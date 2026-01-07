Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

  7:34aktualizováno  7:34
Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast Rusů, první zápasy diváci v milánské PalaItalia uvidí 5. února. Jaký je program hokeje na ZOH 2026?
Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem. | foto: Reuters

Program hokeje na ZOH 2026

  • Ženský turnaj se hraje od 5. do 19. února
  • Mužský turnaj začíná 11. února. Finále je na programu 22. 2. od 13:10

Program českých hokejistů na ZOH:

Program a rozpis zápasů
ZÁPASYDATUM / VÝSLEDEK
ČESKO – KanadaČtvrtek 12. února, 16:40
Francie – ČESKOPátek 13. února, 16:40
Švýcarsko – ČESKONeděle 15. února, 12:10

Program olympijského turnaje mužů

Program a rozpis zápasů
ZÁPASYDATUM / VÝSLEDEK
Slovensko – FinskoStředa 11. února, 16:40
Švédsko – ItálieStředa 11. února, 21:10
Švýcarsko – FrancieČtvrtek 12. února, 12:10
ČESKO – KanadaČtvrtek 12. února, 16:40
Lotyšsko – USAČtvrtek 12. února, 21:10
Německo – DánskoČtvrtek 12. února, 21:10
Finsko – ŠvédskoPátek 13. února, 12:10
Itálie – SlovenskoPátek 13. února, 12:10
Francie – ČESKOPátek 13. února, 16:40
Kanada – ŠvýcarskoPátek 13. února, 21:10
Švédsko – SlovenskoSobota 14. února, 12:10
Německo – LotyšskoSobota 14. února, 12:10
Finsko – ItálieSobota 14. února, 16:40
USA – DánskoSobota 14. února, 21:10
Švýcarsko – ČESKONeděle 15. února, 12:10
Kanada – FrancieNeděle 15. února, 16:40
Dánsko – LotyšskoNeděle 15. února, 19:10
USA – NěmeckoNeděle 15. února, 21:10
Osmifinále 1Úterý 17. února, 12:10
Osmifinále 2Úterý 17. února, 12:10
Osmifinále 3Úterý 17. února, 16:40
Osmifinále 4Úterý 17. února, 21:10
Čtvrtfinále 1Středa 18. února, 12:10
Čtvrtfinále 2Středa 18. února, 14:10
Čtvrtfinále 3Středa 18. února, 16:40
Čtvrtfinále 4Středa 18. února, 21:10
Semifinále 1Pátek 20. února, 16:40
Semifinále 2Pátek 20. února, 21:10
O bronzSobota 21. února, 20:40
FináleNeděle 22. února, 13:40

Program českých hokejistek na ZOH

Program a rozpis zápasů
ZÁPASYDATUM / VÝSLEDEK
USA – ČESKOČtvrtek 5. února, 16:40
ČESKO – ŠvýcarskoPátek 6. února, 14:40
ČESKO – FinskoNeděle 8. února, 21:10
Kanada – ČESKOPondělí 9. února, 21:10

