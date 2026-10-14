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Liberec zvítězil a z Davosu veze postup, Plzeň vyhrála základní část Ligy mistrů

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  23:00aktualizováno  23:11
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Liberecký útočník Radan Lenc proměňuje nájezd proti Tobiasi Normannovi ze švédské Frölundy. | foto: ČTK

Hokejisté Plzně zůstali v Lize mistrů stoprocentní i po posledním šestém utkání v základní fázi. Na její závěr vyhráli na ledě finského celku SaiPa Lappeenranta 6:3. Dva góly vstřelil útočník Ivo Sedláček, vítěznou branku dal Richard Žemlička. Za domácí se prosadil český hokejista Petr Fridrich. Postup vybojoval také Liberec, který zvítězil v Davosu 2:0. Bílí Tygři si po úvodních dvou porážkách bez bodového zisku připsali čtvrtou výhru za sebou, vítězný gól dal ve třetí minutě Jaroslav Vlach.

Do vyřazovací části díky tomu postoupilo kompletní trio zástupců české extraligy. Už dříve si zajistily postup také Pardubice.

V osmifinále se Plzeň utká s Davosem, Pardubice změří síly se SaiPou a Liberec čeká Kolín nad Rýnem. Úvodní zápasy se odehrají 10. a 11. listopadu.

Plzeň ovládla tabulku Ligy mistrů

„Je to skvělý výsledek, když jsme vyhráli všech šest utkání. Je to ale teprve první fáze soutěže, která je zhruba polovinou celé cesty. Následuje play off, takže uvidíme, co přijde dál. Rozhodně máme na co navazovat,“ uvedl pro klubový web Jiří Veber, jenž z pozice asistenta při utkáních stále vládne plzeňské střídačce místo rekonvalescenta Josefa Jandače.

Sedláček se poprvé trefil v oslabení ve 14. minutě, když byl na trestné lavici Robertson. Svůj brejk zakončil střelou na bližší tyč gólmana Piiroinena. V nástupu do druhé části sice vyrovnal Hokkanen, ale za necelé dvě minuty udeřil znovu Sedláček. Tentokrát v početní výhodě přelstil Piiroinena tváří v tvář pro změnu forhendovým blafákem.

Domácí znovu srovnali krok ve 37. minutě zásluhou přesilovkové trefy Naukkarinena, ale týmu Západočechů vrátil ještě do druhé přestávky vedení Lev, když po obkroužení branky skóroval odrazem o gólmana SaiPy. Už po 52 sekundách třetí třetiny skóroval Žemlička a pro vývoj zápasu klíčovou pasáž završil ve 46. minutě gólem na 5:2 Fodor. Fridrich pak ještě vykřesal domácím naději, ale při hře SaiPy bez brankáře definitivně rozhodl Mikko Petman.

„Byl to trochu jiný styl hokeje, než na jaký jsme zvyklí od soupeřů v domácí soutěži. Kluci, kteří dostali šanci v pozměněné sestavě, to zvládli výborně. Mám radost za celý tým, dokázali jsme zvítězit na ledě velmi silného soupeře,“ řekl Veber.

Hokejová Liga mistrů
6. kolo 14. 10. 2026 17:30
SaiPa Lappeenranta SaiPa Lappeenranta : HC Škoda Plzeň HC Škoda Plzeň 3:6 (0:1, 2:2, 1:3)
Góly:
22:44 Hokkanen (Klintrup, Žeželj)
36:18 Naukkarinen (Hokkanen, Moilanen)
57:36 Fridrich (Emanuelsson, Intonen)
Góly:
13:37 Sedláček (Malák, MacPherson)
24:39 Sedláček (Titlbach)
38:19 Lev (Katic, Chromiak)
40:52 Žemlička (Merežko, M. Petman)
45:31 Fodor (Lev, Katic)
59:56 M. Petman (V. Petman, Teplý)
Sestavy:
Piiroinen (Grigals, Hiltunen) – Aho, Airola, Salminen, Peski, Trejbal, Kramer, Svensk – Fridrich, Intonen, Emanuelsson – Naukkarinen, Zabaneh, Tauslahti – Eloranta, Moilanen, Rajala – Žeželj, Hokkanen, Klintrup.
Sestavy:
Růžička (Poustka) – Robertson, MacPherson, Merežko, Čech, Chromiak, Malák – M. Petman (A), V. Petman (C), Teplý – Sedláček, Žemlička, Titlbach – Fodor, Lev (A), Katic – Klatovský, Bělík, Úbl.

Rozhodčí: Wuorenheimo, Salonen – Niiranen, Mäkinen

Počet diváků: 4048

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Liberec v Davosu udržel čisté konto

Severočechy nasměroval za důležitými body Vlach už po 135 sekundách. Ten nečekaně napřáhl těsně za kruhy, propálil tři protihráče před sebou a brankář Aeschlimann už zareagovat nedokázal. Další šance pak Sandberg a Najman nevyužili.

Liberec to ale mrzet nemuselo. Hned po 15 sekundách druhé části se z podobné pozice jako Vlach trefil obránce Galvas a výstavní ranou zápěstím zvýšil na 2:0. Právě Sandberg a Najman u jeho zásahu asistovali.

Skóre už se pak nezměnilo. Filipa Zadinu ve službách domácích vychytal před druhou přestávkou bezchybný Hamalčík, v závěru při hře Davosu bez gólmana trefil ještě tyčku prázdné branky Zeman. Hamalčík tak díky 25 úspěšným zásahům uhájil nulu.

Hokejová Liga mistrů
6. kolo 14. 10. 2026 19:45
HC Davos HC Davos : Bílí Tygři Liberec Bílí Tygři Liberec 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Góly:
Góly:
2:15 Vlach (Pérez, Galvas)
20:15 Galvas
Sestavy:
Aeschlimann (Hollenstein) – Jung, Egli (A), Frick (A), Allard, Gernát, Andersson, van der Kaaij – Zadina, Corvi, Frehner – Parrée, Waidacher, Kessler – Lemieux, Nussbaumer, Aebli – Tambellini, Jäger (C), Steiner.
Sestavy:
Hamalčík (Kváča) – Galvas, Šimek (C), Zile, Kachlíř, Ahac, Zeman, Pilíšek – Lenc (A), Najman, Sandberg – Rychlovský, Musil, Faško-Rudáš – Petrovský, Jansa, Procházka – Vlach, Špilka, Pérez.

Rozhodčí: Ruprecht, Kaukokari – Bachelut, Muggli

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