Je načase jít dál. Helleybuck zveřejnil žádost o výměnu, chce opustit Winnipeg

  14:26aktualizováno  14:26
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Hvězdný americký gólman Connor Hellebuyck táhne v NHL Winnipeg.

Hvězdný americký gólman Connor Hellebuyck táhne v NHL Winnipeg. | foto: NHL/ via Getty Images

Connor Hellebuyck bezmocně sedí na ledě po gólu Jeffreyho Viela (číslo 28) z...
Connor Hellebuyck mává v americkém kongresu, za ním stojí jeho spoluhráči z...
Macklin Celebrini z Kanady a Connor Hellebuyck ze Spojených států soupeří o puk...
Connor Hellebuyck ze Spojených států amerických chytá puk (22. února 2026)
23 fotografií
S Winnipegem spojil celou svoji kariéru v NHL, teď se ale rozhodl, že je čas na změnu. Hokejový brankář Connor Hellebuyck zveřejnil prohlášení, v němž otevřeně potvrdil spekulace o možné změně působiště. „Před několika měsíci jsem soukromě požádal o trejd,“ sdělil.

Rozhodnutí zveřejnil Hellebuyck ve čtvrtek prostřednictvím svého agenta.

„Snažil jsem se tu situaci vyřešit v tichosti a s respektem a dát organizaci čas k prozkoumání možností,“ uvedl. „Můj postoj se nezměnil a jsem přesvědčen, že jít dál je pro mne i moji rodinu ta nejlepší volba. Doufám, že se to brzy vyřeší,“ dodal s ohledem na blížící se přípravné kempy.

Podívejte se na prohlášení, které zveřejnil Hellebuyckův agent na síti X:

Prohlášením Hellebuyck potvrdil spekulace, o kterých se mluvilo už od červnového draftu. Na začátku léta uvedl generální manažer klubu Kevin Cheveldayoff, že je otevřený různým možnostem a nabídkám přestupů, nikdy však nezveřejnil, že by se změny měly týkat konkrétně amerického brankáře.

Třiatřicetiletý gólman má s Winnipegem smlouvu na dalších pět let s platem 8,5 milionu dolarů na sezonu. Součástí kontraktu je také klauzule, která klubu zamezuje trejd hráče bez jeho souhlasu.

V souvislosti s možným přestupem se nejčastěji skloňuje klub Buffalo Sabres. Oba týmy spolu údajně měly během léta o možné výměně jednat, k žádné oficiální dohodě ale nedošlo a Hellebuyck je tak i těsně před začátkem sezony stále hráčem Jets.

K situaci se na sociálních sítích už oficiálně vyjádřil i hokejový klub.

„Connor nám o tom, že chce odejít, otevřeně řekl. Byl součástí naší organizace několik let a my ho velmi respektujeme za to, co tady dokázal. Vzniklou situaci se budeme snažit řešit uvážlivě, v tuhle chvíli ale nemáme žádné doplňující informace,“ prohlásil Cheveldayoff.

S Winnipegem spojil Hellebuyck celou svou kariéru v NHL. Kanadský celek ho draftoval v roce 2012 v pátém kole a brankář se postupně vypracoval na jednu z opor týmu.

Hokejista má za sebou velmi úspěšnou sezonu. Na únorových zimních olympijských hrách pomohl týmu USA k zisku zlaté medaile a svými výkony se probojoval i do All-Star týmu celého turnaje.

Kromě toho je trojnásobným držitelem Vezina Trophy z let 2020, 2024 a 2025. Posledním vítězstvím se zařadil mezi čtyři brankáře (spolu s Dominikem Haškem, Martinem Brodeurem a Patrickem Royem), kteří tuto trofej zvedli nad hlavu alespoň třikrát od roku 1981. Tehdy o ní začali hlasovat generální manažeři NHL.

Jediné, čeho se olympijský šampion v Kanadě dosud nedočkal, je Stanley Cup, což může být i důvodem ke změně prostředí.

Přesto je za léta v tamním klubu vděčný. „Winnipeg byl po celou mou kariéru v NHL mým domovem a za čas, který jsem zde strávil, budu vždy vděčný. Vážím si všeho, co pro mě fanoušci udělali, a doufám, že se brzy podaří najít řešení “ uvedl.

Přípravný kemp Jets začíná v září, první utkání sezony tým odehraje proti Boston Bruins v domácí Canada Life Center aréně 2. října. Jestli bude Hellebuyck jeho součástí ukáže až čas, změny působiště se však nemusí dočkat ani teď po zveřejnění svého stanoviska.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.