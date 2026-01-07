Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro semifinále, Češi

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení. Jaký je další program hokeje na ZOH 2026?
Hokej na ZOH 2026

Program play off olympijského turnaje hokejistů

KoloZápasVýsledekDatum a čas
FináleNeděle 22. února, 13:40
O bronzSobota 21. února, 20:40
Semifinále 2USA – SlovenskoPátek 20. února, 21:10
Semifinále 1Kanada – Finsko3:2Pátek 20. února, 16:40
ČtvrtfináleUSA – Švédsko 2:1PStředa 18. února, 21:10
ČtvrtfináleFinsko – Švýcarsko 3:2PStředa 18. února, 18:10
ČtvrtfináleKanada – ČESKO 4:3PStředa 18. února, 16:40
ČtvrtfináleSlovensko – Německo 6:2Středa 18. února, 12:10
OsmifináleŠvédsko – Lotyšsko 5:1Úterý 17. února, 21:10
OsmifináleČESKO – Dánsko 3:2Úterý 17. února, 16:40
OsmifináleNěmecko – Francie 5:1Úterý 17. února, 12:10
OsmifináleŠvýcarsko – Itálie 3:0Úterý 17. února, 12:10

Výsledky českých hokejistů na ZOH:

Program a rozpis zápasů
ZÁPASYDATUM / VÝSLEDEK
ČESKO – Kanada0:5
Francie – ČESKO3:6
Švýcarsko – ČESKO4:3P
ČESKO – Dánsko (osmifinále)3:2
Kanada – ČESKO (čtvrtfinále)4:3P
Program a rozpis zápasů ve skupinách
ZÁPASYDATUM / VÝSLEDEK
Slovensko – Finsko4:1
Švédsko – Itálie5:2
Švýcarsko – Francie4:0
ČESKO – Kanada0:5
Lotyšsko – USA1:5
Německo – Dánsko3:1
Finsko – Švédsko4:1
Itálie – Slovensko2:3
Francie – ČESKO3:6
Kanada – Švýcarsko5:1
Švédsko – Slovensko5:3
Německo – Lotyšsko3:4
Finsko – Itálie11:0
USA – Dánsko6:3
Švýcarsko – ČESKO4:3P
Kanada – Francie10:2
Dánsko – Lotyšsko4:2
USA – Německo5:1

Skupiny mužů na ZOH 2026

Po potvrzení neúčasti Ruska došlo k přeházení skupin podle nasazení ze žebříčku IIHF. Na hry se dostala také Francie, tedy doposud nejlepší nepostupující. Kromě ní mají Češi ve skupině A také Kanadu a Švýcarsko.

A – Kanada, Švýcarsko, ČESKO, Francie
B – Finsko, Švédsko, Slovensko, Itálie
C – USA, Lotyšsko, Německo, Dánsko

Systém hokejového turnaje mužů na ZOH 2026

V mužském turnaji jsou tři základní skupiny po čtyřech týmech.

  • Vítěz každé skupiny postupuje přímo do čtvrtfinále.
  • Nejlepší tým na druhém místě ze všech tří skupin také postupuje přímo do čtvrtfinále (kritéria pro rozhodování: počet bodů, skóre, vyšší počet vstřelených gólů, postavení v žebříčku IIHF před turnajem)
  • Zbývajících osm týmů se utká ve vyřazovacích osmifinálových zápasech o čtyři zbývající místa ve čtvrtfinále.
  • K rozdělení dvojic pro osmifinále poslouží minitabulka

Jak se vytvoří minitabulka pro osmifinále?

1️⃣ Nejprve se řadí podle umístění ve skupině: nejdříve zbývající týmy z 2. míst, poté všechny týmy ze 3. míst, nakonec týmy ze 4. míst.

2️⃣ U týmů se stejným umístěním ve skupině, rozhoduje: počet bodů, skóre, vyšší počet vstřelených gólů, postavení v žebříčku IIHF.

  • Po seřazení týmů do minitabulky se hraje podle klíče:
    • 5 vs. 12
    • 6 vs. 11
    • 7 vs. 10
    • 8 vs. 9

Minitabulka pro vytvoření osmifinálových dvojic:

PořadíTým (pořadí ve skupině)ZBSkóre
1.Kanada (1.)3920:3
2.USA (1.)3616:5
3.Slovensko (1.)3610:8
4.Finsko (2.)3616:5
5.Švýcarsko (2.)359:8
6.Německo (2.)337:10
7.Švédsko (3.)3611:9
8.Česko (3.)349:12
9.Dánsko (3.)338:11
10.Lotyšsko (4.)337:12
11.Francie (4.)305:20
12.Itálie (4.)304:19