Program olympijského turnaje žen

Program a rozpis zápasů
ZÁPASYDATUM / VÝSLEDEK
Švédsko – NěmeckoČtvrtek 5. února, 12:10
Itálie – FrancieČtvrtek 5. února, 14:40
USA – ČESKOČtvrtek 5. února, 16:40
Finsko – KanadaČtvrtek 5. února, 21:10
Francie – JaponskoPátek 6. února, 12:10
ČESKO – ŠvýcarskoPátek 6. února, 14:40
Německo – JaponskoSobota 7. února, 12:10
Švédsko – ItálieSobota 7. února, 14:40
USA – FinskoSobota 7. února, 16:40
Švýcarsko – KanadaSobota 7. února, 21:10
Francie – ŠvédskoNeděle 8. února, 16:40
ČESKO – FinskoNeděle 8. února, 21:10
Japonsko – ItáliePondělí 9. února, 12:10
Německo – FranciePondělí 9. února, 16:40
Švýcarsko – USAPondělí 9. února, 20:10
Kanada – ČESKOPondělí 9. února, 21:10
Japonsko – ŠvédskoÚterý 10. února, 12:10
Itálie – NěmeckoÚterý 10. února, 16:40
Kanada – USAÚterý 10. února, 20:10
Finsko – ŠvýcarskoÚterý 10. února, 21:10
Čtvrtfinále 1Pátek 13. února, 16:40
Čtvrtfinále 2Pátek 13. února, 21:10
Čtvrtfinále 3Sobota 14. února, 16:40
Čtvrtfinále 4Sobota 14. února, 21:10
Semifinále 1Pondělí 16. února, 16:40
Semifinále 2Pondělí 16. února, 21:10
O bronzČtvrtek 19. února, 14:40
FináleČtvrtek 19. února, 19:10

Skupiny mužů na ZOH 2026

Po potvrzení neúčasti Ruska došlo k přeházení skupin podle nasazení ze žebříčku IIHF. Na hry se podívá také Francie, tedy doposud nejlepší nepostupující. Kromě ní vyzvou Češi ve skupině A také Kanadu a Švýcarsko.

A – Kanada, Švýcarsko, ČESKO, Francie
B – Finsko, Švédsko, Slovensko, Itálie
C – USA, Lotyšsko, Německo, Dánsko

Skupiny žen na ZOH 2026

A – Kanada, USA, Finsko, ČESKO, Švýcarsko
B – Francie, Německo, Švédsko, Japonsko, Itálie

Jistotu účasti podle žebříčku IIHF měla Kanada, USA, Finsko, Česko a Švýcarsko. Nebude chybět ani Francie a stejně jako v mužské kategorii se na turnaji představí také domácí Itálie.

České hokejistky slaví postup na olympijské hry v Pekingu.

O zbylých třech volných místech rozhodly tři kvalifikační skupiny, ze kterých si účast v Itálii zajistilo Japonsko, Švédsko a Německo.

Nominace mužských týmů na ZOH

Týmy představily už 16. června 2025 první šestici nominovaných. Od ledna 2026 už se postupně plní seznam kompletních soupisek.

ZeměSeznam prvních šesti jmenKompletní nominace
ČeskoLukáš Dostál, Radko Gudas, David Pastrňák, Martin Nečas, Ondřej Palát, Pavel ZachaNominace Česka na ZOH 2026
KanadaCale Makar, Sidney Crosby, Connor McDavid, Nathan MacKinnon, Sam Reinhart, Brayden PointNominace Kanady na ZOH 2026
USAQuinn Hughes, Charlie McAvoy, Auston Matthews, Jack Eichel, Matthew Tkachuk, Brady TkachukNominace USA na ZOH 2026
ŠvédskoVictor Hedman, Rasmus Dahlin, William Nylander, Lucas Raymond, Adrian Kempe, Gabriel LandeskogNominace Švédska na ZOH 2026
FinskoJuuse Saros, Esa Lindell, Miro Heiskanen, Mikko Rantanen, Aleksander Barkov, Sebastian AhoNominace Finska na ZOH 2026
ŠvýcarskoRoman Josi, Jonas Siegenthaler, Nico Hischier, Kevin Fiala, Timo Meier, Nino Niederreiter
SlovenskoErik Černák, Šimon Nemec, Martin Fehérváry, Juraj Slafkovský, Tomáš Tatar, Martin Pospíšil
NěmeckoPhilipp Grubauer, Moritz Seider, Leon Draisaitl, Tim Stützle, Lukas Reichel, Nico Sturm
LotyšskoElvis Merzlikins, Arturs Šilovs, Uvis Janis Balinskis, Zemgus Girgensons, Teodors Blugers, Rodrigo Abols
DánskoFrederik Andersen, Jesper Jensen Aabo, Nikolaj Ehlers, Oliver Bjorkstrand, Lars Eller, Jonas Rondbjerg
FrancieNominace Francie na ZOH 2026Nominace Francie na ZOH 2026
ItálieDamian Clara, Thomas Larkin, Luca Zanatta, Diego Kostner, Tommy Purdeller, Daniel Mantenuto

