ONLINE: Lotyšsko - Rakousko 0:0, večer Maďarsko vyzve Británii

Po dlouhých 31 letech loni Rakušané postoupili do čtvrtfinále a i letos na šampionátu ve Švýcarsku mají zatím skupinovou fází skvěle rozehranou. Na úvod přehráli 5:2 Velkou Británii a v neděli porazili 4:2 i výběr Maďarska. Zejména díky dvou využitím přesilovkám.
ONLINE: Lotyšsko – Rakousko
Zápas na MS v hokeji 2026 sledujeme od 16.20 podrobně
A tak jim patří možná trochu překvapivě třetí příčka v curyšské skupině. Spojené státy totiž dvakrát prohráli, zatímco Němci dokonce teprve na vítězství čekají. Úterní utkání je tak pro rakouský tým zřejmě klíčové v boji o případný postup do play off. Pak je totiž budou čekat nejtěžší možní soupeři.
O vstupenku do čtvrtfinále usiluje také Lotyšsko, které nejprve podlehlo domácím Švýcarům 2:4, ale pak dokázalo přehrát 2:0 Německo. Se třemi body a vyrovnaným skóre 4:4 se i oni drží na čtvrtém postupovém místě před USA.
K. Gudlevskis - O. Cibulskis, A. Šmits - R. Freibergs, A. Andžans - R. Mamčics, K. Bindulis - K. Zile, M. Tumanovs - R. Balcers, D. Smirnovs, S. Vilmanis - T. Andersons, O. Batna, M. Dzierkals - O. Murnieks, H. Egle, R. Krastenbergs - O. Lapinskis, F. Buncis, K. Skrastinš
A. Tolvanen - B. Wolf, C. Unterweger - T. Nickl, G. Biber - D. Maier, D. Hackl - R. Schnetzer, P. Stapelfeldt - P. Schneider, B. Nissner, D. Zwerger - L. Thaler, V. Rohrer, P. Huber - S. Schwinger, M. Huber, M. Rebernig - T. Harnisch, L. Wallner, L. Kolarik
Vyloučení: 1:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0
Naopak večerní utkání mezi Maďarskem a Velkou Británii bude nejspíš soubojem o udržení mezi šestnáctičlennou elitou. Oba týmy zatím vstřelili pouze tři góly a stále čekají na zisk bodů. Britové se po roční pauze vrátili na šampionát, kdežto Maďaři se sedmým místem sestupu vyhnuli.
ONLINE: Maďarsko – Velká Británie
Utkání na MS v hokeji 2026 sledujeme od 20.20 podrobně
Dosud navíc mají ze všech celků vůbec nejvyšší úspěšnost využitých přesilovek 50%. Produktivitu Britů překvapivě táhne třicetiletý obránce Nathanael Halbert (1+1).