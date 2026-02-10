Hokej muži na ZOH 2026: Češi zahájí proti Kanadě. Program a s kým se Češi ještě utkají

  7:02
Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast Rusů. Mužský turnaj začíná 11. února. Finále je na programu 22. února. Jaký je program hokejistů na ZOH 2026?

Jakub Flek na tréninku reprezentace při kempu před olympijskými hrami. | foto: ČTK

Program českých hokejistů na ZOH:

Program a rozpis zápasů
ZÁPASYDATUM / VÝSLEDEK
ČESKO – KanadaČtvrtek 12. února, 16:40
Francie – ČESKOPátek 13. února, 16:40
Švýcarsko – ČESKONeděle 15. února, 12:10

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Program olympijského turnaje mužů

Program a rozpis zápasů
ZÁPASYDATUM / VÝSLEDEK
Slovensko – FinskoStředa 11. února, 16:40
Švédsko – ItálieStředa 11. února, 21:10
Švýcarsko – FrancieČtvrtek 12. února, 12:10
ČESKO – KanadaČtvrtek 12. února, 16:40
Lotyšsko – USAČtvrtek 12. února, 21:10
Německo – DánskoČtvrtek 12. února, 21:10
Finsko – ŠvédskoPátek 13. února, 12:10
Itálie – SlovenskoPátek 13. února, 12:10
Francie – ČESKOPátek 13. února, 16:40
Kanada – ŠvýcarskoPátek 13. února, 21:10
Švédsko – SlovenskoSobota 14. února, 12:10
Německo – LotyšskoSobota 14. února, 12:10
Finsko – ItálieSobota 14. února, 16:40
USA – DánskoSobota 14. února, 21:10
Švýcarsko – ČESKONeděle 15. února, 12:10
Kanada – FrancieNeděle 15. února, 16:40
Dánsko – LotyšskoNeděle 15. února, 19:10
USA – NěmeckoNeděle 15. února, 21:10
Osmifinále 1Úterý 17. února, 12:10
Osmifinále 2Úterý 17. února, 12:10
Osmifinále 3Úterý 17. února, 16:40
Osmifinále 4Úterý 17. února, 21:10
Čtvrtfinále 1Středa 18. února, 12:10
Čtvrtfinále 2Středa 18. února, 14:10
Čtvrtfinále 3Středa 18. února, 16:40
Čtvrtfinále 4Středa 18. února, 21:10
Semifinále 1Pátek 20. února, 16:40
Semifinále 2Pátek 20. února, 21:10
O bronzSobota 21. února, 20:40
FináleNeděle 22. února, 13:40

Skupiny mužů na ZOH 2026

Po potvrzení neúčasti Ruska došlo k přeházení skupin podle nasazení ze žebříčku IIHF. Na hry se podívá také Francie, tedy doposud nejlepší nepostupující. Kromě ní vyzvou Češi ve skupině A také Kanadu a Švýcarsko.

A – Kanada, Švýcarsko, ČESKO, Francie
B – Finsko, Švédsko, Slovensko, Itálie
C – USA, Lotyšsko, Německo, Dánsko

Nominace mužských týmů na ZOH

ZeměKompletní nominace
ČeskoNominace Česka na ZOH 2026
KanadaNominace Kanady na ZOH 2026
USANominace USA na ZOH 2026
ŠvédskoNominace Švédska na ZOH 2026
FinskoNominace Finska na ZOH 2026
ŠvýcarskoNominace Švýcarska na ZOH
SlovenskoNominace Slovenska na ZOH
NěmeckoNominace Německa na ZOH
LotyšskoNominace Lotyšska na ZOH
DánskoNominace Dánska na ZOH
FrancieNominace Francie na ZOH 2026
ItálieNominace Itálie na ZOH 2026

Neúčast Ruska

V úterý 4. února vydala Mezinárodní hokejová federace (IIHF) oficiální prohlášení, ve kterém oznámila, že se ruské národní týmy nezúčastní žádných akcí pod její hlavičkou ani v sezoně 2025/26.

