Do olympijského turnaje vstupují jedni z kandidátů na celkový triumf. Hokejisté Spojených států v úvodu skupiny C čelí Lotyšsku, Němci ve druhém duelu vyzývají Dány. Obě utkání sledujeme od 21.10 prostřednictvím podrobných online reportáží.
Brock Nelson a Jack Hughes slaví úspěšnou trefu v utkání s Lotyšskem. (12....

Brock Nelson a Jack Hughes slaví úspěšnou trefu v utkání s Lotyšskem. (12. února 2026) | foto: Reuters

Dán Nick Olesen a Němec Fabio Wagner v zájemném souboji. (12. února 2026)
Lukas Kalble a Patrick Russell v zápase Německo - Dánsko. (12. února 2026)
Střela Dánů blízko k německé brance. (12. února 2026)
Dánský curlingový tým slavící výhru nad Japonkami. (12. února 2026)
Američané přijeli do Milána s jasným cílem, aktuální mistři světa chtějí získat zlato i pod pěti kruhy. Na olympijský triumf čekají 46 let, naposledy v Pekingu skončili po prohře se Slováky ve čtvrtfinále.

Tehdy ale chyběly největší hvězdy z NHL, které se v Itálii představují. Mezi nimi devátý nejproduktivnější hráč zámořské soutěže Jack Eichel, kapitán Auston Matthews či bratři Matthew a Brady Tkachukovi.

ONLINE: Lotyšsko – USA

Zápas sledujeme od 21.10 podrobně

V premiérovém vystoupení chtějí svěřenci Mikea Sullivana potvrdit roli favorita. Lotyši, kteří mají v kádru i osm zástupců české extraligy, budou spoléhat především na výkony gólmana Elvise Merzlikinse.

Před čtyřmi lety jim patřilo celkové předposlední místo, když byla horší pouze domácí Čína. Na olympijských hrách zvítězili naposledy v roce 2002.

Zimní olympijské hry 2026
12. 2. 2026 21:10
Zápas probíhá
Lotyšsko : USA 1 : 5
(1 : 1, 0 : 3, 0 : 1)
Góly:
7:25 R. Krastenbergs (Z. Girgensons)
Góly:
5:29 B. Tkachuk (M. Tkachuk, Z. Werenski), 30:38 B. Nelson (J. Hughes, V. Trocheck), 37:35 T. Thompson (J. Eichel, Q. Hughes), 39:48 B. Nelson (J. Hughes, M. Tkachuk), 42:35 A. Matthews (J. Eichel, Q. Hughes)
Sestavy:
E. Merzlikins (40:01 A. Šilovs) - U. Balinskis, K. Rubins - K. Zile, J. Jaks - R. Mamčics, A. Šmits - R. Freibergs - E. Tralmaks, Z. Girgensons, S. Vilmanis - R. Balcers, T. Blugers, R. Bukarts - K. Daugavinš, D. Ločmelis, R. Krastenbergs - M. Dzierkals, O. Batna, A. Ravinskis - H. Egle
Sestavy:
C. Hellebuyck - C. McAvoy , Q. Hughes - B. Faber, J. Slavin - J. Sanderson, Z. Werenski - N. Hanifin - M. Tkachuk, J. Eichel, B. Tkachuk - M. Boldy, A. Matthews, J. Guentzel - T. Thompson, D. Larkin, K. Connor - J. Hughes, B. Nelson, J. Miller - V. Trocheck

Vyloučení: 3:1, Využití: 0:2, V oslabení: 0:0

Před osmi lety šokovali, když proklouzli až do finále a nakonec brali stříbrné medaile. Podaří se Němcům podobný úspěch i nyní v přítomnosti hráčů z NHL? Největší pozornost bude upnuta na Leona Draisaitla, pátého nejproduktivnějšího hráče elitní zámořské ligy.

ONLINE: Německo – Dánsko

Utkání sledujeme od 21.10 podrobně

Na překvapivý výsledek chtějí navázat také Dánové, kteří si v minulém roce vyšlápli na domácím mistrovství světa ve čtvrtfinále na Kanadu. Zlepšení by tým kolem Nikolaje Ehlerse rád potvrdil i pod pěti kruhy.

Na nich sice debutoval teprve před čtyřmi lety, ale rovnou dokázal porazit Čechy i Švýcary a skončil na sedmém místě.

Zimní olympijské hry 2026
12. 2. 2026 21:10
Zápas probíhá
Německo : Dánsko 3 : 1
(1 : 1, 2 : 0, 0 : 0)
Góly:
0:23 L. Draisaitl (F. Tiffels , F. Wagner), 24:20 T. Stützle (J. Peterka, W. Stachowiak), 30:02 T. Stützle (L. Draisaitl, M. Seider)
Góly:
13:09 O. Fisker Molgaard (N. Ehlers, J. Jensen Aabo)
Sestavy:
P. Grubauer - M. Seider, F. Wagner - J. Müller , K. Wissmann - L. Kälble, L. Gawanke - M. Müller - F. Tiffels , J. Samanski, L. Draisaitl - J. Peterka, W. Stachowiak, T. Stützle - L. Reichel, D. Kahun, M. Michaelis - N. Sturm, A. Ehl, T. Rieder
Sestavy:
F. Andersen - J. Jensen Aabo, M. Lauridsen - B. Jensen Nicholas, M. Setkov - P. Bruggisser, O. Lauridsen - M. Lassen - O. Bjorkstrand, N. Ehlers, A. True - J. Blichfeld, L. Eller, N. Jensen - N. Olesen, M. Aagaard, O. Fisker Molgaard - C. Wejse, P. Russell, F. Storm - M. Poulsen

Vyloučení: 0:2, Využití: 1:0, V oslabení: 0:0

