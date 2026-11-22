Třetí Kladno vítá na domácím ledě Litvínov. V utkání se musí obejít bez zraněného forvarda Jakuba Konečného. Také Severočeši hlásí spoustu nejistých startů. V ohrožení je účast členů elitního útoku Davida Kämpfa a Ondřeje Kašeho, stoprocentní není zapojení ani Vojtěcha Husineckého, Michala Moravčíka nebo Michala Guta.
Utkání 21. kola hokejové extraligy
Do Home Credit Arény v Liberci má namířeno Mladá Boleslav. Devátý Liberec získal dosud 21 bodů, Středočechům patří dvanáctá pozice. V posledních vzájemných utkáních měli navrch Bílí Tygři.
V Plzni se hraje derby s Karlovými Vary. Energie má stejně jako Sparta 31 bodů a k tomu má zápas navíc. Plzeň je v tabulce osmá a zatím získala 30 bodů. Kterýkoli vítěz vzájemného utkání tak může zamíchat extraligovou tabulkou.
Čtvrté České Budějovice se představují v Brně. V nedávných společných utkáních bodovala spíše Kometa, v tabulce je to ale jinak. Motor s 32 bodů drží poslední postupovou příčku přímo do čtvrtfinále play off, Kometa je po 19 utkáních desátá. Kdo se bude radovat v neděli?
Mezi Karlovými Vary a Plzní je v tabulce na sedmém místě Hradec Králové. Ten vyjíždí na venkovní zápas do Ostravy, kde měří síly s domácími Vítkovicemi. Ostravané jsou v tabulce na třinácté pozici, bodově jsou na tom ale stejně jako poslední Olomouc.
Souboj předsezonních spolufavoritů na zisk titulu začíná jako poslední v 18:00. Domácí Pardubice můžou snížit tabulkový devítibodový náskok vedoucího Třince, který si zápas s poslední Olomoucí předehrál ve středu (5:3). Pátá Sparta zaostává za pardubickými obhájci titulu o 11 bodů. Říjnový první vzájemný duel v sezoně vyhrály Pardubice 6:4.