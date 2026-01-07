Hokej na ZOH 2026
Program play off olympijského turnaje hokejistů
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|Datum a čas
|Finále
|–
|Neděle 22. února, 13:40
|O bronz
|–
|Sobota 21. února, 20:40
|Semifinále 2
|USA – Slovensko
|Pátek 20. února, 21:10
|Semifinále 1
|Kanada – Finsko
|3:2
|Pátek 20. února, 16:40
|Čtvrtfinále
|USA – Švédsko
|2:1P
|Středa 18. února, 21:10
|Čtvrtfinále
|Finsko – Švýcarsko
|3:2P
|Středa 18. února, 18:10
|Čtvrtfinále
|Kanada – ČESKO
|4:3P
|Středa 18. února, 16:40
|Čtvrtfinále
|Slovensko – Německo
|6:2
|Středa 18. února, 12:10
|Osmifinále
|Švédsko – Lotyšsko
|5:1
|Úterý 17. února, 21:10
|Osmifinále
|ČESKO – Dánsko
|3:2
|Úterý 17. února, 16:40
|Osmifinále
|Německo – Francie
|5:1
|Úterý 17. února, 12:10
|Osmifinále
|Švýcarsko – Itálie
|3:0
|Úterý 17. února, 12:10
Výsledky českých hokejistů na ZOH:
|ZÁPASY
|DATUM / VÝSLEDEK
|ČESKO – Kanada
|0:5
|Francie – ČESKO
|3:6
|Švýcarsko – ČESKO
|4:3P
|ČESKO – Dánsko (osmifinále)
|3:2
|Kanada – ČESKO (čtvrtfinále)
|4:3P
Skupiny mužů na ZOH 2026
Po potvrzení neúčasti Ruska došlo k přeházení skupin podle nasazení ze žebříčku IIHF. Na hry se dostala také Francie, tedy doposud nejlepší nepostupující. Kromě ní mají Češi ve skupině A také Kanadu a Švýcarsko.
A – Kanada, Švýcarsko, ČESKO, Francie
Systém hokejového turnaje mužů na ZOH 2026
V mužském turnaji jsou tři základní skupiny po čtyřech týmech.
- Vítěz každé skupiny postupuje přímo do čtvrtfinále.
- Nejlepší tým na druhém místě ze všech tří skupin také postupuje přímo do čtvrtfinále (kritéria pro rozhodování: počet bodů, skóre, vyšší počet vstřelených gólů, postavení v žebříčku IIHF před turnajem)
- Zbývajících osm týmů se utká ve vyřazovacích osmifinálových zápasech o čtyři zbývající místa ve čtvrtfinále.
- K rozdělení dvojic pro osmifinále poslouží minitabulka
Jak se vytvoří minitabulka pro osmifinále?
1️⃣ Nejprve se řadí podle umístění ve skupině: nejdříve zbývající týmy z 2. míst, poté všechny týmy ze 3. míst, nakonec týmy ze 4. míst.
2️⃣ U týmů se stejným umístěním ve skupině, rozhoduje: počet bodů, skóre, vyšší počet vstřelených gólů, postavení v žebříčku IIHF.
- Po seřazení týmů do minitabulky se hraje podle klíče:
- 5 vs. 12
- 6 vs. 11
- 7 vs. 10
- 8 vs. 9
Minitabulka pro vytvoření osmifinálových dvojic:
|Pořadí
|Tým (pořadí ve skupině)
|Z
|B
|Skóre
|1.
|Kanada (1.)
|3
|9
|20:3
|2.
|USA (1.)
|3
|6
|16:5
|3.
|Slovensko (1.)
|3
|6
|10:8
|4.
|Finsko (2.)
|3
|6
|16:5
|5.
|Švýcarsko (2.)
|3
|5
|9:8
|6.
|Německo (2.)
|3
|3
|7:10
|7.
|Švédsko (3.)
|3
|6
|11:9
|8.
|Česko (3.)
|3
|4
|9:12
|9.
|Dánsko (3.)
|3
|3
|8:11
|10.
|Lotyšsko (4.)
|3
|3
|7:12
|11.
|Francie (4.)
|3
|0
|5:20
|12.
|Itálie (4.)
|3
|0
|4:19
Výsledky českých hokejistek na ZOH
- České hokejistky skončily ve skupině A na třetím místě a ve čtvrtfinále narazily na Švédsko, které suverénně ovládlo skupinu B. Po velkém boji mu podlehly 0:2 a sen o medaili pro ně skončil.
