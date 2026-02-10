Program českých hokejistů na ZOH:
Program olympijského turnaje mužů
Program a rozpis zápasů
|ZÁPASY
|DATUM / VÝSLEDEK
|Slovensko – Finsko
|Středa 11. února, 16:40
|Švédsko – Itálie
|Středa 11. února, 21:10
|Švýcarsko – Francie
|Čtvrtek 12. února, 12:10
|ČESKO – Kanada
|Čtvrtek 12. února, 16:40
|Lotyšsko – USA
|Čtvrtek 12. února, 21:10
|Německo – Dánsko
|Čtvrtek 12. února, 21:10
|Finsko – Švédsko
|Pátek 13. února, 12:10
|Itálie – Slovensko
|Pátek 13. února, 12:10
|Francie – ČESKO
|Pátek 13. února, 16:40
|Kanada – Švýcarsko
|Pátek 13. února, 21:10
|Švédsko – Slovensko
|Sobota 14. února, 12:10
|Německo – Lotyšsko
|Sobota 14. února, 12:10
|Finsko – Itálie
|Sobota 14. února, 16:40
|USA – Dánsko
|Sobota 14. února, 21:10
|Švýcarsko – ČESKO
|Neděle 15. února, 12:10
|Kanada – Francie
|Neděle 15. února, 16:40
|Dánsko – Lotyšsko
|Neděle 15. února, 19:10
|USA – Německo
|Neděle 15. února, 21:10
|Osmifinále 1
|Úterý 17. února, 12:10
|Osmifinále 2
|Úterý 17. února, 12:10
|Osmifinále 3
|Úterý 17. února, 16:40
|Osmifinále 4
|Úterý 17. února, 21:10
|Čtvrtfinále 1
|Středa 18. února, 12:10
|Čtvrtfinále 2
|Středa 18. února, 14:10
|Čtvrtfinále 3
|Středa 18. února, 16:40
|Čtvrtfinále 4
|Středa 18. února, 21:10
|Semifinále 1
|Pátek 20. února, 16:40
|Semifinále 2
|Pátek 20. února, 21:10
|O bronz
|Sobota 21. února, 20:40
|Finále
|Neděle 22. února, 13:40
Skupiny mužů na ZOH 2026
Po potvrzení neúčasti Ruska došlo k přeházení skupin podle nasazení ze žebříčku IIHF. Na hry se podívá také Francie, tedy doposud nejlepší nepostupující. Kromě ní vyzvou Češi ve skupině A také Kanadu a Švýcarsko.
A – Kanada, Švýcarsko, ČESKO, Francie
B – Finsko, Švédsko, Slovensko, Itálie
C – USA, Lotyšsko, Německo, Dánsko
Nominace mužských týmů na ZOH
Neúčast Ruska
V úterý 4. února vydala Mezinárodní hokejová federace (IIHF) oficiální prohlášení, ve kterém oznámila, že se ruské národní týmy nezúčastní žádných akcí pod její hlavičkou ani v sezoně 2025/26.
Rozhodnutí IIHF potvrdil 27. května i Mezinárodní olympijský výbor (MOV): „Doporučení výkonného výboru z března 2023 týkající se týmů sportovců s ruským pasem zůstává v platnosti. Je založeno na skutečnosti, že skupinu neutrálních individuálních sportovců nelze ze své podstaty považovat za tým. Bereme na vědomí, že IIHF potvrdila, že se bude tímto doporučením řídit,“ dodal.
Na letních hrách v roce 2024 v Paříži mohli startovat ruští a běloruští sportovci pouze pod neutrální vlajkou a museli splňovat hned několik kvalifikačních kritérií. Nesměli mít například vazbu na armádu nebo podporovat ruskou stranu ve válce na Ukrajině.
Češi a Češky na minulé olympiádě
Na ZOH 2022 by čeští hokejisté nejradši zapomněli. Turnaj nezačali vůbec dobře, když padli 1:2 s Dánskem. Následovaly sice dvě výhry proti Švýcarsku v nájezdech a Rusku v prodloužení, třetí místo ve skupině ale národní tým poslalo do osmifinále, kde ho čekala odveta se Švýcarskem. A tu na rozdíl od skupinového klání nezvládl a zapsal nejhorší výsledek v historii (deváté místo).
Výsledky mužského národního týmu na ZOH
|ROK
|UMÍSTĚNÍ
|DĚJIŠTĚ
|2022
|9. místo
|Peking (Čína)
|2018
|4. místo
|Pchjongčchang (Jižní Korea)
|2014
|6. místo
|Soči (Rusko)
|2010
|7. místo
|Vancouver (Kanada)
|2006
|3. místo
|Turín (Itálie)
|2002
|7. místo
|Salt Lake City (USA)
|1998
|1. místo
|Nagano (Japonsko)
|1994
|5. místo
|Lillehammer (Norsko)
Medailisté z posledních ZOH
Vítězové hokejového turnaje na ZOH
|ZOH
|Mužský turnaj
|Ženský turnaj
|2022
|1. Finsko, 2. ROV, 3. Slovensko
|1. Kanada, 2. USA, 3. Finsko
|2018
|1. Olympijští sportovci z Ruska, 2. Německo, 3. Kanada
|1. USA, 2. Kanada, 3. Finsko
|2014
|1. Kanada, 2. Švédsko, 3. Finsko
|1. Kanada, 2. USA, 3. Švýcarsko
|2010
|1. Kanada, 2. USA, 3. Finsko
|1. Kanada, 2. USA, 3. Finsko
|2006
|1. Švédsko, 2. Finsko, 3. ČESKO
|1. Kanada, 2. Švédsko, 3. USA
|2002
|1. Kanada, 2. USA, 3. Rusko
|1. Kanada, 2. USA, 3. Švédsko
|1998
|1. ČESKO, 2. Rusko, 3. Finsko
|1. USA, 2. Kanada, 3. Finsko
|1994
|1. Švédsko, 2. Kanada, 3. Finsko
Kde souboje na ledě sledovat
- Nejdůležitější okamžiky českého týmu a hlavní medailové bitvy najdete v programu České televize na kanálu ČT sport a na webové platformě ČT sport Plus.
- Celkový obsah premiérového programu v České televizi však nesmí přesáhnout 300 hodin, protože vlastní pouze sublicenci od držitele celoevropských práv, společnosti Warner Bros. Discovery.
- Přenosy všech olympijských soutěží nabídnou stanice Eurosport 1 a Eurosport 2 a také jejich streamovací služba HBO Max (většinou bez českého komentáře).
- HBO Max můžete na tři měsíce získat zcela zdarma, pokud se stanete novým členem programu iDNES Premium na jeden rok! Nabídka platí i pro stávající uživatele, kteří si své roční předplatné prodlouží.