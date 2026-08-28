Rozhodnutí zveřejnil Hellebuyck ve čtvrtek prostřednictvím svého agenta.
„Snažil jsem se tu situaci vyřešit v tichosti a s respektem a dát organizaci čas k prozkoumání možností,“ uvedl. „Můj postoj se nezměnil a jsem přesvědčen, že jít dál je pro mne i moji rodinu ta nejlepší volba. Doufám, že se to brzy vyřeší,“ dodal s ohledem na blížící se přípravné kempy.
Podívejte se na prohlášení, které zveřejnil Hellebuyckův agent na síti X:
Statement from Connor Hellebuyck: pic.twitter.com/hW8sNw1LJi— Ray Petkau (@RayPetkau) August 27, 2026
Prohlášením Hellebuyck potvrdil spekulace, o kterých se mluvilo už od červnového draftu. Na začátku léta uvedl generální manažer klubu Kevin Cheveldayoff, že je otevřený různým možnostem a nabídkám přestupů, nikdy však nezveřejnil, že by se změny měly týkat konkrétně amerického brankáře.
Třiatřicetiletý gólman má s Winnipegem smlouvu na dalších pět let s platem 8,5 milionu dolarů na sezonu. Součástí kontraktu je také klauzule, která klubu zamezuje trejd hráče bez jeho souhlasu.
V souvislosti s možným přestupem se nejčastěji skloňuje klub Buffalo Sabres. Oba týmy spolu údajně měly během léta o možné výměně jednat, k žádné oficiální dohodě ale nedošlo a Hellebuyck je tak i těsně před začátkem sezony stále hráčem Jets.
K situaci se na sociálních sítích už oficiálně vyjádřil i hokejový klub.
„Connor nám o tom, že chce odejít, otevřeně řekl. Byl součástí naší organizace několik let a my ho velmi respektujeme za to, co tady dokázal. Vzniklou situaci se budeme snažit řešit uvážlivě, v tuhle chvíli ale nemáme žádné doplňující informace,“ prohlásil Cheveldayoff.
S Winnipegem spojil Hellebuyck celou svou kariéru v NHL. Kanadský celek ho draftoval v roce 2012 v pátém kole a brankář se postupně vypracoval na jednu z opor týmu.
Hokejista má za sebou velmi úspěšnou sezonu. Na únorových zimních olympijských hrách pomohl týmu USA k zisku zlaté medaile a svými výkony se probojoval i do All-Star týmu celého turnaje.
Kromě toho je trojnásobným držitelem Vezina Trophy z let 2020, 2024 a 2025. Posledním vítězstvím se zařadil mezi čtyři brankáře (spolu s Dominikem Haškem, Martinem Brodeurem a Patrickem Royem), kteří tuto trofej zvedli nad hlavu alespoň třikrát od roku 1981. Tehdy o ní začali hlasovat generální manažeři NHL.
Jediné, čeho se olympijský šampion v Kanadě dosud nedočkal, je Stanley Cup, což může být i důvodem ke změně prostředí.
Přesto je za léta v tamním klubu vděčný. „Winnipeg byl po celou mou kariéru v NHL mým domovem a za čas, který jsem zde strávil, budu vždy vděčný. Vážím si všeho, co pro mě fanoušci udělali, a doufám, že se brzy podaří najít řešení “ uvedl.
Přípravný kemp Jets začíná v září, první utkání sezony tým odehraje proti Boston Bruins v domácí Canada Life Center aréně 2. října. Jestli bude Hellebuyck jeho součástí ukáže až čas, změny působiště se však nemusí dočkat ani teď po zveřejnění svého stanoviska.