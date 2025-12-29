Švýcaři mohli jít hned v úvodu do vedení, ale Leon Muggli trefil tyč. V čase 0:53 se naopak radovali Švédové díky brance Erica Nilsona. V 15. minutě vyrovnal střelou přes clonu Beni Waidacher a 98 sekund před koncem druhé třetiny otočil stav střelou z pravého kruhu Lars Steiner.
Po 57 vteřinách závěrečného dějství vyrovnal sekundu po skončení přesilové hry Viggo Björck a v čase 46:28 zařídil výhru favorita střelou z pravého kruhu Pettersson.
V 49. minutě mohl srovnat Jamiro Reber, ale zamířil do tyče. Výsledek zpečetil 47 sekund před koncem při power play do prázdné branky Pettersson. Švédové se v pondělí od 19.00 středoevropského času postaví Německu, druhý a poslední zápas dne obstará výběr Česka s Finskem.
00:53 Nilson (Sahlin Wallenius)
40:57 V. Björck (Freij, Frondell)
46:28 Pettersson (Danielsson, Nilson)
59:13 Pettersson (Stenberg)
14:27 Waidacher (Muggli, Ustinkov)
38:22 Steiner (Ustinkov, Muggli)
Härenstam (Liv) – Sahlin Wallenius, Carell, Öhrqvist, Boumedienne, Håkansson, Freij, Johansson – Frondell (A), Nilson, Eklund – Stenberg, V. Björck, Genborg – Pettersson (A), Berglund (C), Krantz – Eriksson, Gästrin, Juustovaara Karlsson – Danielsson.
E. Neuenschwander (Kirsch) – Muggli (C), Ustinkov, Sansonnens, Johnson, Meier (A), Blessing, Geisser – Wey (A), J. Neuenschwander, Reber – Steiner, Grossniklaus, Antenen – Henry, Mottard, Aeschlimann – Cattin, Waidacher, Borradori – Körbler.
Rozhodčí: Mejzlík (CZE), Wuorenheimo (FIN) – Allan (USA), LaPointe (CAN)
Počet diváků: 4825