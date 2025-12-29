Švédové na MS dvacítek zdolali Švýcarsko a dotáhli se na domácí Američany

Hokejisté Švédska zdolali na mistrovství světa hráčů do dvaceti let v americkém St. Paulu Švýcarsko 4:2 a mají po druhém utkání na kontě ve skupině A plný počet bodů stejně jako vedoucí tým USA. Dvěma góly zařídil výhru favorita útočník Lucas Pettersson.

Milton Gästrin ze Švédska je zasažen vysokou holí ve snaze dostat kotouč do švýcarské branky. | foto: Profimedia.cz

Švýcaři mohli jít hned v úvodu do vedení, ale Leon Muggli trefil tyč. V čase 0:53 se naopak radovali Švédové díky brance Erica Nilsona. V 15. minutě vyrovnal střelou přes clonu Beni Waidacher a 98 sekund před koncem druhé třetiny otočil stav střelou z pravého kruhu Lars Steiner.

Po 57 vteřinách závěrečného dějství vyrovnal sekundu po skončení přesilové hry Viggo Björck a v čase 46:28 zařídil výhru favorita střelou z pravého kruhu Pettersson.

V 49. minutě mohl srovnat Jamiro Reber, ale zamířil do tyče. Výsledek zpečetil 47 sekund před koncem při power play do prázdné branky Pettersson. Švédové se v pondělí od 19.00 středoevropského času postaví Německu, druhý a poslední zápas dne obstará výběr Česka s Finskem.

Mistrovství světa do 20 let
28. 12. 2025 20:00
Švédsko Švédsko : Švýcarsko Švýcarsko 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
Góly:
00:53 Nilson (Sahlin Wallenius)
40:57 V. Björck (Freij, Frondell)
46:28 Pettersson (Danielsson, Nilson)
59:13 Pettersson (Stenberg)
Góly:
14:27 Waidacher (Muggli, Ustinkov)
38:22 Steiner (Ustinkov, Muggli)
Sestavy:
Härenstam (Liv) – Sahlin Wallenius, Carell, Öhrqvist, Boumedienne, Håkansson, Freij, Johansson – Frondell (A), Nilson, Eklund – Stenberg, V. Björck, Genborg – Pettersson (A), Berglund (C), Krantz – Eriksson, Gästrin, Juustovaara Karlsson – Danielsson.
Sestavy:
E. Neuenschwander (Kirsch) – Muggli (C), Ustinkov, Sansonnens, Johnson, Meier (A), Blessing, Geisser – Wey (A), J. Neuenschwander, Reber – Steiner, Grossniklaus, Antenen – Henry, Mottard, Aeschlimann – Cattin, Waidacher, Borradori – Körbler.

Rozhodčí: Mejzlík (CZE), Wuorenheimo (FIN) – Allan (USA), LaPointe (CAN)

Počet diváků: 4825

