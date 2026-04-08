ONLINE: Pardubice na Spartě útočí na mečbol, zajistí si Třinec postup do finále?

Pardubice útočí v O2 areně na mečbol v sérii. V úterním zápase je v důležitých momentech proti Spartě podržel brankář Roman Will.
Jediným hráčem, který překonal pardubického brankáře, byl útočník Roman Horák. Ve třetí třetině se mu povedlo vyrovnat stav zápasu, v prodloužení domácí zahodili několik šancí a nájezdy nezvládli.
4. zápasy semifinále hokejové extraligy
„Řekl bych, že jsme byli živější, což si musíme přenést do dalšího zápasu. Měli jsme dobrý pohyb, vytvářeli si šance. Jen ten gól chyběl...,“ povzdechl si Horák.
Třinečtí hokejisté mohou ukončit semifinálovou sérii s Karlovými Vary a oslavit postup do finálových bojů. Úterní utkání rozhodl Ondřej Kovařčík, jenž zajistil Třinci vítězství 3:2, mečbol a vedení 3:0 na zápasy.
Oceláři nakonec mají v sestavě i jeho bratra Michala, který se ve třetím duelu těsně po závěrečné siréně, zákroku Davida Šťastného a pádu na rameno jen těžce zvedal z ledu.
Soupeř se naopak musí obejít bez Petra Tomka. Sedmnáctiletý mladík opustil úterní klání už v prvním dějství, po sekání Patrika Hrehorčáka odjížděl z ledu se zkrvavenými prsty.
J. Kořenář - M. Pysyk, J. Krejčík - R. Knot, N. Seppälä - A. Irving, M. Seppälä - D. Němeček - R. Horák, M. Špaček, F. Chlapík - M. Řepík, D. Shore, P. Kousal - T. Hyka, K. Hrabík, M. Dzierkals - M. Vitouch, K. Vesalainen, A. Raška - J. Pospíšil
R. Will - O. Mikliš, L. Hájek - M. Tourigny, J. Ludvig - J. Košťálek, T. Dvořák - M. Hrádek - M. Kelemen, J. Kondelík , J. Smejkal - J. Mandát, L. Sedlák, R. Červenka - M. Kaut, V. Sobotka, R. Kousal - J. Stránský, D. Rákos, J. Lauko - T. Vondráček
Vyloučení: 1:0, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0