Česko – Švédsko (čtvrtek 20.20, Stockholm)

Kde sledovat MS v hokeji 2025? Všechny zápasy, kde hraje český tým, bude živě vysílat Česká televize. Ostatní zápasy budou moci diváci vidět na ČT Sport a ČT Sport plus.

Češi byli až do posledního skupinového klání ve hře o první místo ve skupině, jenže prohra s Američany je poslala na třetí příčku a místo souboje s outsiderem z Rakouska se utkají se silnými Švédy.

Ty stejně jako čeští hokejisté prvních šest zápasů vyhráli, Tre Kronor navíc do té doby neztratily ani bod. Závěrečný duel s Kanadou ale nezvládly, o první místo také přišly a spadly na druhé. Švédové se s Čechy utkají na šampionátu opět po roce, loni uspěl v Praze český výběr v semifinále 7:3.

Švýcarsko – Rakousko (čtvrtek 16.20, Herning)

Švýcaři ovládli skupinu B navzdory úvodní porážce s národním týmem, jako odměnu dostávají do čtvrtfinále papírově nejslabšího soupeře z Rakouska.

To se mezi nejlepší osmičku probojovalo po dlouhých 31 letech, tehdy padlo s Finskem vysoko 0:10. Teď se pokusí o lepší výsledek. Favorit je v této dvojici ale jasný.

USA – Finsko (čtvrtek 16.20, Stockholm)

Američané si výhrou nad Českem vybojovali druhé místo, ale Herning opustí. Přesouvají se do Stockholmu, kde vyzvou Finsko.

To ve skupině bůhvíjak neexcelovalo, až na kanonádu proti Slovincům všechny zápasy vyhrálo, nebo prohrálo jednogólovým rozdílem. Má ale skalp Kanady, jako jediné na turnaji.

Kanada – Dánsko (čtvrtek 20.20, Herning)

Kanada sice zaváhala s Finskem, jinak ale předváděla suverénní výkony. Ve skupině ukázala obrovskou sílu, spoléhala na několik elitních hráčů z NHL.

Jenže ačkoliv skončila ve skupině první, musí se stěhovat. Dánové totiž udolali Němce na nájezdy, uzmuli čtvrtou příčku a jakožto domácí tým mají právo zůstat v Herningu.

Play off

Co rozhoduje při sestavení semifinálových dvojic? 1. umístění ve skupině

2. body v základní skupině

3. rozdíl branek v základní skupině

4. vstřelené góly v základní skupině

5. nasazení do turnaje

Do play off postoupily z každé základní skupiny čtyři týmy, tedy osm národních celků. Ty se spolu utkají podle křížového pravidla, tedy první ze skupiny A proti čtvrtému ze skupiny B a tak dále.

Utkají se tedy 1A vs. 4B, 2A vs. 3B, 1B vs. 4A, 2B vs. 3C. Pátý a další nepostupují, poslední z každé skupiny sestupuje do divize A.

Do semifinále jsou dvojice poskládané podle výsledků tak, že nejlepší tým vyzývá nejníže umístěný tým. Druhý hraje proti třetímu. Rozhoduje umístění ve skupině a dále body v základní skupině, rozdíl branek v základní skupině, vstřelené góly v základní skupině a nasazení do turnaje.

Obě semifinále se hrají ve stockholmské Avicii Areně. Jejich vítězové se utkají o zlato, zbylé dva týmy si zahrají o bronz. Finále i zápas o třetí místo hostí taktéž Stockholm, o medailích se rozhodne v neděli 25. května.

Kdy se hraje play off

Čtvrtfinále čtvrtek 22. května, 16.20 (Herning) Švýcarsko: Rakousko čtvrtek 22. května, 16.20 (Stockholm) USA: Finsko čtvrtek 22. května, 20.20 (Herning) Kanada: Dánsko čtvrtek 22. května, 20.20 (Stockholm) Česko: Švédsko Semifinále sobota 24. května, 14.20 sobota 24. května, 18.20 Utkání o bronz neděle 25. května, 15.20 Finále neděle 25. května, 20.20

Šest výher a jedna prohra

Tříbodový systém V každém utkání se rozdělují tři body. Pokud se zápas rozhodne v základní hrací době, získává tři body vítězný tým. Pokud je stav zápasu po uplynutí základní hrací doby nerozhodný, získají oba týmy po jednom bodě. Třetí bod se pak přidělí tomu, kdo zvítězí v prodloužení nebo na samostatné nájezdy.

Souboje uvnitř základních skupin na MS v hokeji 2025 začaly ve švédském Stockholmu a dánském Herningu 9. května. V osmičlenných skupinách se hraje systémem každý s každým.

Čeští hokejisté mají za boje v základní skupině. Hned v první den turnaje zdolali Švýcary v prodloužení 5:4 a později si připsali výhru nad Nory 2:1. Ve třetím zápase přečíslili v pondělí 12. května Dánsko 7:2, následovaly výhry nad Maďarskem 6:1, Kazachstánem 8:1 a Německem 5:0. V posledním zápase základní skupiny prohráli s USA 5:2.

Základní část

Výsledková tabulka skupiny A

Kanada 7 6 0 1 0 34:7 19 Švédsko 7 6 0 0 1 28:8 18 Finsko 7 4 2 0 1 22:10 16 Rakousko 7 2 2 0 3 12:18 10 Lotyšsko 7 3 0 0 4 17:25 9 Slovensko 7 2 0 1 4 9:24 7 Slovinsko 7 1 0 1 5 9:29 4 Francie 7 0 0 1 6 8:27 1

Výsledková tabulka skupiny B

Švýcarsko 7 6 0 1 0 34:9 19 USA 7 5 1 0 1 34:14 17 Česko 7 5 1 0 1 35:14 17 Dánsko 7 3 1 0 3 25:24 11 Německo 7 3 0 1 3 20:22 10 Norsko 7 1 0 1 5 13:24 4 Maďarsko 7 1 0 0 6 8:39 3 Kazachstán 7 1 0 0 6 9:32 3

1. až 4. tým postoupil do čtvrtfinále a 8. tým sestupuje do Divize I.