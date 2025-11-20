Litvínov nezhasne! Orlen převede akcie na legendy kolem Šlégra, pomůže i finančně

„Litvínovský hokej je a vždy bude pro nás všechny srdcovou záležitostí. S potěšením mohu konstatovat, že náš plán budoucího fungování klubu na extraligové úrovni postupně dostává konkrétní obrysy. Jednání jsou již v takové fázi, že jsem přesvědčen, že litvínovský hokej se podaří zachránit,“ uvedl v tiskovém prohlášení Jiří Šlégr, olympijský šampion a člen Triple Gold Clubu.
Firma převede na legendy všechny své akcie, tedy 71 procent. Menšinovými vlastníky zůstávají město a mládež. Se slavnými odchovanci se Orlen shodl také na budoucím fungování a rozvoji litvínovského hokejového klubu.
„Vždy jsme jasně deklarovali, že naším zájmem je podporovat litvínovský hokej i poté, co vystoupíme z jeho vlastnické struktury. V uplynulých měsících jsme proto vedli řadu jednání, jejichž cílem bylo zajistit klubu stabilní budoucnost,“ uvedl Mariusz Wnuk, předseda představenstva společnosti Orlen Unipetrol.
Prozradil, že firma dostala několik nabídek na převzetí akcionářského podílu. „Lišily se mírou konkrétnosti i přístupem. Jsme rádi, že aktuální jednání s jedním z vážných zájemců, kterým je skupina legend litvínovského hokeje okolo Jiřího Šlégra, postoupila do finální fáze. Již máme definován a vzájemně odsouhlasen rámec naší finanční podpory klubu pro nadcházející roky,“ uvedl Wnuk bez konkrétní částky, kterou společnost každoročně dá.
Detaily se ladí, proto je ještě žádná ze stran nezveřejnila. V zákulisí se mluvilo o 40 milionech korun ročně, ale jaká bude finální částka, se teprve uvidí. „Jakmile se podaří celý proces úspěšně dokončit, oznámíme společně bližší podrobnosti i plány budoucnosti našeho klubu,“ avizuje Šlégr, který je generálním manažerem české reprezentace. „Poděkování patří všem, kteří se složitých, ale korektních jednání účastnili a svým přístupem umožnili nasměrovat jednání ke zdárnému konci.“
Společnost Orlen Unipetrol v červnu avizovala, že po extraligové sezoně 2025/26 opustí hokejovou Vervu Litvínov jako většinový majitel a generální partner. Pouto chemičky a severočeského klubu trvá 80 let, firma se k odchodu z pozice majitele odhodlala kvůli špatné situaci v podnikání, jak znělo její oficiální vysvětlení.
Firma drží ve Vervě podíl 71 procent, město má 20 procent akcií a sportovní spolek HC Litvínov devět, ten je i držitelem extraligové licence.
Orlen v posledních letech průměrně plnil rozpočet klubu 60 miliony korun ročně, mezi lety 2012 a 2024 přispěl 731 miliony. „Důvodem naší strategické změny je několik let trvající tíživá ekonomická situace naší společnosti kvůli vážným problémům na evropském a českém rafinérském a petrochemickém trhu,“ uvedl tiskový mluvčí Orlenu Pavel Kaidl s tím, že za to může i geopolitika. „Jsme tedy nuceni soustředit se na naše klíčové aktivity.“
Do snahy o záchranu klubu se zapojili i fanoušci, jejich heslo Litvínov nezhasne spustilo solidaritu napříč republikou. Statisíce korun vynesla záchranářská trika, na účtu veřejné sbírky oficiálního fanklubu Ropáci on Tour je 1,3 milionu korun. Ty poputují do klubového rozpočtu.