Výsledky českých hokejistek na ZOH

  • České hokejistky skončily ve skupině A na třetím místě a ve čtvrtfinále narazily na Švédsko, které suverénně ovládlo skupinu B. Po velkém boji mu podlehly 0:2 a sen o medaili pro ně skončil.
Program a rozpis zápasů
ZÁPASYDATUM / VÝSLEDEK
USA – ČESKO5:1
ČESKO – Švýcarsko3:4N
ČESKO – Finsko2:0
Kanada – ČESKO5:1
ČESKO – Švédsko (čtvrtfinále)0:2

Program olympijského turnaje žen

Program a rozpis zápasů play off
Čtvrtfinále 1: ČESKO – Švédsko0:2
Čtvrtfinále 2: USA – Itálie6:0
Čtvrtfinále 3: Kanada – Německo5:1
Čtvrtfinále 4: Finsko – Švýcarsko0:1
Semifinále 1 : USA – Švédsko 5:0
Semifinále 2 : Kanada – Švýcarsko 2:1
O bronz: Švýcarsko – Švédsko 1:2P
Finále: USA – Kanada 2:1P
Program a rozpis zápasů
ZÁPASYDATUM / VÝSLEDEK
Švédsko – Německo4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Itálie – Francie4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
USA – ČESKO5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
Finsko – KanadaČtvrtek 5. února, 21:10 – odloženo
Francie – Japonsko2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
ČESKO – Švýcarsko3:4N (2:1, 0:0, 1:2)
Německo – Japonsko5:2 (3:0, 2:2, 0:0)
Švédsko – Itálie1:6 (0:1, 1:3, 0:2)
USA – Finsko5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Švýcarsko – Kanada0:4 (0:0, 0:1, 0:3)
Francie – Švédsko0:4 (0:3, 0:1, 0:0)
ČESKO – Finsko2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Japonsko – Itálie2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
Německo – Francie2:1 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)
Švýcarsko – USA0:5 (0:1, 0:1, 0:3)
Kanada – ČESKO5:1 (4:0, 1:0, 0:1)
Japonsko – Švédsko0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Itálie – Německo1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Kanada – USA0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Finsko – Švýcarsko3:1 (0:0, 3:1, 0:0)
Finsko – Kanada0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
Čtvrtfinále 1: ČESKO – Švédsko0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Čtvrtfinále 2: USA – Itálie6:0 (1:0, 5:0, 0:0)
Čtvrtfinále 3: Kanada – Německo5:1 (2:0, 1:0, 2:1)
Čtvrtfinále 4: Finsko – Švýcarsko0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Semifinále 1: USA – Švédsko5:0 (1:0, 4:0, 0:0)
Semifinále 2: Kanada – Švýcarsko2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
O bronz: Švýcarsko – Švédsko2:1P (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)
Finále: USA – Kanada2:1P (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)

Skupiny žen na ZOH 2026

A – Kanada, USA, Finsko, ČESKO, Švýcarsko
B – Francie, Německo, Švédsko, Japonsko, Itálie

Jistotu účasti podle žebříčku IIHF měla Kanada, USA, Finsko, Česko a Švýcarsko. Nebude chybět ani Francie a stejně jako v mužské kategorii se na turnaji představí také domácí Itálie.

České hokejistky slaví postup na olympijské hry v Pekingu.

O zbylých třech volných místech rozhodly tři kvalifikační skupiny, ze kterých si účast v Itálii zajistilo Japonsko, Švédsko a Německo.

Nominace mužských týmů na ZOH

ZeměKompletní nominace
ČeskoNominace Česka na ZOH 2026
KanadaNominace Kanady na ZOH 2026
USANominace USA na ZOH 2026
ŠvédskoNominace Švédska na ZOH 2026
FinskoNominace Finska na ZOH 2026
ŠvýcarskoNominace Švýcarska na ZOH
SlovenskoNominace Slovenska na ZOH
NěmeckoNominace Německa na ZOH
LotyšskoNominace Lotyšska na ZOH
DánskoNominace Dánska na ZOH
FrancieNominace Francie na ZOH 2026
ItálieNominace Itálie na ZOH 2026

Nominace českých hokejistek

Kanadská trenérka ženské hokejové reprezentace Carla MacLeodová se v nominaci na olympijské hry v Miláně rozhodla vsadit na hráčky, které se představily na loňském mistrovství světa v Českých Budějovicích, kde Češky prohrály zápas o bronz a obsadily čtvrté místo. Z třiadvacetičlenného kádru jich na vrcholné akci minulé sezony startovalo jednadvacet.

