Na olympiádě už nenastoupíš! Francie po bitce vyřadila hráče, provokoval fanoušky

  10:12
Chystají se na osmifinále olympijského turnaje proti Německu, on však Francouzům bude chybět. Ne z důvodu zranění, ale kvůli trestu. Národní hokejový svaz vyřadil Pierra Crinona ze zbytku her kvůli chování v utkání s Kanadou (2:10).
Pierre Crinon reaguje směrem k fanouškům po vyloučení v zápase s Kanadou.

Pierre Crinon reaguje směrem k fanouškům po vyloučení v zápase s Kanadou. | foto: Reuters

Rozhodčí rozděluje Toma Wilsona z Kanady (vlevo) a Pierra Crinona z Francie v...
Pierre Crinon mlátí Toma Wilsona.
Rozhodčí se snaží zastavit šarvátku mezi Pierrem Crinonem (vestoje) a Tomem...
Rozhodčí se snaží zastavit šarvátku mezi Pierrem Crinonem (v bílém) a Tomem...
Sedm minut před jeho koncem se Crinon už za rozhodnutého stavu popral s vyhlášeným rabiátem Tomem Wilsonem.

Kanadský sok nejprve Crinona dohrál u mantinelu, následné pošťuchování se vyvinulo v bitku. V ní měl francouzský obránce navrch, Wilsona dokázal svalit na led a uštědřit mu několik úderů.

Od rozhodčích oba aktéři vyfasovali trest do konce utkání a duel pro ně skončil. Dodatečný postih od Mezinárodní hokejové federace (IIHF) ani jeden z nich nedostal.

Jenže Crinonovo chování nakonec mělo dohru u Francouzské hokejové federace (FFHG). Nešlo však tolik o samotnou rvačku, ale spíše o chování při odchodu do kabiny.

Za hlasitého bučení procházel kolem kanadských fanoušků, nejprve si přiložil ruce k uším jako znamení, že jejich kritiku dostatečně neslyší. A posléze je k větší aktivitě ještě hecoval mácháním rukama.

Kvůli tomu se pak Crinon sešel s prezidentem FFHG a se zástupci vedení francouzské olympijské delegace.

„Rozhovor si kladl za cíl připomenout hráči osobní závazky, které učinil v rámci svého výběru do francouzského olympijského týmu,“ stojí v prohlášení.

Federace v něm vzala na vědomí rozhodnutí IIHF dále hráče netrestat, avšak sama se rozhodla jinak.

„FFHG má v úmyslu připomenout hodnoty každému hráči nosícímu dres francouzského národního týmu a také jejich povinnost jít příkladem, zejména během olympijských her,“ pokračuje odůvodnění, které nakonec vyústilo v konec třicetiletého beka na turnaji pod pěti kruhy.

Rozhodčí rozděluje Toma Wilsona z Kanady (vlevo) a Pierra Crinona z Francie v průběhu bitky.

„Provokativní chování Pierra Crinona při odchodu z ledu, ačkoli byl právě vyloučen ze zápasu za bitku, představuje jasné porušení olympijského ducha a podkopává hodnoty našeho sportu,“ shrnuje rozhodnutí Francouzů.

Trenér Yorick Treille tak pro úterní osmifinále proti Německu (12.10) může počítat pouze se sedmi obránci.

Jeho výběr v Miláně ještě nezvítězil. Podaří se mu to na úvod play off i bez Crinona, nebo zapíše další porážku?

