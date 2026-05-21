ONLINE: Lotyšsko – Finsko 1:3. Seveřané začínají dominovat, zvyšuje Mäenalanen

Mistrovství světa pokračuje ve čtvrtek dalšími dvěma zápasy skupiny A v Curychu. Od 16.20 vyzve nevyzpytatelné Lotyšsko dosud stoprocentní Finsko. Večer od 20.20 pak nastoupí domácí Švýcaři proti outsiderovi z Velké Británie. Obě utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.
Finové se radují z gólu v zápase proti Lotyšsku | foto: Reuters

Finové přivezli do Curychu nabitý kádr s dvanácti hráči, kteří v této sezoně naskočili v NHL. Nechybí však ani velká jména z evropských soutěží, která v národním dresu slavila nejeden titul.

A Seveřané papírové předpoklady od začátku turnaje potvrzují. Všechny tři duely dosud bez problému ovládli, navíc naposledy vysoko 6:2 deklasovali obhájce zlata ze Spojených států. Dohromady inkasovali pouhé čtyři góly.

Finskou produktivitu táhne osmadvacetiletý útočník Jesse Puljujärvi, hrající v dresu Servette Ženeva švýcarskou nejvyšší soutěž. Proti USA sice vyšel bodově naprázdno, ale v utkání s Německem si připsal dva body a výhru 4:1 nad Maďarskem pak řídil dvěma trefami a nahrávkou.

Finsko navíc má druhou nejlepší přesilovku a čtvrté oslabení na šampionátu, a jejich hokej baví i diváky – nejnavštěvovanější tým hned po domácích jsou právě oni.

To Lotyšsko je v horší výchozí pozici, ze tří zápasů vyhrálo jediný (2:0) nad favorizovaným Německem, které v Curychu zatím tápe. A potrápit dokázali na úvod i Švýcary, když s nimi ještě necelé tři minuty před koncem druhé třetiny hráli nerozhodně, nakonec prohráli 2:4.

V úterý zase přestříleli Rakousko 26:14, jenže se jim nevydařila poslední třetina. Na začátku ještě dokázali vyrovnat, ale pak inkasovali z přesilovky a po gólu do prázdné branky podlehli Rakušanům 1:3. Tabulka je však, i díky stále nepřesvědčivým USA, velmi vyrovnaná.

Tím spíš, že Lotyšsko na závěr čekají papírově nejsnazší soupeři, a tak můžou nadále pomýšlet na účast v play off.

Mistrovství světa v hokeji 2026
21. 5. 2026 16:20
Zápas probíhá
Lotyšsko : Finsko 1 : 3
(1 : 3)
Góly:
0:10 R. Balcers (S. Vilmanis)
5:11 H. Björninen (H. Jokiharju, W. Merelä), 10:19 H. Jokiharju (P. Puistola, M. Lehtonen), 15:22 S. Mäenalanen (H. Björninen)
Sestavy:
M. Mitens - A. Šmits, O. Cibulskis - R. Freibergs, A. Andžans - K. Bindulis, R. Mamčics - K. Zile, M. Tumanovs - S. Vilmanis, D. Smirnovs, R. Balcers - M. Dzierkals, O. Batna, R. Krastenbergs - K. Skrastinš, H. Egle, O. Lapinskis - F. Buncis, G. Prohorenkovs, O. Murnieks
J. Annunen - V. Heinola, H. Jokiharju - M. Lehtonen, V. Saarijärvi - O. Määttä, N. Matinpalo - M. Seppälä - M. Granlund, A. Barkov, L. Hämeenaho - S. Manninen, A. Lundell, J. Puljujärvi - P. Puistola, A. Räty, E. Erholtz - S. Mäenalanen, H. Björninen, W. Merelä - J. Kuokkanen

Vyloučení: 2:0, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

V naprosto opačné pozici jsou domácí Švýcaři, kteří zatím předvádějí suverénní jízdu na šampionátu. Čtyři zápasy, čtyři výhry – 12 bodů a skóre 22:4 je jednoznačně řadí na první místo ve skupině.

A zásluhou zkušeného 33letého Svena Andrighetta (3+5) vévodí i kanadskému bodování šampionátu. Hned v prvním zápase porazili 3:1 Spojené státy, pak už zmíněné Lotyšsko i Německo (6:1).

Skvěle hrající Rakousko ve středu deklasovali 9:0. Respekt budí i 50% úspěšnost využitých přesilovek, které je řadí rovněž na první místo, k tomu mají třetí nejlepší oslabení. A matador v brance Leonardo Genoni má úspěšnost zákroků 96,49 procenta.

Proti papírově slabší Velké Británii se tak předpokládá další tříbodový příděl do tabulky. Jejich čtvrteční vyzyvatel zatím příliš neoslňuje, na turnaji nejprve prohrál 2:5 s Rakouskem, pak nestačil (1:5) na USA, načež v posledním utkání schytal výprask 0:5 od zřejmě hlavního soupeře v boji o záchranu – Maďarska.

Brity tak nečeká vůbec snadný úkol, před sebou totiž už mají ty nejtěžší celky a začínají právě se zatím výborně hrajícím Švýcarskem.

Mistrovství světa v hokeji 2026
21. 5. 2026 20:20
Švýcarsko : V. Británie
()
ONLINE: Lotyšsko – Finsko 1:3. Seveřané začínají dominovat, zvyšuje Mäenalanen

