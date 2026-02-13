„Furt to jsou ale jenom lidi, dá se jim čelit,“ líčil přesvědčeně brankář Lukáš Dostál. „Byl to zápas nahoru a dolů, oni mají výborný tým, skill (dovednosti) na hokejce a v podstatě celých šedesát minut hráli stejně, házeli puky za nás, byli silní v soubojích. A měli i trochu štěstíčka. Dneska to nedopadlo.“
Proč? Například Tomáš Hertl soupeře označil za nejnadanější tým turnaje, obránce Radko Gudas pak zase za ten nejsehranější, nejlépe poskládaný.
„Je to tak, neodpočinete si, mají tam hráče s top rolemi v klubech NHL a dali dohromady výborný tým, nic lehkého,“ souhlasil také Martin Nečas.
Ten se i v poměrně slušně odehrané první třetině ocitl v šanci, když dojel až před brankáře Binningtona, kterého ale zblízka nepřekonal. Kromě toho ve velké příležitosti neuspěl zblízka střílející Kämpf nebo naopak s pokusem z úhlu Kaše.
„Začátek jsme neměli špatný, dvě třetiny od nás byly slušné, ale třetí už byla těžká. Asi tak bych to popsal,“ vypadlo z útočníka Colorada, který se ze zápasu i s Davidem Pastrňákem vesměs vytratil. Vzápětí dostal otázku, zda jeho tým mohl být lepší: „Ve třetí třetině ano, jinak dobrý, hráli jsme dobře.“
Kanada ale stejně byla po většinu utkání napřed. V rychlosti, hře s pukem i soubojích. Dovedla tvořit daleko komplexnější akce. A méně nepřesností.
„Udělali jsme pár chyb a z těch se musíme poučit, zejména kluci z Evropy. Však nehráli dva týdny,“ sdělil médiím Hertl, který za největší problém rovněž označoval poslední dvacetiminutovku. Do ní vstupoval národní tým už lehce odevzdaný.
A nakonec si v ní dalšími dvěma góly došel až pro velmi nelichotivé skóre.
„Beru to tak, že to je teprve první zápas,“ zůstával pozitivní Dostál. „Musíme to hodit za hlavu.“
„Dokázali jsme, že s Kanadou jde hrát. Alespoň v prvních dvou třetinách,“ doplnil Hertl.
Otázkou je, jaký rozdíl, pokud vůbec nějaký, by větší rozehranost zrovna proti zámořskému favoritovi nadělala. Však jednou ze zlomových chvil se stal nešťastný moment po Hronkově pádu, kdy volný Macklin Celebrini vstřelil po šikovné teči úvodní gól. Šest sekund před první pauzou.
„Nemůžeme uvěřit, že mu je teprve devatenáct!“ žasl Gudas. „Pro Kanadu je supr, že mají takového kluka, co může rovnou nastupovat na reprezentační úrovni. Není jen tak, že je suverénně nejlepším střelcem svého klubu v San Jose. Je úžasné ho sledovat.“
Nejen jeho, zdaleka ne. Zářící Kanaďané přidávali nádherné góly a s další kupou šancí Dostálovi zatápěli.
Český brankář se vytasil se svým nejvýraznějším momentem patrně v závěru 28. minuty, kdy při kanadském přečíslení roztažený nadvakrát vychytal nejlepšího hokejistu planety Connora McDavida.
„To je moje práce,“ odpověděl oblíbenou větou. „Je hezké, když takové hvězdě puk chytíte, ale pořád jde jen o jednu střelu na bránu.“
A obdobně nebezpečných jich bylo ještě daleko víc.
Navzdory české snaze.