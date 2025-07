„Jako bych tu nebyl!“ obrátil se v dobrém rozmaru po tréninku na hlouček novinářů. „Spěchám na padel,“ jmenoval sport mezi squashem a tenisem, který prožívá boom.

Kladenský tým se pro úvodní trénink rozdělil do dvou skupin, ikonické číslo 68 vyjelo na led hned v té první v 11 hodin. Jágr si oblékl modrý dres spolu s dalšími útočníky Antonínem Melkou a Kellym Klímou, modrou obranu tvořili Jan Piskáček a Phil Pietroniro.

„Hrát v lajně s Jaromírem Jágrem, kterého potkával na ledě ještě můj taťka, byla zajímavá zkušenost,“ zářil Kelly Klíma, jehož otec Petr vyhrál Stanley Cup s Edmontonem v sezoně 1989/90. „Nečekal jsem, že Jágr vydrží tak dlouho. Chci se od něj učit, chci poslouchat, co mi řekne. Určitě se díky němu zlepším.“

Pokyny z ledu rozdával nejen hlavní trenér David Čermák, ale třeba i sportovní ředitel Tomáš Plekanec, další legenda. Nechyběl ani Václav Sýkora, trenérská veličina v roli konzultanta. Tým přes léto zažil velký třesk, odešlo 12 mužů, nastoupilo 15 posil. Dvě z nich ještě chyběly: mistr světa a olympijský vítěz Fin Niko Ojamäki, který přiletěl v době tréninku, a Kanaďan Samuel Vigneault, jenž dorazí za týden.

Nezmar Jágr v minulém ročníku extraligy naskočil do 39 zápasů a zapsal si 16 kanadských bodů (5+11). Stále byl platným členem sestavy. „Jaromír se připravuje od jara a my uvidíme, až se rozhodne, jestli bude pokračovat. Ani nic nenaznačil,“ zavrtěl hlavou kouč Čermák.

Vypadá to, že i on počítá s tím, že legendu bude moct využívat. „Ale smlouvu nemá, nejdřív ji musí podepsat,“ usmál se. A zabojovat o ni? „Jo, jo,“ povídal ve veselém tónu. „Na tréninku jsme ho dali k Tondovi Melkovi, protože s ním nastupuje rád. Tonda chápe hokej, který Jarda hraje.“

Šatna už možná tuší, jaký bude Jágrův verdikt. „A vy jste se ho ptali? Nerad bych tady vyzradil nějaké tajemství, co má zůstat v kabině,“ culil se kanadský obránce Jérémie Blain. „Je unikátní být s někým takovým na ledě. Vždyť jde o druhého nejproduktivnějšího hráče NHL... Je tady pro lidi modlou, něco jako Wayne Gretzky v Kanadě.“

Přípravu na novou sezonu bere Jágr vážně. „On tady byl už minulý týden na dobrovolných trénincích ve čtvrtek a v pátek. Stejně se sešel celý tým včetně Džegra,“ prozradil útočník Miroslav Forman, posila ze Sparty. „Všichni víme, jaká je legenda. Pořád vypadá výborně. Nečekal jsem, že si s ním zahraju, a jsem rád, že ho můžu vidět takhle zblízka.“

Jágr loni avizoval, že sezona 2024/25 bude jeho poslední. Když však na jaře klub prodal podnikateli Tomáši Drastilovi, čímž mu ubyla kupa starostí, naznačoval, že konečná to být nemusí.

A při své červnové návštěvě finále Stanley Cupu pro zámořská média tvrdil: „Mohl to být můj poslední rok, nejsem si tím sám úplně jistý. Pořád tu hru miluju, miluju trénink a nechci ztloustnout. Dělám to, abych si udržel zdraví. A užívám si života. Prodal jsem tým, už tam není takový tlak a můžu se věnovat tomu, co miluju. Doufám, že budu hrát dál.“

Pochybuje někdo, že by už 38. sezonu v roli aktivního hokejisty nepřidal?