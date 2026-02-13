Zámořský favorit si na úvod poradil s českým výběrem, výsledek 5:0 hovoří za vše. Kanaďané postupně přidávali na tempu, v závěrečném dějství už národní mužstvo jasně přehrávali.
ONLINE: Kanada - Švýcarsko
Utkání hokejistů na ZOH sledujeme od 21.10 podrobně
Individuálně se utkání nejvíce povedlo Connoru McDavidovi, který posbíral tři asistence. Pozadu nezůstal ani nestárnoucí kapitán Sidney Crosby (0+2).
„Do půlky zápasu to byla vyrovnaná partie, to jsme čekali. Češi hráli tvrdě, ale postupně jsme rozhýbali nohy a překlopili to na svou stranu. I my ale máme co zlepšovat,“ líčil hvězdný útočník.
Vstup do turnaje vyšel i Švýcarům, kteří měli proti sobě Francii. Největšího outsidera základní skupiny A přehráli 4:0, o dvě branky se postaral Timo Meier z New Jersey.
Potrápí finalisté posledních dvou světových šampionátu zámořského soupeře?
5:45 C. McDavid (N. MacKinnon, C. Makar), 10:54 T. Harley (C. McDavid, T. Wilson), 24:14 M. Celebrini (N. MacKinnon)
12:42 P. Suter (S. Andrighetto, D. Kukan)
L. Thompson - C. Makar, D. Toews - C. Parayko, S. Theodore - D. Doughty, T. Harley - T. Sanheim - T. Wilson, C. McDavid, M. Celebrini - N. Suzuki, N. MacKinnon, B. Hagel - M. Stone, S. Crosby, M. Marner - S. Reinhart, B. Horvat, S. Jarvis - S. Bennett
A. Schmid - A. Glauser, R. Josi - D. Kukan, J. Siegenthaler - J. Moser, C. Marti - M. Fora - T. Meier, N. Hischier, K. Fiala - N. Niederreiter, D. Malgin, S. Andrighetto - C. Thürkauf, P. Suter, P. Kurashev - C. Bertschy, K. Jäger, D. Riat - S. Schmid
Vyloučení: 2:2, Využití: 1:1, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž