Program hokeje na ZOH 2026
- Ženský turnaj se hraje od 5. do 19. února
- Mužský turnaj začíná 11. února. Finále je na programu 22. 2. od 13:10
Program českých hokejistů na ZOH:
|ZÁPASY
|DATUM / VÝSLEDEK
|ČESKO – Kanada
|Čtvrtek 12. února, 16:40
|Francie – ČESKO
|Pátek 13. února, 16:40
|Švýcarsko – ČESKO
|Neděle 15. února, 12:10
Program olympijského turnaje mužů
|ZÁPASY
|DATUM / VÝSLEDEK
|Slovensko – Finsko
|Středa 11. února, 16:40
|Švédsko – Itálie
|Středa 11. února, 21:10
|Švýcarsko – Francie
|Čtvrtek 12. února, 12:10
|ČESKO – Kanada
|Čtvrtek 12. února, 16:40
|Lotyšsko – USA
|Čtvrtek 12. února, 21:10
|Německo – Dánsko
|Čtvrtek 12. února, 21:10
|Finsko – Švédsko
|Pátek 13. února, 12:10
|Itálie – Slovensko
|Pátek 13. února, 12:10
|Francie – ČESKO
|Pátek 13. února, 16:40
|Kanada – Švýcarsko
|Pátek 13. února, 21:10
|Švédsko – Slovensko
|Sobota 14. února, 12:10
|Německo – Lotyšsko
|Sobota 14. února, 12:10
|Finsko – Itálie
|Sobota 14. února, 16:40
|USA – Dánsko
|Sobota 14. února, 21:10
|Švýcarsko – ČESKO
|Neděle 15. února, 12:10
|Kanada – Francie
|Neděle 15. února, 16:40
|Dánsko – Lotyšsko
|Neděle 15. února, 19:10
|USA – Německo
|Neděle 15. února, 21:10
|Osmifinále 1
|Úterý 17. února, 12:10
|Osmifinále 2
|Úterý 17. února, 12:10
|Osmifinále 3
|Úterý 17. února, 16:40
|Osmifinále 4
|Úterý 17. února, 21:10
|Čtvrtfinále 1
|Středa 18. února, 12:10
|Čtvrtfinále 2
|Středa 18. února, 14:10
|Čtvrtfinále 3
|Středa 18. února, 16:40
|Čtvrtfinále 4
|Středa 18. února, 21:10
|Semifinále 1
|Pátek 20. února, 16:40
|Semifinále 2
|Pátek 20. února, 21:10
|O bronz
|Sobota 21. února, 20:40
|Finále
|Neděle 22. února, 13:40
Program českých hokejistek na ZOH
|ZÁPASY
|DATUM / VÝSLEDEK
|USA – ČESKO
|Čtvrtek 5. února, 16:40
|ČESKO – Švýcarsko
|Pátek 6. února, 14:40
|ČESKO – Finsko
|Neděle 8. února, 21:10
|Kanada – ČESKO
|Pondělí 9. února, 21:10
Program olympijského turnaje žen
|ZÁPASY
|DATUM / VÝSLEDEK
|Švédsko – Německo
|Čtvrtek 5. února, 12:10
|Itálie – Francie
|Čtvrtek 5. února, 14:40
|USA – ČESKO
|Čtvrtek 5. února, 16:40
|Finsko – Kanada
|Čtvrtek 5. února, 21:10
|Francie – Japonsko
|Pátek 6. února, 12:10
|ČESKO – Švýcarsko
|Pátek 6. února, 14:40
|Německo – Japonsko
|Sobota 7. února, 12:10
|Švédsko – Itálie
|Sobota 7. února, 14:40
|USA – Finsko
|Sobota 7. února, 16:40
|Švýcarsko – Kanada
|Sobota 7. února, 21:10
|Francie – Švédsko
|Neděle 8. února, 16:40
|ČESKO – Finsko
|Neděle 8. února, 21:10
|Japonsko – Itálie
|Pondělí 9. února, 12:10
|Německo – Francie
|Pondělí 9. února, 16:40
|Švýcarsko – USA
|Pondělí 9. února, 20:10
|Kanada – ČESKO
|Pondělí 9. února, 21:10
|Japonsko – Švédsko
|Úterý 10. února, 12:10
|Itálie – Německo
|Úterý 10. února, 16:40
|Kanada – USA
|Úterý 10. února, 20:10
|Finsko – Švýcarsko