|ZÁPASY
|DATUM / VÝSLEDEK
|USA – ČESKO
|5:1
|ČESKO – Švýcarsko
|3:4N
|ČESKO – Finsko
|2:0
|Kanada – ČESKO
|5:1
|ČESKO – Švédsko (čtvrtfinále)
|0:2
Program olympijského turnaje žen
|Čtvrtfinále 1: ČESKO – Švédsko
|0:2
|Čtvrtfinále 2: USA – Itálie
|6:0
|Čtvrtfinále 3: Kanada – Německo
|5:1
|Čtvrtfinále 4: Finsko – Švýcarsko
|0:1
|Semifinále 1 : USA – Švédsko
|5:0
|Semifinále 2 : Kanada – Švýcarsko
|2:1
|O bronz: Švýcarsko – Švédsko
|1:2P
|Finále: USA – Kanada
|2:1P
|ZÁPASY
|DATUM / VÝSLEDEK
|Švédsko – Německo
|4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
|Itálie – Francie
|4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
|USA – ČESKO
|5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
|Finsko – Kanada
|Čtvrtek 5. února, 21:10 – odloženo
|Francie – Japonsko
|2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
|ČESKO – Švýcarsko
|3:4N (2:1, 0:0, 1:2)
|Německo – Japonsko
|5:2 (3:0, 2:2, 0:0)
|Švédsko – Itálie
|1:6 (0:1, 1:3, 0:2)
|USA – Finsko
|5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
|Švýcarsko – Kanada
|0:4 (0:0, 0:1, 0:3)
|Francie – Švédsko
|0:4 (0:3, 0:1, 0:0)
|ČESKO – Finsko
|2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
|Japonsko – Itálie
|2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
|Německo – Francie
|2:1 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)
|Švýcarsko – USA
|0:5 (0:1, 0:1, 0:3)
|Kanada – ČESKO
|5:1 (4:0, 1:0, 0:1)
|Japonsko – Švédsko
|0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
|Itálie – Německo
|1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
|Kanada – USA
|0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
|Finsko – Švýcarsko
|3:1 (0:0, 3:1, 0:0)
|Finsko – Kanada
|0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
|Čtvrtfinále 1: ČESKO – Švédsko
|0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
|Čtvrtfinále 2: USA – Itálie
|6:0 (1:0, 5:0, 0:0)
|Čtvrtfinále 3: Kanada – Německo
|5:1 (2:0, 1:0, 2:1)
|Čtvrtfinále 4: Finsko – Švýcarsko
|0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
|Semifinále 1: USA – Švédsko
|5:0 (1:0, 4:0, 0:0)
|Semifinále 2: Kanada – Švýcarsko
|2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
|O bronz: Švýcarsko – Švédsko
|2:1P (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)
|Finále: USA – Kanada
|2:1P (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)
Skupiny žen na ZOH 2026
A – Kanada, USA, Finsko, ČESKO, Švýcarsko
Jistotu účasti podle žebříčku IIHF měla Kanada, USA, Finsko, Česko a Švýcarsko. Nebude chybět ani Francie a stejně jako v mužské kategorii se na turnaji představí také domácí Itálie.
O zbylých třech volných místech rozhodly tři kvalifikační skupiny, ze kterých si účast v Itálii zajistilo Japonsko, Švédsko a Německo.
Nominace mužských týmů na ZOH
|Země
|Kompletní nominace
|Česko
|Nominace Česka na ZOH 2026
|Kanada
|Nominace Kanady na ZOH 2026
|USA
|Nominace USA na ZOH 2026
|Švédsko
|Nominace Švédska na ZOH 2026
|Finsko
|Nominace Finska na ZOH 2026
|Švýcarsko
|Nominace Švýcarska na ZOH
|Slovensko
|Nominace Slovenska na ZOH
|Německo
|Nominace Německa na ZOH
|Lotyšsko
|Nominace Lotyšska na ZOH
|Dánsko
|Nominace Dánska na ZOH
|Francie
|Nominace Francie na ZOH 2026
|Itálie
|Nominace Itálie na ZOH 2026
Nominace českých hokejistek
Kanadská trenérka ženské hokejové reprezentace Carla MacLeodová se v nominaci na olympijské hry v Miláně rozhodla vsadit na hráčky, které se představily na loňském mistrovství světa v Českých Budějovicích, kde Češky prohrály zápas o bronz a obsadily čtvrté místo. Z třiadvacetičlenného kádru jich na vrcholné akci minulé sezony startovalo jednadvacet.
