ONLINE: Finsko - Švýcarsko 0:2. Dva góly za 70 vteřin, navyšuje Niederreiter

  18:00aktualizováno  18:37
Olympijský hokejový turnaj pozná třetího semifinalistu. Po středečním čtvrtfinále jím budou buď Finové, nebo Švýcaři. Utkání můžete sledovat od 18.10 prostřednictvím podrobné online reportáže.

Finští hokejisté se radují z gólu, který v utkání proti Itálii vstřelil Sebastian Aho (vlevo). | foto: AP

Finům vstup do turnaje nevyšel, když překvapivě podlehli Slovákům. Poté ale předčili Švédy a skupinu zakončili drtivým vítězstvím 11:0 nad domácí Itálií.

Jako nejlepší druhý tým si zajistili přímý postup do čtvrtfinále a získali tři volné dny.

ONLINE: Finsko – Švýcarsko

Čtvrtfinále turnaje na ZOH sledujeme od 18.10 podrobně

Švýcaři ve skupině nestačili na Kanadu, poradili si však s Francií a v klíčovém utkání s Čechy. Díky tomu narazili v osmifinále na Itálii, se kterou si poradili hladce 3:0.

Ze svěřenců Patricka Fischera se velmi daří Timovi Meierovi, jenž má na kontě tři góly a čtyři asistence a řadí se mezi nejproduktivnější hráče turnaje.

Před čtyřmi lety v Pekingu se týmy potkaly ve stejné fázi, Seveřané tehdy triumfovali 5:1 a později nakonec dosáhli na zlato. Švýcaři se pokusí navázat na úspěchy z posledních dvou světových šampionátů, kde brali stříbro.

Přiblíží se nyní i medaili pod pěti kruhy?

Zimní olympijské hry 2026
18. 2. 2026 18:10
Zápas probíhá
Finsko : Švýcarsko 0 : 2
(0 : 2, 0 : 0)
Góly:
Góly:
14:14 D. Riat (K. Jäger), 15:26 N. Niederreiter (P. Suter)
Sestavy:
J. Saros - E. Lindell, M. Heiskanen - R. Ristolainen, N. Mikkola - N. Matinpalo, O. Määttä - H. Jokiharju - M. Rantanen, R. Hintz, M. Granlund - T. Teräväinen, S. Aho, A. Lehkonen - K. Kakko, A. Lundell, E. Luostarinen - J. Armia, E. Haula, E. Tolvanen - J. Kiviranta
Sestavy:
L. Genoni - J. Moser, R. Josi - D. Kukan, J. Siegenthaler - A. Glauser, C. Marti - M. Fora, T. Berni - T. Meier, N. Hischier, P. Kurashev - N. Niederreiter, P. Suter, S. Andrighetto - C. Bertschy, C. Thürkauf, S. Schmid - D. Riat, K. Jäger, S. Knak

Vyloučení: 0:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