|Úterý 10. února, 21:10
|Čtvrtfinále 1
|Pátek 13. února, 16:40
|Čtvrtfinále 2
|Pátek 13. února, 21:10
|Čtvrtfinále 3
|Sobota 14. února, 16:40
|Čtvrtfinále 4
|Sobota 14. února, 21:10
|Semifinále 1
|Pondělí 16. února, 16:40
|Semifinále 2
|Pondělí 16. února, 21:10
|O bronz
|Čtvrtek 19. února, 14:40
|Finále
|Čtvrtek 19. února, 19:10
Skupiny mužů na ZOH 2026
Po potvrzení neúčasti Ruska došlo k přeházení skupin podle nasazení ze žebříčku IIHF. Na hry se podívá také Francie, tedy doposud nejlepší nepostupující. Kromě ní vyzvou Češi ve skupině A také Kanadu a Švýcarsko.
A – Kanada, Švýcarsko, ČESKO, Francie
Skupiny žen na ZOH 2026
A – Kanada, USA, Finsko, ČESKO, Švýcarsko
Jistotu účasti podle žebříčku IIHF měla Kanada, USA, Finsko, Česko a Švýcarsko. Nebude chybět ani Francie a stejně jako v mužské kategorii se na turnaji představí také domácí Itálie.
O zbylých třech volných místech rozhodly tři kvalifikační skupiny, ze kterých si účast v Itálii zajistilo Japonsko, Švédsko a Německo.
Nominace mužských týmů na ZOH
Týmy představily už 16. června 2025 první šestici nominovaných. Od ledna 2026 už se postupně plní seznam kompletních soupisek.
|Země
|Seznam prvních šesti jmen
|Kompletní nominace
|Česko
|Lukáš Dostál, Radko Gudas, David Pastrňák, Martin Nečas, Ondřej Palát, Pavel Zacha
|Nominace Česka na ZOH 2026
|Kanada
|Cale Makar, Sidney Crosby, Connor McDavid, Nathan MacKinnon, Sam Reinhart, Brayden Point
|Nominace Kanady na ZOH 2026
|USA
|Quinn Hughes, Charlie McAvoy, Auston Matthews, Jack Eichel, Matthew Tkachuk, Brady Tkachuk
|Nominace USA na ZOH 2026
|Švédsko
|Victor Hedman, Rasmus Dahlin, William Nylander, Lucas Raymond, Adrian Kempe, Gabriel Landeskog
|Nominace Švédska na ZOH 2026
|Finsko
|Juuse Saros, Esa Lindell, Miro Heiskanen, Mikko Rantanen, Aleksander Barkov, Sebastian Aho
|Nominace Finska na ZOH 2026
|Švýcarsko
|Roman Josi, Jonas Siegenthaler, Nico Hischier, Kevin Fiala, Timo Meier, Nino Niederreiter
|Slovensko
|Erik Černák, Šimon Nemec, Martin Fehérváry, Juraj Slafkovský, Tomáš Tatar, Martin Pospíšil
|Německo
|Philipp Grubauer, Moritz Seider, Leon Draisaitl, Tim Stützle, Lukas Reichel, Nico Sturm
|Lotyšsko
|Elvis Merzlikins, Arturs Šilovs, Uvis Janis Balinskis, Zemgus Girgensons, Teodors Blugers, Rodrigo Abols
|Dánsko
|Frederik Andersen, Jesper Jensen Aabo, Nikolaj Ehlers, Oliver Bjorkstrand, Lars Eller, Jonas Rondbjerg
|Francie
|Nominace Francie na ZOH 2026
|Itálie
|Damian Clara, Thomas Larkin, Luca Zanatta, Diego Kostner, Tommy Purdeller, Daniel Mantenuto
Nominace českých hokejistek
Neúčast Ruska
V úterý 4. února vydala Mezinárodní hokejová federace (IIHF) oficiální prohlášení, ve kterém oznámila, že se ruské národní týmy nezúčastní žádných akcí pod její hlavičkou ani v sezoně 2025/26.
