Švýcarští hokejisté mají v nominaci na olympijské hry deset hráčů z NHL

V první nominované šestici z poloviny června už byli obránci Roman Josi z Nashvillu a Jonas Siegenthaler s útočníky Nicem Hischierem a Timem Meierem z New Jersey a další forvardi Nino Niederreiter z Winnipegu a Kevin Fiala z Los Angeles, který má český původ.
Doplnili je také brankář Akira Schmid z Vegas, obránce Janis Moser z Tampy Bay a v útoku Kurashev se Suterem. Kurashev je mimo hru od 13. prosince se zraněním v horní části těla po nárazu na mantinel, ale měl by se před olympiádou zařadit do sestavy Sharks. Suter si poranil 27. prosince pravý kotník a jeho absence se odhadovala na čtyři týdny.
V NHL ze Švýcarů působí ještě obránce Lian Bichsel v Dallasu, ale jeho by se nominace na hry netýkala. V roce 2022 totiž odmítl juniorské MS, o rok později se omluvil i z „áčka“ a národní asociace mu tak udělila zákaz reprezentovat až do konce této sezony.
Suter je jediným hráčem z kádru, který není vicemistrem světa. Švýcaři v letech 2013 ve Stockholmu, 2018 v Kodani a Herningu, 2024 v Praze a Ostravě a loni ve Stockholmu a Herningu vyrovnali své historické maximum z roku 1935. Všechna čtyři stříbra má útočník Niederreiter.
Brankář Reto Berra a Josi je získali v letech 2013, 2018 a předloni. Gólman Leonardo Genoni a obránce Michael Fora, Dean Kukan a útočníci Fiala, Hischier, Sven Andrighetto mají také tři cenné kovy z let 2018, 2024 a loňska.
V roce 2018 a loni se podílel na úspěších útočník Meier. Na posledních svou šampionátech byli beci Andrea Glauser, Christian Marti a forvardi Christoph Bertschy, Ken Jäger a Damien Riat. U úspěchu v Praze před dvěma lety, kde Švýcaři prohráli ve finále s Čechy, byli gólman Akira Schmid a útočníci Kurashev a Calvin Thürkauf. Loni se představili obránci Moser, Siegenthaler, Tim Berni a forvardi Simon Knak, Denis Malgin a Sandro Schmid.
Josi a Niederreiter byli také s Výběrem Evropy ve finále Světového poháru v Torontu 2016. Z NHL mají zkušenosti i Berra, Berni, Kukan, Andrighetto, Bertschy, Malgin a Thürkauf. Patnáct hráčů se pod pěti kruhy představí poprvé. Na olympiádě už hráli Berra, Genoni, Fora, Josi, Andrighetto, Bertschy, Malgin, Niederreiter, Suter a Thürkauf.
Švýcaři do turnaje vstoupí ve čtvrtek 12. února proti Francii a o dva dny později je čeká souboj s Kanadou.
Nominace hokejistů Švýcarska
na olympijské hry v Miláně (11.-22. února):
Brankáři: Reto Berra (Fribourg-Gottéron), Leonardo Genoni (Zug), Akira Schmid (Vegas/NHL)
Obránci: Dean Kukan, Christian Marti (oba Curych), Tim Berni (Ženeva), Michael Fora (Davos), Andrea Glauser (Fribourg-Gottéron), Roman Josi (Nashville/NHL), Janis Moser (Tampa Bay/NHL), Jonas Siegenthaler (New Jersey/NHL)
Útočníci: Sven Andrighetto, Denis Malgin (oba Curych), Ken Jäger, Damien Riat (oba Lausanne), Christoph Bertschy, Sandro Schmid (oba Fribourg-Gottéron), Nico Hischier, Timo Meier (oba New Jersey/NHL), Simon Knak (Davos), Calvin Thürkauf (Lugano), Kevin Fiala (Los Angeles/NHL), Philipp Kurashev (San Jose/NHL), Nino Niederreiter (Winnipeg/NHL), Pius Suter (St. Louis/NHL).