Nominace českých hokejistek na olympiádu

Brankářky: Julie Pejšová (Milevsko), Klára Peslarová (Brynäs/Švéd.), Michaela Hesová (Dartmouth College/NCAA)

obránkyně: Sára Čajanová (Brynäs/Švéd.), Dominika Lásková (SDE Hockey/Švéd.), Noemi Neubauerová (Zug/Švýc.), Daniela Pejšová (Boston/PWHL), Klára Seroiszková (Davos/Švýc.), Aneta Tejralová (Seattle/PWHL), Andrea Trnková (Clarkson University/NCAA)

útočnice: Klára Hymlárová, Denisa Křížová (obě Minnesota/PWHL), Barbora Juříčková (Hämeenlinna/Fin.), Vendula Přibylová (MoDo Hockey/Švéd.), Linda Vocetková (Djurgaarden/Švéd.), Tereza Pištěková (SDE Hockey/Švéd.), Michaela Pejzlová (Ambri Piotta/Švýc.), Kristýna Kaltounková (New York/PWHL), Natálie Mlýnková (Montreal/PWHL), Kateřina Mrázová (Ottawa/PWHL), Tereza Vanišová (Vancouver/PWHL), Tereza Plosová (Universita Minnesota/NCAA), Adéla Šapovalivová (Universita Wisconsin/NCAA)

Neúčast Ruska

V úterý 4. února vydala Mezinárodní hokejová federace (IIHF) oficiální prohlášení, ve kterém oznámila, že se ruské národní týmy nezúčastní žádných akcí pod její hlavičkou ani v sezoně 2025/26.

Rozhodnutí IIHF potvrdil 27. května i Mezinárodní olympijský výbor (MOV): „Doporučení výkonného výboru z března 2023 týkající se týmů sportovců s ruským pasem zůstává v platnosti. Je založeno na skutečnosti, že skupinu neutrálních individuálních sportovců nelze ze své podstaty považovat za tým. Bereme na vědomí, že IIHF potvrdila, že se bude tímto doporučením řídit,“ dodal.

Na letních hrách v roce 2024 v Paříži mohli startovat ruští a běloruští sportovci pouze pod neutrální vlajkou a museli splňovat hned několik kvalifikačních kritérií. Nesměli mít například vazbu na armádu nebo podporovat ruskou stranu ve válce na Ukrajině.

Češi a Češky na minulé olympiádě

Na ZOH 2022 by čeští hokejisté nejradši zapomněli. Turnaj nezačali vůbec dobře, když padli 1:2 s Dánskem. Následovaly sice dvě výhry proti Švýcarsku v nájezdech a Rusku v prodloužení, třetí místo ve skupině ale národní tým poslalo do osmifinále, kde ho čekala odveta se Švýcarskem. A tu na rozdíl od skupinového klání nezvládl a zapsal nejhorší výsledek v historii (deváté místo).

Výsledky mužského národního týmu na ZOH
ROKUMÍSTĚNÍDĚJIŠTĚ
20229. místoPeking (Čína)
20184. místoPchjongčchang (Jižní Korea)
20146. místoSoči (Rusko)
20107. místoVancouver (Kanada)
20063. místoTurín (Itálie)
20027. místoSalt Lake City (USA)
19981. místoNagano (Japonsko)
19945. místoLillehammer (Norsko)

Češky se na olympiádu podívaly v roce 2022 vůbec poprvé v historii, když uspěly v domácí kvalifikaci v Chomutově. V Pekingu porazily ve skupině B Čínu, Švédsko a na nájezdy Japonsko, naopak nestačily na Dánky. Ve čtvrtfinále narazily na favorizované Spojené státy, se kterými ještě ve třetí třetině držely krok, nakonec ale vypadly po porážce 1:4 a skončily na celkovém sedmém místě.

Medailisté z posledních ZOH

Vítězové hokejového turnaje na ZOH
ZOHMužský turnajŽenský turnaj
20221. Finsko, 2. ROV, 3. Slovensko1. Kanada, 2. USA, 3. Finsko
20181. Olympijští sportovci z Ruska, 2. Německo, 3. Kanada1. USA, 2. Kanada, 3. Finsko
20141. Kanada, 2. Švédsko, 3. Finsko1. Kanada, 2. USA, 3. Švýcarsko
20101. Kanada, 2. USA, 3. Finsko1. Kanada, 2. USA, 3. Finsko
20061. Švédsko, 2. Finsko, 3. ČESKO1. Kanada, 2. Švédsko, 3. USA
20021. Kanada, 2. USA, 3. Rusko1. Kanada, 2. USA, 3. Švédsko
19981. ČESKO, 2. Rusko, 3. Finsko1. USA, 2. Kanada, 3. Finsko
19941. Švédsko, 2. Kanada, 3. Finsko