Nominace českých hokejistek

Neúčast Ruska

V úterý 4. února vydala Mezinárodní hokejová federace (IIHF) oficiální prohlášení, ve kterém oznámila, že se ruské národní týmy nezúčastní žádných akcí pod její hlavičkou ani v sezoně 2025/26.

Rozhodnutí IIHF potvrdil 27. května i Mezinárodní olympijský výbor (MOV): „Doporučení výkonného výboru z března 2023 týkající se týmů sportovců s ruským pasem zůstává v platnosti. Je založeno na skutečnosti, že skupinu neutrálních individuálních sportovců nelze ze své podstaty považovat za tým. Bereme na vědomí, že IIHF potvrdila, že se bude tímto doporučením řídit,“ dodal.

Na letních hrách v roce 2024 v Paříži mohli startovat ruští a běloruští sportovci pouze pod neutrální vlajkou a museli splňovat hned několik kvalifikačních kritérií. Nesměli mít například vazbu na armádu nebo podporovat ruskou stranu ve válce na Ukrajině.

Češi a Češky na minulé olympiádě

Na ZOH 2022 by čeští hokejisté nejradši zapomněli. Turnaj nezačali vůbec dobře, když padli 1:2 s Dánskem. Následovaly sice dvě výhry proti Švýcarsku v nájezdech a Rusku v prodloužení, třetí místo ve skupině ale národní tým poslalo do osmifinále, kde ho čekala odveta se Švýcarskem. A tu na rozdíl od skupinového klání nezvládl a zapsal nejhorší výsledek v historii (deváté místo).

Výsledky mužského národního týmu na ZOH
ROKUMÍSTĚNÍDĚJIŠTĚ
20229. místoPeking (Čína)
20184. místoPchjongčchang (Jižní Korea)
20146. místoSoči (Rusko)
20107. místoVancouver (Kanada)
20063. místoTurín (Itálie)
20027. místoSalt Lake City (USA)
19981. místoNagano (Japonsko)
19945. místoLillehammer (Norsko)

Češky se na olympiádu podívaly v roce 2022 vůbec poprvé v historii, když uspěly v domácí kvalifikaci v Chomutově. V Pekingu porazily ve skupině B Čínu, Švédsko a na nájezdy Japonsko, naopak nestačily na Dánky. Ve čtvrtfinále narazily na favorizované Spojené státy, se kterými ještě ve třetí třetině držely krok, nakonec ale vypadly po porážce 1:4 a skončily na celkovém sedmém místě.

Medailisté z posledních ZOH

Vítězové hokejového turnaje na ZOH
ZOHMužský turnajŽenský turnaj
20221. Finsko, 2. ROV, 3. Slovensko1. Kanada, 2. USA, 3. Finsko
20181. Olympijští sportovci z Ruska, 2. Německo, 3. Kanada1. USA, 2. Kanada, 3. Finsko
20141. Kanada, 2. Švédsko, 3. Finsko1. Kanada, 2. USA, 3. Švýcarsko
20101. Kanada, 2. USA, 3. Finsko1. Kanada, 2. USA, 3. Finsko
20061. Švédsko, 2. Finsko, 3. ČESKO1. Kanada, 2. Švédsko, 3. USA
20021. Kanada, 2. USA, 3. Rusko1. Kanada, 2. USA, 3. Švédsko
19981. ČESKO, 2. Rusko, 3. Finsko1. USA, 2. Kanada, 3. Finsko
19941. Švédsko, 2. Kanada, 3. Finsko
