Americký hrdina, zatraceně dobrý hráč. Hellebuyck si podmanil olympijské finále

Letělo na něj 42 střel, gól však pustil jediný. Úspěšnost zákroků? Skvělých 97,6 %. V nejdůležitějším zápase na turnaji ohromil, spoluhráči se na něj mohli spolehnout.
„Vyhrál nám zápas. Kanada byla neuvěřitelným týmem, měla hodně šancí. On nám ale zákroky dodal hodně sebevědomí. Nelze to popsat,“ velebil maskovaného muže útočník Tage Thompson.
Nejen jemu muselo při několika příležitostech soupeře zatrnout. Vždyť takový Nathan MacKinnon zakončoval do odkryté brány, avšak hvězdný forvard trefil pouze boční síť.
Do obrovské šance se dostal také Devon Toews. Z bezprostřední blízkosti mu stačilo puk pouze uklidit. Jenže Hellebuyck zasáhl skvěle hokejkou a Kanaďanům skórovat nedovolil.
„Předvedl neuvěřitelný výkon, byl jednoznačně naším nejlepším hráčem. Ano, možná nás přehráli, ale Connor stál na hlavě,“ přidal se s chválou Hughes, jenž své zemi vystřelil olympijské zlato po 46 letech.
Přesto je za největšího hrdinu právem považován Hellebuyck. „Bez něj bychom zápas nevyhráli. Předvedl vynikající výkon,“ přidal se i Brady Tkachuk.
„Proto ho máme v bráně, zatraceně dobrý hráč. Vždycky takový byl, mentálně silný, prožil toho hodně a hokej miluje. Je to americký hrdina,“ shrnul zadák Quinn Hughes.
Nejvíce práce měl Hellebuyck v prostředním dějství, kdy čelil 19 pokusům. A na jeden nestačil. To když si Cale Makar najel na pravý kruh a vypálil těsně nad beton gólmana Winnipegu.
Jinak ale kanadskému tlaku odolával. A po zásluze si mohl na krk pověsit zlatou medaili.
„Je to splněný sen. Miluju tuhle partu, měli jsme tu spoustu legrace. Tvrdě jsme makali, bojovali jsme. Je to jeden z nejlepších a nejzábavnějších zápasů, jaký jsem kdy hrál,“ líčil Hellebuyck.
„Ještě mi to pořád nedochází, takže se těším, až to v příštích 24 hodinách oslavím. A kdo ví, jak dlouho to potrvá?“ nastínil nejbližší program.
Olympijský turnaj zakončil s celkovou úspěšností zákroků 95,6 %, průměr inkasovaných branek na zápas udržel na hodnotě 1,18. Dostal se také do All Star týmu a ve finále přidal i asistenci u vítězné trefy.
A jenom tak podtrhl hrdinský výkon se zlatým podpisem.