ONLINE: Pardubice na Spartě útočí na mečbol, zajistí si Třinec postup do finále?

  17:35aktualizováno  17:35
Startují čtvrtá semifinále hokejové extraligy. Pardubice nastupují od 17.45 na Spartě, v úterý zvítězily 2:1 v samostatných nájezdech a v sérii rovněž vedou 2:1. Poslední krok k postupu zbývá Třinci, jenž hraje od 18:30 v Karlových Varech. Obě utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.

Lukáš Sedlák z Pardubic (uprostřed) se přetlačuje s Michaelem Špačkem před sparťanským brankářem Jakubem Kovářem. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Pardubice útočí v O2 areně na mečbol v sérii. V úterním zápase je v důležitých momentech proti Spartě podržel brankář Roman Will.

Jediným hráčem, který překonal pardubického brankáře, byl útočník Roman Horák. Ve třetí třetině se mu povedlo vyrovnat stav zápasu, v prodloužení domácí zahodili několik šancí a nájezdy nezvládli.

4. zápasy semifinále hokejové extraligy

„Řekl bych, že jsme byli živější, což si musíme přenést do dalšího zápasu. Měli jsme dobrý pohyb, vytvářeli si šance. Jen ten gól chyběl...,“ povzdechl si Horák.

Třinečtí hokejisté mohou ukončit semifinálovou sérii s Karlovými Vary a oslavit postup do finálových bojů. Úterní utkání rozhodl Ondřej Kovařčík, jenž zajistil Třinci vítězství 3:2, mečbol a vedení 3:0 na zápasy.

Oceláři nakonec mají v sestavě i jeho bratra Michala, který se ve třetím duelu těsně po závěrečné siréně, zákroku Davida Šťastného a pádu na rameno jen těžce zvedal z ledu.

Soupeř se naopak musí obejít bez Petra Tomka. Sedmnáctiletý mladík opustil úterní klání už v prvním dějství, po sekání Patrika Hrehorčáka odjížděl z ledu se zkrvavenými prsty.

Tipsport extraliga 2025/26
8. 4. 2026 17:45
Zápas probíhá
Sparta : Pardubice 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
J. Kořenář - M. Pysyk, J. Krejčík - R. Knot, N. Seppälä - A. Irving, M. Seppälä - D. Němeček - R. Horák, M. Špaček, F. Chlapík - M. Řepík, D. Shore, P. Kousal - T. Hyka, K. Hrabík, M. Dzierkals - M. Vitouch, K. Vesalainen, A. Raška - J. Pospíšil
Sestavy:
R. Will - O. Mikliš, L. Hájek - M. Tourigny, J. Ludvig - J. Košťálek, T. Dvořák - M. Hrádek - M. Kelemen, J. Kondelík , J. Smejkal - J. Mandát, L. Sedlák, R. Červenka - M. Kaut, V. Sobotka, R. Kousal - J. Stránský, D. Rákos, J. Lauko - T. Vondráček

Vyloučení: 1:0, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Tipsport extraliga 2025/26
8. 4. 2026 18:30
K. Vary : Třinec
