moravčík - J. Jaks, K. Czuczman - O. Baláž, A. Polášek - V. Beran - M. Maštalířský, D. Kämpf, O. Kaše - T. Pištěk, M. Sukeľ, P. Koblasa - P. Zygmunt, M. Gut, V. Šámal - M. Havelka, O. Jurčík, T. Urban - L. Bednařík
R. Will - J. Košťálek, M. Tourigny - P. Čerešňák, O. Mikliš - D. Gazda, T. Dvořák - O. Chabada - M. Stránský, L. Sedlák, R. Červenka - D. Tomášek, T. Nosek, J. Smejkal - J. Mandát, J. Kondelík , M. Válek - T. Vondráček, V. Sobotka, M. Kelemen - V. Macek
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Mladá Boleslav – Karlovy Vary 1:4
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D. Furch - M. Skärberg, P. Zámorský - V. Budík, F. Pavlík - D. Moravec, Š. Kubíček - K. Křepelka - P. Skalický, D. Gríger, J. Buchtele - S. Jandric, A. Morand, J. Martel - R. Koblížek, T. Fořt, A. Rekonen - J. Lichtag, F. Gavars, M. Gardoň - V. Malínek
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Hradec Králové – České Budějovice 0:2
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M. Klouček - T. Kundrátek, O. Vála - R. Vráblík, J. Štencel - L. Nordsäter, P. Pýcha - O. Andersen - R. Lantoši, M. Bulíř, J. Ordoš - R. Krastenbergs, P. Bell, N. Olesen - J. Pour, Š. Hoch, F. Ahl - M. Hejduk, M. Zachar, M. Beránek - M. Toman
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Olomouc – Plzeň 3:2P
48:14 J. Orsava (D. Vitouch), 58:21 J. Kos (C. Berglund), 61:37 T. Černý
8:58 A. Měchura (K. Rubins), 29:25 M. Teplý (M. Filip, C. Robertson)
M. Machovský - E. Stella, R. Freibergs - P. Gewiese, T. Černý - J. Ondrušek, A. Rutar - T. Cosgrove - K. Plášek, C. Berglund, J. Navrátil - D. Herčík, D. Vitouch, J. Orsava - M. Spodniak, R. Macuh, O. Matýs - J. Kos, M. Štohanzl, Z. Senyshyn - M. Vitouch
N. Malík - K. Rubins, D. MacPherson - D. Malák, I. Merežko - J. Jeřábek, C. Robertson - A. Čech - D. Simon, M. Filip, L. Strnad - D. Katic, C. Lalancette, O. Rohlík - M. Teplý, V. Petman, M. Petman - A. Měchura, R. Žemlička, J. Schleiss - I. Sedláček
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Souboj bývalých reprezentačních trenérů láká do Kladna. Mužstvo Radima Rulíka i Sparta pod vedením Patrika Augusty vstoupily do nové sezony vítězně, první porážku tak nechce utrpět ani jeden z nich.
Utkání druhého kola hokejové extraligy
38:12 J. Konečný (N. Hlava, F. Přikryl), 44:49 K. Klíma (M. Jandus)
15:08 M. Řepík (M. Seppälä, M. Špaček), 59:36 D. Shore (F. Chlapík, J. Krejčík)
A. Brízgala - M. Kempný, M. Jandus - G. Mendel, F. Westerlund - T. Tomek, P. Pietroniro - M. Houdek - D. Audette, F. Přikryl, N. Ojamäki - M. Marcel, S. Vigneault, K. Klíma - A. Kubík, J. Konečný, N. Hlava - M. Forman, O. Lisler, M. Ryšavý - M. Procházka
J. Kovář - D. Mašín, M. Pysyk - J. Krejčík, M. Seppälä - J. Sirota, R. Knot - N. Tomov - M. Blümel, D. Shore, F. Chlapík - M. Řepík, M. Špaček, P. Kousal - T. Hyka, K. Vesalainen, J. Sekáč - M. Dzierkals, O. Najman, K. Hrabík
Vyloučení: 1:4, Využití: 1:0, V oslabení: 0:0, Počet diváků: 5 200 (100 % z kapacity 5 200)Přejít na online reportáž