Švédsko – USA (sobota 14.20, Stockholm)

Švédsko sen o domácím zlatu živí dál. Po výhře nad Českem se Švédové utkají se Spojenými státy. Američané loni v semifinále chyběli, letos se pokusí zlomit prokletí a poprvé v historii postoupit do finále.

Čeká je ale těžký úkol. Švédsko působí ohromně silně, ve skupině nestačilo jen na silnou Kanadu, která už je ale ze hry o medaile venku.

Švýcarsko – Dánsko (sobota 18.20, Stockholm)

Švýcaři mají cestu do finále až výjimečně umetenou. Nejdřív si totiž museli poradit s Rakouskem (6:0), které postoupilo do čtvrtfinále poprvé po 31 letech, teď vyzvou dalšího outsidera z Dánska.

To totiž šokovalo Kanadu, kdy v závěru při hře bez brankáře nejdříve srovnal Nikolaj Ehlers, 49 sekund před koncem pak rozhodl o senzační výhře českobudějovický útočník Nick Olesen.

Play off

Co rozhoduje při sestavení semifinálových dvojic? 1. umístění ve skupině

2. body v základní skupině

3. rozdíl branek v základní skupině

4. vstřelené góly v základní skupině

5. nasazení do turnaje

Do play off postoupily z každé základní skupiny čtyři týmy, tedy osm národních celků. Ty se spolu utkají podle křížového pravidla, tedy první ze skupiny A proti čtvrtému ze skupiny B a tak dále.

Utkají se tedy 1A vs. 4B, 2A vs. 3B, 1B vs. 4A, 2B vs. 3C. Pátý a další nepostupují, poslední z každé skupiny sestupuje do divize A.

Do semifinále jsou dvojice poskládané podle výsledků tak, že nejlepší tým vyzývá nejníže umístěný tým. Druhý hraje proti třetímu. Rozhoduje umístění ve skupině a dále body v základní skupině, rozdíl branek v základní skupině, vstřelené góly v základní skupině a nasazení do turnaje.

Obě semifinále se hrají ve stockholmské Avicii Areně. Jejich vítězové se utkají o zlato, zbylé dva týmy si zahrají o bronz. Finále i zápas o třetí místo hostí taktéž Stockholm, o medailích se rozhodne v neděli 25. května.

Kdy se hraje play off

Čtvrtfinále čtvrtek 22. května, 16.20 (Herning) Švýcarsko: Rakousko 6:0 čtvrtek 22. května, 16.20 (Stockholm) USA: Finsko 5:2 čtvrtek 22. května, 20.20 (Herning) Kanada: Dánsko 1:2 čtvrtek 22. května, 20.20 (Stockholm) Česko: Švédsko 2:5 Semifinále sobota 24. května, 14.20 Švédsko: USA sobota 24. května, 18.20 Švýcarsko: Dánsko Utkání o bronz neděle 25. května, 15.20 Finále neděle 25. května, 20.20

Šest výher a jedna prohra

Tříbodový systém V každém utkání se rozdělují tři body. Pokud se zápas rozhodne v základní hrací době, získává tři body vítězný tým. Pokud je stav zápasu po uplynutí základní hrací doby nerozhodný, získají oba týmy po jednom bodě. Třetí bod se pak přidělí tomu, kdo zvítězí v prodloužení nebo na samostatné nájezdy.

Souboje uvnitř základních skupin na MS v hokeji 2025 začaly ve švédském Stockholmu a dánském Herningu 9. května. V osmičlenných skupinách se hraje systémem každý s každým.

Čeští hokejisté hned v první den turnaje zdolali Švýcary v prodloužení 5:4 a později si připsali výhru nad Nory 2:1. Ve třetím zápase přečíslili v pondělí 12. května Dánsko 7:2, následovaly výhry nad Maďarskem 6:1, Kazachstánem 8:1 a Německem 5:0. V posledním zápase základní skupiny prohráli s USA 5:2.

Základní část

Výsledková tabulka skupiny A

Kanada 7 6 0 1 0 34:7 19 Švédsko 7 6 0 0 1 28:8 18 Finsko 7 4 2 0 1 22:10 16 Rakousko 7 2 2 0 3 12:18 10 Lotyšsko 7 3 0 0 4 17:25 9 Slovensko 7 2 0 1 4 9:24 7 Slovinsko 7 1 0 1 5 9:29 4 Francie 7 0 0 1 6 8:27 1

Výsledková tabulka skupiny B

Švýcarsko 7 6 0 1 0 34:9 19 USA 7 5 1 0 1 34:14 17 Česko 7 5 1 0 1 35:14 17 Dánsko 7 3 1 0 3 25:24 11 Německo 7 3 0 1 3 20:22 10 Norsko 7 1 0 1 5 13:24 4 Maďarsko 7 1 0 0 6 8:39 3 Kazachstán 7 1 0 0 6 9:32 3

1. až 4. tým postoupil do čtvrtfinále a 8. tým sestupuje do Divize I.