ZOH 2026: Kdy se Češi zapojí do bojů v Miláně a Cortině

Rozhodnutí IIHF potvrdil 27. května i Mezinárodní olympijský výbor (MOV): „Doporučení výkonného výboru z března 2023 týkající se týmů sportovců s ruským pasem zůstává v platnosti. Je založeno na skutečnosti, že skupinu neutrálních individuálních sportovců nelze ze své podstaty považovat za tým. Bereme na vědomí, že IIHF potvrdila, že se bude tímto doporučením řídit,“ dodal.

Na letních hrách v roce 2024 v Paříži mohli startovat ruští a běloruští sportovci pouze pod neutrální vlajkou a museli splňovat hned několik kvalifikačních kritérií. Nesměli mít například vazbu na armádu nebo podporovat ruskou stranu ve válce na Ukrajině.

ZOH 2026: Kde sledovat soutěže v Miláně a Cortině v televizi?

Češi a Češky na minulé olympiádě

Na ZOH 2022 by čeští hokejisté nejradši zapomněli. Turnaj nezačali vůbec dobře, když padli 1:2 s Dánskem. Následovaly sice dvě výhry proti Švýcarsku v nájezdech a Rusku v prodloužení, třetí místo ve skupině ale národní tým poslalo do osmifinále, kde ho čekala odveta se Švýcarskem. A tu na rozdíl od skupinového klání nezvládl a zapsal nejhorší výsledek v historii (deváté místo).

Výsledky mužského národního týmu na ZOH
ROKUMÍSTĚNÍDĚJIŠTĚ
20229. místoPeking (Čína)
20184. místoPchjongčchang (Jižní Korea)
20146. místoSoči (Rusko)
20107. místoVancouver (Kanada)
20063. místoTurín (Itálie)
20027. místoSalt Lake City (USA)
19981. místoNagano (Japonsko)
19945. místoLillehammer (Norsko)

ZOH 2026: Program, kdy a kde sledovat české sportovce na hrách v Miláně a Cortině?

Medailisté z posledních ZOH

Vítězové hokejového turnaje na ZOH
ZOHMužský turnajŽenský turnaj
20221. Finsko, 2. ROV, 3. Slovensko1. Kanada, 2. USA, 3. Finsko
20181. Olympijští sportovci z Ruska, 2. Německo, 3. Kanada1. USA, 2. Kanada, 3. Finsko
20141. Kanada, 2. Švédsko, 3. Finsko1. Kanada, 2. USA, 3. Švýcarsko
20101. Kanada, 2. USA, 3. Finsko1. Kanada, 2. USA, 3. Finsko
20061. Švédsko, 2. Finsko, 3. ČESKO1. Kanada, 2. Švédsko, 3. USA
20021. Kanada, 2. USA, 3. Rusko1. Kanada, 2. USA, 3. Švédsko
19981. ČESKO, 2. Rusko, 3. Finsko1. USA, 2. Kanada, 3. Finsko
19941. Švédsko, 2. Kanada, 3. Finsko

Kde souboje na ledě sledovat

  • Nejdůležitější okamžiky českého týmu a hlavní medailové bitvy najdete v programu České televize na kanálu ČT sport a na webové platformě ČT sport Plus.
  • Celkový obsah premiérového programu v České televizi však nesmí přesáhnout 300 hodin, protože vlastní pouze sublicenci od držitele celoevropských práv, společnosti Warner Bros. Discovery.
  • Přenosy všech olympijských soutěží nabídnou stanice Eurosport 1 a Eurosport 2 a také jejich streamovací služba HBO Max (většinou bez českého komentáře).
  • HBO Max můžete na tři měsíce získat zcela zdarma, pokud se stanete novým členem programu iDNES Premium na jeden rok! Nabídka platí i pro stávající uživatele, kteří si své roční předplatné prodlouží.

Zimní olympiáda kompletně. Balíček iDNES Premium a HBO Max vyjde na 349 korun
