Američané přijeli do Milána s jasným cílem, aktuální mistři světa chtějí získat zlato i pod pěti kruhy. Na olympijský triumf čekají 46 let, naposledy v Pekingu skončili po prohře se Slováky ve čtvrtfinále.
Tehdy ale chyběly největší hvězdy z NHL, které se v Itálii představují. Mezi nimi devátý nejproduktivnější hráč zámořské soutěže Jack Eichel, kapitán Auston Matthews či bratři Matthew a Brady Tkachukovi.
ONLINE: Lotyšsko – USA
Zápas sledujeme od 21.10 podrobně
V premiérovém vystoupení chtějí svěřenci Mikea Sullivana potvrdit roli favorita. Lotyši, kteří mají v kádru i osm zástupců české extraligy, budou spoléhat především na výkony gólmana Elvise Merzlikinse.
Před čtyřmi lety jim patřilo celkové předposlední místo, když byla horší pouze domácí Čína. Na olympijských hrách zvítězili naposledy v roce 2002.
7:25 R. Krastenbergs (Z. Girgensons)
5:29 B. Tkachuk (M. Tkachuk, Z. Werenski), 30:38 B. Nelson (J. Hughes, V. Trocheck), 37:35 T. Thompson (J. Eichel, Q. Hughes), 39:48 B. Nelson (J. Hughes, M. Tkachuk), 42:35 A. Matthews (J. Eichel, Q. Hughes)
E. Merzlikins (40:01 A. Šilovs) - U. Balinskis, K. Rubins - K. Zile, J. Jaks - R. Mamčics, A. Šmits - R. Freibergs - E. Tralmaks, Z. Girgensons, S. Vilmanis - R. Balcers, T. Blugers, R. Bukarts - K. Daugavinš, D. Ločmelis, R. Krastenbergs - M. Dzierkals, O. Batna, A. Ravinskis - H. Egle
C. Hellebuyck - C. McAvoy , Q. Hughes - B. Faber, J. Slavin - J. Sanderson, Z. Werenski - N. Hanifin - M. Tkachuk, J. Eichel, B. Tkachuk - M. Boldy, A. Matthews, J. Guentzel - T. Thompson, D. Larkin, K. Connor - J. Hughes, B. Nelson, J. Miller - V. Trocheck
Vyloučení: 3:1, Využití: 0:2, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž
Před osmi lety šokovali, když proklouzli až do finále a nakonec brali stříbrné medaile. Podaří se Němcům podobný úspěch i nyní v přítomnosti hráčů z NHL? Největší pozornost bude upnuta na Leona Draisaitla, pátého nejproduktivnějšího hráče elitní zámořské ligy.
ONLINE: Německo – Dánsko
Utkání sledujeme od 21.10 podrobně
Na překvapivý výsledek chtějí navázat také Dánové, kteří si v minulém roce vyšlápli na domácím mistrovství světa ve čtvrtfinále na Kanadu. Zlepšení by tým kolem Nikolaje Ehlerse rád potvrdil i pod pěti kruhy.
Na nich sice debutoval teprve před čtyřmi lety, ale rovnou dokázal porazit Čechy i Švýcary a skončil na sedmém místě.
0:23 L. Draisaitl (F. Tiffels , F. Wagner), 24:20 T. Stützle (J. Peterka, W. Stachowiak), 30:02 T. Stützle (L. Draisaitl, M. Seider)
13:09 O. Fisker Molgaard (N. Ehlers, J. Jensen Aabo)
P. Grubauer - M. Seider, F. Wagner - J. Müller , K. Wissmann - L. Kälble, L. Gawanke - M. Müller - F. Tiffels , J. Samanski, L. Draisaitl - J. Peterka, W. Stachowiak, T. Stützle - L. Reichel, D. Kahun, M. Michaelis - N. Sturm, A. Ehl, T. Rieder
Vyloučení: 0:2, Využití: 1:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž