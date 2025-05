Souboje uvnitř základních skupin na MS v hokeji 2025 začaly ve švédském Stockholmu a dánském Herningu 9. května. V osmičlenných skupinách se hraje systémem každý s každým, český tým proto čeká do 20. května celkem sedm zápasů.

Češi mají za sebou tři zápasy

Zatím mají čeští hokejisté za sebou tři utkání, všechny skončily jejich vítězstvím. Hned v první den turnaje zdolali Švýcary v prodloužení 5:4 a později si připsali výhru nad Nory 2:1. Ve třetím zápase přečíslili v pondělí 12. května Dánsko 7:2 a po třech vyhraných zápasech jsou tak v čele tabulky skupiny B.

To se může brzy změnit, pokud se v úterý podaří Němcům zvítězit nad norským týmem.

Tabulku skupiny A, která se hraje ve Stockholmu, vedou s devíti body domácí Švédové, kteří si v pondělí v souboji se svým severským sousedem připsali na šampionátu třetí vítězství v řadě.

Play off

Do play off postupují z každé základní skupiny čtyři týmy, tedy osm národních celků. Ty se spolu utkají podle křížového pravidla, tedy první ze skupiny A proti čtvrtému ze skupiny B a tak dále.

Tříbodový systém V každém utkání se rozdělují tři body. Pokud se zápas rozhodne v základní hrací době, získává tři body vítězný tým. Pokud je stav zápasu po uplynutí základní hrací doby nerozhodný, získají oba týmy po jednom bodě. Třetí bod se pak přidělí tomu, kdo zvítězí v prodloužení nebo na samostatné nájezdy.

Utkají se tedy 1A vs. 4B, 2A vs. 3B, 1B vs. 4A, 2B vs. 3C. Pátý a další nepostupují, poslední z každé skupiny sestupuje do divize A.

Místa čtvrtfinálových zápasů budou určena po dohrání základní části. Dvě ze čtyř utkání se mají odehrát ve Stockholmu, dvě v Herningu.

Do semifinále jsou dvojice poskládané podle výsledků tak, že nejlepší tým vyzývá nejníže umístěný tým. Druhý hraje proti třetímu. Rozhoduje umístění ve skupině a dále body v základní skupině, rozdíl branek v základní skupině, vstřelené góly v základní skupině a nasazení do turnaje.

Obě semifinále se hrají ve stockholmské Avicii Areně. Jejich vítězové se utkají o zlato, zbylé dva týmy si zahrají o bronz. Finále i zápas o třetí místo hostí taktéž Stockholm, o medailích se rozhodne v neděli 25. května.

Kdy se hraje play off

Čtvrtfinále čtvrtek 22. května, 16.20 čtvrtek 22. května, 16.20 čtvrtek 22. května, 20.20 čtvrtek 22. května, 20.20 Semifinále sobota 24. května, 14.20 sobota 24. května, 18.20 Utkání o bronz neděle 25. května, 15.20 Finále neděle 25. května, 20.20

Základní část

Výsledková tabulka skupiny A

Z V VP PP P S B Švédsko 3 3 0 0 0 11:3 9 Kanada 2 2 0 0 0 11:1 6 Finsko 3 1 1 0 1 7:6 5 Slovensko 3 1 0 1 1 5:9 4 Lotyšsko 2 1 0 0 1 5:8 3 Rakousko 3 0 1 0 2 6:8 2 Francie 2 0 0 1 1 4:8 1 Slovinsko 2 0 0 0 2 1:7 0

Výsledková tabulka skupiny B