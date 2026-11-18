Třinec si může ve středečním zápase upevnit vedení v soutěži. Po nedělní výhře nad Kladnem (4:1) zvýšil náskok na druhé Pardubice na devět bodů.
Středeční program hokejové extraligy
V sezoně se podruhé potkávají s Olomoucí, kterou v prvním vzájemném utkání deklasovali na jejím ledě 9:0. Hanáci prohráli pět z posledních šesti zápasů, jen jednou ale v základní hrací době. Na třinácté Vítkovice ztrácejí tři body a odehráli o jedno utkání více.
Hradec Králové v neděli zvítězil na ledě Sparty a ukončil sérii tří proher. Ve středu se v ČPP Aréně potkává s Kometou, která je v tabulce hned za ním. Se ztrátou tří bodů je desátá.
Brno se na východě Čech snaží navázat na vítězství z posledního vzájemného souboje, který zvládlo lépe 3:1. Poslední zápas hrálo v Pardubicích, kde schytalo porážku 2:6.