Nominace českých hokejistek na olympiádu
Brankářky: Julie Pejšová (Milevsko), Klára Peslarová (Brynäs/Švéd.), Michaela Hesová (Dartmouth College/NCAA)
obránkyně: Sára Čajanová (Brynäs/Švéd.), Dominika Lásková (SDE Hockey/Švéd.), Noemi Neubauerová (Zug/Švýc.), Daniela Pejšová (Boston/PWHL), Klára Seroiszková (Davos/Švýc.), Aneta Tejralová (Seattle/PWHL), Andrea Trnková (Clarkson University/NCAA)
útočnice: Klára Hymlárová, Denisa Křížová (obě Minnesota/PWHL), Barbora Juříčková (Hämeenlinna/Fin.), Vendula Přibylová (MoDo Hockey/Švéd.), Linda Vocetková (Djurgaarden/Švéd.), Tereza Pištěková (SDE Hockey/Švéd.), Michaela Pejzlová (Ambri Piotta/Švýc.), Kristýna Kaltounková (New York/PWHL), Natálie Mlýnková (Montreal/PWHL), Kateřina Mrázová (Ottawa/PWHL), Tereza Vanišová (Vancouver/PWHL), Tereza Plosová (Universita Minnesota/NCAA), Adéla Šapovalivová (Universita Wisconsin/NCAA)
Neúčast Ruska
V úterý 4. února vydala Mezinárodní hokejová federace (IIHF) oficiální prohlášení, ve kterém oznámila, že se ruské národní týmy nezúčastní žádných akcí pod její hlavičkou ani v sezoně 2025/26.
Rozhodnutí IIHF potvrdil 27. května i Mezinárodní olympijský výbor (MOV): „Doporučení výkonného výboru z března 2023 týkající se týmů sportovců s ruským pasem zůstává v platnosti. Je založeno na skutečnosti, že skupinu neutrálních individuálních sportovců nelze ze své podstaty považovat za tým. Bereme na vědomí, že IIHF potvrdila, že se bude tímto doporučením řídit,“ dodal.
Na letních hrách v roce 2024 v Paříži mohli startovat ruští a běloruští sportovci pouze pod neutrální vlajkou a museli splňovat hned několik kvalifikačních kritérií. Nesměli mít například vazbu na armádu nebo podporovat ruskou stranu ve válce na Ukrajině.
Češi a Češky na minulé olympiádě
Na ZOH 2022 by čeští hokejisté nejradši zapomněli. Turnaj nezačali vůbec dobře, když padli 1:2 s Dánskem. Následovaly sice dvě výhry proti Švýcarsku v nájezdech a Rusku v prodloužení, třetí místo ve skupině ale národní tým poslalo do osmifinále, kde ho čekala odveta se Švýcarskem. A tu na rozdíl od skupinového klání nezvládl a zapsal nejhorší výsledek v historii (deváté místo).
|ROK
|UMÍSTĚNÍ
|DĚJIŠTĚ
|2022
|9. místo
|Peking (Čína)
|2018
|4. místo
|Pchjongčchang (Jižní Korea)
|2014
|6. místo
|Soči (Rusko)
|2010
|7. místo
|Vancouver (Kanada)
|2006
|3. místo
|Turín (Itálie)
|2002
|7. místo
|Salt Lake City (USA)
|1998
|1. místo
|Nagano (Japonsko)
|1994
|5. místo
|Lillehammer (Norsko)
Češky se na olympiádu podívaly v roce 2022 vůbec poprvé v historii, když uspěly v domácí kvalifikaci v Chomutově. V Pekingu porazily ve skupině B Čínu, Švédsko a na nájezdy Japonsko, naopak nestačily na Dánky. Ve čtvrtfinále narazily na favorizované Spojené státy, se kterými ještě ve třetí třetině držely krok, nakonec ale vypadly po porážce 1:4 a skončily na celkovém sedmém místě.
Medailisté z posledních ZOH
|ZOH
|Mužský turnaj
|Ženský turnaj
|2022
|1. Finsko, 2. ROV, 3. Slovensko
|1. Kanada, 2. USA, 3. Finsko
|2018
|1. Olympijští sportovci z Ruska, 2. Německo, 3. Kanada
|1. USA, 2. Kanada, 3. Finsko
|2014
|1. Kanada, 2. Švédsko, 3. Finsko
|1. Kanada, 2. USA, 3. Švýcarsko
|2010
|1. Kanada, 2. USA, 3. Finsko
|1. Kanada, 2. USA, 3. Finsko
|2006
|1. Švédsko, 2. Finsko, 3. ČESKO
|1. Kanada, 2. Švédsko, 3. USA
|2002
|1. Kanada, 2. USA, 3. Rusko
|1. Kanada, 2. USA, 3. Švédsko
|1998
|1. ČESKO, 2. Rusko, 3. Finsko
|1. USA, 2. Kanada, 3. Finsko
|1994
|1. Švédsko, 2. Kanada, 3. Finsko