Dynamo skončilo v základní části Ligy mistrů na čtvrté pozici. Vyhrálo pět z šesti utkání a v osmifinále soupeří se SaiPou, která byla v tabulce třináctá. Týmy se střetly už v základní části, kde uspěl český celek. V září si odvezl výhru 3:2.
ONLINE: Pardubice – SaiPa
Odvetu osmifinále hokejové Ligy mistrů sledujeme od 18 hodin podrobně
Také první duel play off ve finské Lappeenrantě zvládlo lépe Dynamo, když duel opět vyhrálo 3:2. K postupu do další fáze Ligy mistrů mu tak stačí i remíza.
Pokud Pardubice postoupí, v dalším zápase poměří síly buď s KooKoo, nebo s Eisbären Berlín. Úvodní duel zvládl lépe německý celek (5:3), odveta na jeho stadionu startuje v 19.30.
Další české kluby v úterním programu na postup nedosáhly. Liberec prohrál s Kolínem nad Rýnem i v domácí odvetě, tentokrát 3:4. Plzeň se sice v základní hrací době na Davos dotáhla, v prodloužení ale slavil soupeř.
22:50 Kaut
23:56 Ludvig (Sobotka, Tourigny)
11:19 Peski (Perttu)
17:22 Žeželj (Salminen, Tauslahti)
Will (Subban) – Dvořák, Ludvig, Ščotka, Košťálek, Čerešňák, Gazda, Tourigny – Kondelík, Macek, Kelemen, Poulíček, Kaut, Sobotka, Mandát, Nosek, Stránský M., Lauko, Smejkal, Tomášek
Grigals (Piiroinen, Hiltunen) – Peski, Airola, Kramer, Svensk, Aho, Salminen, Trejbal – Emanuelsson, Salomäki, Heikkilä, Moilanen, Intonen, Eloranta, Perttu, Zabaneh, Palmu, Hokkanen, Tauslahti, Klintrup, Žeželj
Galley (Waeber) – Rathgeb (A), Grangier, Seiler, Johnson, Kapla, Jecker, Etter, Siffert – Čečekovas, Borgström, Reber – Bertschy (A), Schmid (C), Schild – Richard, Taibel, Rogl – Boppart, Dorthe, Hedlund
Van Pottelberghe (Charlin) – Saarijärvi (C), Le Coultre (A), Untersander, Chanton, Karrer, Henauer, Vouardoux – Puljujärvi, Manninen, Vesey – Kneubuehler, Verboon, Miranda – Ignatavicius, Jooris (A), Bozon – Sutter, Hedlund, Douay
Rozhodčí: MacFarlane, Hinterdobler – Stalder, Bachelut