Rozhodnutí IIHF potvrdil 27. května i Mezinárodní olympijský výbor (MOV): „Doporučení výkonného výboru z března 2023 týkající se týmů sportovců s ruským pasem zůstává v platnosti. Je založeno na skutečnosti, že skupinu neutrálních individuálních sportovců nelze ze své podstaty považovat za tým. Bereme na vědomí, že IIHF potvrdila, že se bude tímto doporučením řídit,“ dodal.
Na letních hrách v roce 2024 v Paříži mohli startovat ruští a běloruští sportovci pouze pod neutrální vlajkou a museli splňovat hned několik kvalifikačních kritérií. Nesměli mít například vazbu na armádu nebo podporovat ruskou stranu ve válce na Ukrajině.
Češi a Češky na minulé olympiádě
Na ZOH 2022 by čeští hokejisté nejradši zapomněli. Turnaj nezačali vůbec dobře, když padli 1:2 s Dánskem. Následovaly sice dvě výhry proti Švýcarsku v nájezdech a Rusku v prodloužení, třetí místo ve skupině ale národní tým poslalo do osmifinále, kde ho čekala odveta se Švýcarskem. A tu na rozdíl od skupinového klání nezvládl a zapsal nejhorší výsledek v historii (deváté místo).
|ROK
|UMÍSTĚNÍ
|DĚJIŠTĚ
|2022
|9. místo
|Peking (Čína)
|2018
|4. místo
|Pchjongčchang (Jižní Korea)
|2014
|6. místo
|Soči (Rusko)
|2010
|7. místo
|Vancouver (Kanada)
|2006
|3. místo
|Turín (Itálie)
|2002
|7. místo
|Salt Lake City (USA)
|1998
|1. místo
|Nagano (Japonsko)
|1994
|5. místo
|Lillehammer (Norsko)
Češky se na olympiádu podívaly v roce 2022 vůbec poprvé v historii, když uspěly v domácí kvalifikaci v Chomutově. V Pekingu porazily ve skupině B Čínu, Švédsko a na nájezdy Japonsko, naopak nestačily na Dánky. Ve čtvrtfinále narazily na favorizované Spojené státy, se kterými ještě ve třetí třetině držely krok, nakonec ale vypadly po porážce 1:4 a skončily na celkovém sedmém místě.
Medailisté z posledních ZOH
|ZOH
|Mužský turnaj
|Ženský turnaj
|2022
|1. Finsko, 2. ROV, 3. Slovensko
|1. Kanada, 2. USA, 3. Finsko
|2018
|1. Olympijští sportovci z Ruska, 2. Německo, 3. Kanada
|1. USA, 2. Kanada, 3. Finsko
|2014
|1. Kanada, 2. Švédsko, 3. Finsko
|1. Kanada, 2. USA, 3. Švýcarsko
|2010
|1. Kanada, 2. USA, 3. Finsko
|1. Kanada, 2. USA, 3. Finsko
|2006
|1. Švédsko, 2. Finsko, 3. ČESKO
|1. Kanada, 2. Švédsko, 3. USA
|2002
|1. Kanada, 2. USA, 3. Rusko
|1. Kanada, 2. USA, 3. Švédsko
|1998
|1. ČESKO, 2. Rusko, 3. Finsko
|1. USA, 2. Kanada, 3. Finsko
|1994
|1. Švédsko, 2. Kanada, 3. Finsko