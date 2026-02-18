Finům vstup do turnaje nevyšel, když překvapivě podlehli Slovákům. Poté ale předčili Švédy a skupinu zakončili drtivým vítězstvím 11:0 nad domácí Itálií.
Jako nejlepší druhý tým si zajistili přímý postup do čtvrtfinále a získali tři volné dny.
ONLINE: Finsko – Švýcarsko
Čtvrtfinále turnaje na ZOH sledujeme od 18.10 podrobně
Švýcaři ve skupině nestačili na Kanadu, poradili si však s Francií a v klíčovém utkání s Čechy. Díky tomu narazili v osmifinále na Itálii, se kterou si poradili hladce 3:0.
Ze svěřenců Patricka Fischera se velmi daří Timovi Meierovi, jenž má na kontě tři góly a čtyři asistence a řadí se mezi nejproduktivnější hráče turnaje.
Před čtyřmi lety v Pekingu se týmy potkaly ve stejné fázi, Seveřané tehdy triumfovali 5:1 a později nakonec dosáhli na zlato. Švýcaři se pokusí navázat na úspěchy z posledních dvou světových šampionátů, kde brali stříbro.
Přiblíží se nyní i medaili pod pěti kruhy?
14:14 D. Riat (K. Jäger), 15:26 N. Niederreiter (P. Suter)
J. Saros - E. Lindell, M. Heiskanen - R. Ristolainen, N. Mikkola - N. Matinpalo, O. Määttä - H. Jokiharju - M. Rantanen, R. Hintz, M. Granlund - T. Teräväinen, S. Aho, A. Lehkonen - K. Kakko, A. Lundell, E. Luostarinen - J. Armia, E. Haula, E. Tolvanen - J. Kiviranta
L. Genoni - J. Moser, R. Josi - D. Kukan, J. Siegenthaler - A. Glauser, C. Marti - M. Fora, T. Berni - T. Meier, N. Hischier, P. Kurashev - N. Niederreiter, P. Suter, S. Andrighetto - C. Bertschy, C. Thürkauf, S. Schmid - D. Riat, K. Jäger, S. Knak
Vyloučení: 0:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž