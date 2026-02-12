Stačí si projít titulky finských serverů a okamžitě poznáte, že se Suomi dostali pod nečekaný tlak.
„Katastrofa! Lvi byli poraženi,“ hlásí například Ilta-Sanomat. „Slováci nás ponížili,“ uvádí pak web Yle.
Přitom Seveřané dělali, co mohli. Už v první třetině měli patrnou převahu, vyslali 18 střel oproti pěti slovenským, jenže všechny pokusy vychytal gólman Samuel Hlavaj.
Ten se stal jedním z hrdinů slovenského triumfu, celkově si připsal 39 zákroků, za svá záda pustil pouze pokus Eeliho Tolvanena.
Ostatně mizerná produktivita byla jedním z témat finského neúspěchu. A řešit se začala v souvislosti s nízkým vytížením hráčů, kteří měli gólově táhnout.
Nikdo z útočníků neodehrál více než 19 minut, experty pak zarazil především čas na ledě elitní formace. Roope Hintz odehrál 15:44, jeho parťák z Dallasu Mikko Rantanen dokonce pouze 15:25.
„To se časoměřičům zasekly stopky?“ podivoval se Kari Jalonen, bývalý trenér české reprezentace a nyní expert Yle. „Třetí a čtvrtá formace odvedly svou práci, ale od prvních dvou čekám víc.“
„Máme čtyři dobré útoky, hráli jsme hodně pět na pět. Pokusíme se to zlepšit a odvést lepší práci, až se na led příště dostaneme,“ neviděl problém v menším odehraném čase Rantanen.
Jen pro srovnání – z elitního slovenského útoku odehrál dvougólový Juraj Slafkovský přes 20 minut, více času než kdokoliv v první finské formaci dostal také Adam Ružička, autor gólu na konečných 4:1 do prázdné brány.
Sázka na tahouny se východním sousedům vyplatila dokonale, nyní by více prostoru měly dostat také největší hvězdy Seveřanů.
„Je potřeba jejich dobu na ledě prodloužit. Určitě od sebe očekávají více,“ uznal trenér Pennanen zodpovědnost za chybné rozprostření sil.
Sedmačtyřicetiletý stratég musí vstřebávat kritiku. Podle finských médií nedokázal zareagovat na slovenskou hru, jež se poctivou defenzivou velmi podobala typickému finskému stylu.
„Tohle jde rozhodně za hlavním trenérem. Měl ukázat vůdčí schopnosti, ale to se nestalo. Spoléhal na silné stránky hráčů a ti měli příliš mnoho volnosti,“ kritizoval například expert Topi Nättinen.
„Špatný začátek pro psychiku, pro hráče i trenéry. Celý turnaj je teď v nejistotě,“ dodal.
Otázkou je, zda si Finové pozici vylepší v dalším zápase. V pátek od 12.10 vyzvou v severském derby Švédy, kteří budou považováni za favority. Slováci ve stejném čase vyzvou domácí Italy.